Prasówka 16.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 16.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Lublin: Góra śmieci przy Kiwerskiego. – Ktoś nam je podrzucił. I to nie po raz pierwszy – tłumaczy spółdzielnia. Kiedy zostaną usunięte? Za chwilę utoniemy w śmieciach, a nikt nic nie robi – alarmuje nas Czytelnik z Kalinowszczyzny. Przy ul. Kiwerskiego powstało wysypisko z m.in. odpadami po remontach, odzieżą. Zwały śmieci leżą w pobliżu kontenera na suchą frakcję. – To podrzutka. Ktoś przywiózł śmieci i zostawił. I to nie po raz pierwszy – tłumaczy spółdzielnia Motor.

📢 Jak złagodzić objawy po szczepieniu przeciwko koronawirusowi? Oto proste i skuteczne sposoby Po szczepieniu przeciwko COVID-19 mogą pojawić się różne objawy poszczepienne m.in. złe samopoczucie, czy ból główy Jak je złagodzić? Na co zwrócić uwagę? Warto pamiętać, że gdy objawy utrzymują się kilka dni, to warto skontaktować się z lekarzem.

📢 Małgorzata - piękna żona obrońcy Motoru Lublin. Zobacz zdjęcia Kto najmocniej trzyma kciuki za piłkarza lubelskiego Motoru, Ariela Wawszczyka? Oczywiście jego piękna żona, Małgorzata. Zobacz jej zdjęcia. Uruchom i przeglądaj galerię, klikając "NASTĘPNE", strzałką w prawo na klawiaturze lub gestem na ekranie smartfonu.

Prasówka 16.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Strażacy z powiatu bialskiego ćwiczyli akcję ratunkową na akwenie wodnym. Zobacz zdjęcia Strażacy z powiatu bialskiego pod okiem zespołu inspekcyjnego Komendanta Miejskiego PSP w Białej Podlaskiej odbyli ćwiczenia sprawdzające z zakresu przeprowadzania akcji ratunkowej na akwenie wodnym.

📢 Górnik Łęczna zagra w finale baraży o ekstraklasę. Łęcznianie pokonali w Tychach tamtejszy GKS po rzutach karnych. Zobacz zdjęcia Zielono-czarni zwyciężyli z faworyzowanym GKS-em Tychy i zrobili potężny krok w stronę awansu do PKO Ekstraklasy. Łęcznianie przegrywali od trzeciej minuty spotkania i zremisowali na trzy minuty przed końcem regulaminowego czasu gry. Mecz rozstrzygnęły rzuty karne.

📢 Afrykańskie upały w Polsce? Czekają nas bardzo wysokie temperatury Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed afrykańskimi upałami, które mają pojawić się nad Polską jeszcze w tym tygodniu, ze szczególnym uwzględnieniem zachodnich krańców kraju. A co czeka nas w województwie lubelskim? 📢 Alberto Salas Barahona, ambasador Peru został wyróżniony medalami W środę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbyła się uroczystość wręczenia Medalu Jubileuszowego 100-lecia KUL JE Alberto Salas Barahona, ambasadorowi Peru. Podczas spotkania ambasador Peru otrzymał również medal prezydenta Lublina „Zasłużony dla miasta Lublin” i Medal Wojewody Lubelskiego za działania podejmowane na rzecz zbliżenia społeczności polskiej i peruwiańskiej. Wydarzenie zbiegło się m.in. z 200. rocznicą niepodległości Peru. 📢 Malowały nitką. Kobiety z Wierzbicy wyczarowały cuda w Światowy Dzień Dziergania w Miejscach Publicznych. Zobacz zdjęcia Nie ma rzeczy, której kobiety z Wierzbicy (pow. chełmski) nie zrobią szydełkiem lub na drutach. Panie po raz kolejny pokazały swoje talenty podczas „Światowego Dnia Dziergania w Miejscach Publicznych 2021”.

📢 Neonowy Apollo zagościł przy ul. Peowiaków w Lublinie. Zobacz zdjęcia We wtorek na murach przy ul. Peowiaków w Lublinie zagościła nowa postać. Popiersie Apolla w czapce z daszkiem to praca Joanny Dudoń, zwyciężczyni ubiegłorocznej, drugiej edycji festiwalu NEONart.

