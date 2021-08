Prasówka 1.08.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Leather Sleeve do Apple iPad Pro 10,5 cala Midnight Blue ...

Jak nasi pradziadkowie szukali miłości na "całe życie" na początku XX wieku i jakimi zasadami się kierowali? Sprawdziliśmy! Przedstawiamy Wam autentyczne porady z książki o wdzięcznym tytule "Przewodnik zakochanych", która ukazała się w 1903 roku nakładem warszawskiej księgarni N. Cytryna. Czy rady w niej zawarte są nadal aktualne? Na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Mięćmierz, zapisywany również jako Męćmierz, to obecnie część Kazimierza Dolny. Położony nad brzegiem Wisły, 3 km na południowy zachód od centrum miasta ma zabudowania pokryte strzechą, utrzymane są w charakterze skansenu. Część z nich została tu przeniesiona z innych miejscowości, jak np. wiatrak kozłowy z Bałtowa koło Puław. Dawna osada flisacka przyciąga turystów dzięki tarasowi widokowemu i górze Albrechtówce. Znajdują się tutaj ruiny willi Stanisława Szukalskiego z 1910 r. oraz rezerwat ornitologiczny na Krowiej Wyspie na Wiśle. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Czy znak zodiaku może mieć wpływ na to, że ktoś ma większe predyspozycje do popełniania przestępstw, w tym tych najbardziej brutalnych? O taką analizę pokusił się Killer.Cloud, tworząc zestawienie seryjnych morderców pod kątem ich znaku zodiaku. Okazało się, że niektóre znaki zodiaku w takim rankingu niechlubnie się wyróżniły… Sprawdź, które znaki zodiaku są niebezpieczne i mogą mieć skłonności do przestępstw!