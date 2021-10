Prasówka 1.10.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Koncert „Siema Żaki!” przy napisie "I love Lublin" zgromadził publiczność młodą duchem. Było głośno i z humorem. Najpierw Poławiacze Pereł razem ze studentami rozbawili widzów do łez. Następnie miłe dla ucha słuchaczy dźwięki zapewniła Orkiestra Utalentowanych Muzycznie Córek i Synów pod batutą Tomasza Momota. Na koniec przyszedł czas na mocniejsze brzmienia - Rockowa Scena Akademickiego Radia Centrum. Wszystko to w ramach przywitania braci studenckiej przybyłej do miasta. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.