📢 Zabójcy Pancyrów będą chronić niebo nad Wielkopolską Do Wielkopolski może trafić najnowsza broń Wojska Polskiego, wsławione w walkach w Górskim Karabachu i w czasie wojny domowej w Libii śmiercionośne drony Bayraktar TB2 zwalczające m.in. zestawy przeciwlotnicze „Pancyr-S1”. Mają one stacjonować w Mirosławcu lub w Powidzu, a będą prezentowane także w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. 📢 Słoneczne popołudnie w Parku Ludowym w Lublinie. Zobacz zdjęcia Na rolkach, na rowerze albo pieszo. Mieszkańcy Lublina chętnie odwiedzają Park Ludowy. To miejsce cieszy się szczególnym zainteresowaniem podczas ciepłych, słonecznych dni. Nie inaczej było w środę. Zobacz zdjęcia z popołudniowego spaceru po Parku Ludowym! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Te zabawki i rzeczy z PRL-u dziś są warte fortunę! Masz je w domu? Kolekcjonerzy wydają na to gigantyczne pieniądze. Stawki za unikaty Rzeczy z PRL-u są dziś warte fortunę. Coraz częściej widzi się stare stoliki, krzesła, regały czy komiksy pod śmietnikami. Tymczasem mogą być warte dużo pieniędzy. Trwa szał na meble i przedmioty rodem z PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Przeszukajcie szuflady, piwnice i strychy - zarówno swoje, jak i babci. Być może znajdziecie tam prawdziwe perełki? Jeśli już ich nie używacie, warto je sprzedać. Można w ten sposób sporo zarobić! Zobaczcie naszą galerię cennych przedmiotów z czasów PRL-u i nie tylko. Być może chcieliście je wyrzucić. Nie róbcie tego! Mogą być sporo warte. Fortuna czeka.

📢 W Kraśniku obok pomnika znaleziono skrzynkę z urnami. „W środku mogą być ludzkie prochy” Do zaskakującego odkrycia doszło we wtorek (15 czerwca). Podczas przebudowy ronda Żołnierzy Wyklętych w Kraśniku obok pomnika znaleziono tajemniczą skrzynkę, a w niej 14 urn. Możliwe, że w urnach znajdują się ludzkie prochy. 📢 Kapuś, świr czy mściciel: wiesz co oznaczają więzienne tatuaże? Te znaki symbolizują role, zdolności i cechy charakteru Więzienne tatuaże przeważnie niosą w sobie specjalne przesłanie. W zależności od tego, w którym miejscu zostały wykonane - mają zupełnie inne znaczenie. Czy będzie to kropka na środku czoła, czy też między brwiami - przekaz diametralnie się od siebie różni. Sprawdźcie, co znaczą więzienne tatuaże wykonane na twarzy i co mówią o swoim posiadaczu.

📢 Tragiczny wypadek w powiecie ryckim. 24-letni motocyklista zginął na miejscu Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w powiecie ryckim. 24-latek stracił panowanie nad motocyklem i wywrócił się. Młody mężczyzna zginął na miejscu.

📢 Trwa remont jednej z najważniejszych drogowych arterii w Lublinie. Zobacz, jak kiedyś wyglądały Aleje Racławickie [16.06] Aleje Racławickie, które doczekały się swojej modernizacji i od maja ubiegłego roku zmieniają swoje oblicze, są jedną z najważniejszych drogowych arterii w stolicy województwa lubelskiego. Przejrzeliśmy zbiory archiwalnych zdjęć, które zostały opublikowane na stronie internetowej www.fotopolska.eu. Najstarsze zdjęcie, które ukazuje fragment tej ulicy zostało wykonane w 1900 roku. Zobacz koniecznie, jak w XX wieku wyglądały Al. Racławickie i kliknij w przycisk „zobacz galerię” przesuwając zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 W Lubelskiem są już grzyby! Nasi Czytelnicy chwalą się pierwszymi zbiorami. Zobacz [16.06] Wielu może zaskoczyć, że już w lasach pojawiły się pierwsze grzyby! Grzybiarze z naszego regionu już chwalą się pięknymi okazami borowików czy kurek. Choć, tak jak zgodnie mówią - na wysyp trzeba jeszcze poczekać. Jednak dla zapalonych grzybiarzy to świetna informacja!

📢 Gdzie najlepiej rodzić w woj. lubelskim? Sprawdź ranking porodówek w regionie [16.06] Poród to jeden z najważniejszych momentów w życiu każdej kobiety, dlatego warto jest sprawdzić, które porodówki w województwie lubelskim cieszą się największym uznaniem pacjentek. Fundacja „Rodzić po Ludzku" opublikowała ranking, który powstał na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród kobiet. Zobacz, które szpitale na Lubelszczyźnie zdobyły najwyższe miejsca. Kliknij w przycisk „zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Przygarnij psa z lubelskiego schroniska. Te urocze psiaki z utęsknieniem czekają na nowy dom! Koniecznie zobacz zdjęcia Te psy czekają na to, aby ktoś je przytulił i na dał im bezpieczny dom. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Lublinie przy ul. Metalurgicznej apeluje do osób, które mogą ugościć w swoich progach czworonoga. Może weźmiesz któregoś z tych pięknych psiaków? Za opiekę odwdzięczy się przywiązaniem i bezgraniczną miłością. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. Przedstawione psy pochodzą ze strony schronisko-zwierzaki.lublin.pl [stan 9.06.2021]

📢 Motor Lublin zakończył drugoligowe rozgrywki w połowie tabeli. Walka o awans odłożona na kolejny sezon Mimo szumnych przedsezonowych zapowiedzi Motor Lublin nie zdołał włączyć się w walkę o awans na zaplecze ekstraklasy. Lubelski zespół zakończył kampanię 2020/21 na dziewiątym miejscu w tabeli eWinner 2. Ligi. W następnych rozgrywkach lublinianie liczą na lepszy wynik.

