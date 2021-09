Prasówka 1.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 1.09: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Dominika Grabias to kolejna uczestniczka konkursu Miss Polonia 2021 z naszego regionu. Mieszkanka gminy Biłgoraj decyzją jury z grupy OPEN zakwalifikowała się do półfinału. 21-latka ma doświadczenie w konkursach piękności. W 2018 roku najpierw została Queen Województwa Lubelskiego, po czym pokonała 13 pozostałych finalistek, zdobywając koronę Queen of Poland. Na swoim profilu na Instagramie wręcz zachwyca urodą! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.