📢 Kraśnik. „Czerwony Autobus” wyjechał na drogi powiatu. Na wycieczkę wybrali się podopieczni DPS Popkowice W poniedziałek (14 czerwca) podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach wzięli udział w wycieczce krajoznawczej po powiecie kraśnickim. „Czerwony Autobus” to inicjatywa, która ma pomóc w integracji pensjonariuszy. 📢 Białe soboty w lubelskim szpitalu. Przebadaj się bezpłatnie przed wakacjami i uchroń się przed czerniakiem Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie zachęca do skorzystania z porad specjalistów w ramach kolejnego cyklu "białych sobót w SPSK 1". Ich celem jest walka ze złośliwym nowotworem, który pojawia się na skórze.

📢 Największym winowajcą nie jest Paulo Sousa, tylko Zbigniew Boniek [KOMENTARZ] Mecz ze Słowacją w brutalny sposób odarł nas ze złudzeń. Okazało się, że reprezentacja Polski przystąpiła do Euro 2020 zupełnie nieprzygotowana. I rozregulowana do tego stopnia, że uprawnione jest stwierdzenie, iż w tym momencie nie mamy zespołu, jedynie zbiór indywidualności. 📢 Na gofry do kościoła? Przy lubelskiej parafii powstała kawiarenka Kawa, gofry i lody włoskie – to oferta kawiarenki, która powstała przy parafii św. Andrzeja Boboli na Czechowie. - Chodzi o budowanie wspólnoty – wyjaśnia ks. proboszcz Mirosław Ładniak. 📢 To najlepsze ŚLUBNE MEMY! Internauci nie mają litości i śmieją się z żon, mężów i... ślubów! 16.06.2021 Ech, małżeństwo. Jedni czekają, aby je zawrzeć przez całe swoje życie, a inni - unikają tak długo jak mogą. Jedno jest pewne, ślub i małżeństwo są nieustającym źródłem zabawnych anegdot i sytuacji. Internauci jak zwykle nie zawiedli i z odpowiednią sobie dozą ironii i czarnego humoru zrobili o nich memy. Sami zobaczcie!

📢 Koronawirus. Maleje liczba zakażeń i zgonów. Najnowsze dane z woj. lubelskiego Jak podaje resort zdrowia, w ciągu minionej doby zmarło 62 osoby zakażone koronawirusem. W województwie lubelskim odnotowano dwa zgony. 📢 Te osoby dostaną pełną Czternastą Emeryturę. Oto zasady wypłacania pełnego świadczenia W 2021 roku po raz pierwszy emeryci dostaną czternastą emeryturę. W przeciwieństwie do trzynastej emerytury to świadczenie jest jednorazowe i nie trafi do wszystkich emerytów. Zobaczcie, kto może liczyć na wypłatę dodatkowego świadczenie emerytalnego i co trzeba zrobić, aby je dostać.

📢 Za nami 4. Mityng Lubelskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki. Zobacz zdjęcia Na stadionie w Białej Podlaskiej odbył się 4. Kwalifikacyjny Mityng Lubelskiego Okręgowego Związku Lekkiej Atletyki. Najbardziej wartościowe rezultaty były dziełem miotaczy. Katarzyna Furmanek z KKL Kielce, posłała młot na odległość 72,07 m. Z kolei w rzucie dyskiem mężczyzn triumfował Bartłomiej Stój z Politechniki Opolskiej, osiągając wynik 62,99 m.

📢 Koronawirus. Kilkanaście zakażeń w woj. lubelskim. Najnowsze dane resortu zdrowia W ciągu minionej doby odnotowano 241 nowych zakażeń koronawirusem w kraju. 16 z nich dotyczy województwa lubelskiego. 📢 Lubelskie: Nielegalne arsenały rozbite. Służby zlikwidowały grupę handlującą bronią i amunicją bez zezwolenia Dokładnie 96 sztuk nierejestrowanej broni palnej i kilka tysięcy sztuk amunicji znajdowało się w nielegalnych arsenałach w województwach łódzkim i świętokrzyskim. Akcję likwidacji grup przestępczych handlujących bronią bez zezwolenia nadzorowała Prokuratura Regionalna w Lublinie. 📢 Lublin: Kolejne bloki na Czechowie? Miasto mówi „tak” budowie mieszkań w sąsiedztwie hipermarketu Auchan Wysokość nawet 10 pięter, czyli 35 metrów będą mogły mieć bloki, których budowę dopuszcza miasto u zbiegu ul. Szeligowskiego, Chodźki i Czapskiego. Takie są pomysły miejskich planistów na zagospodarowanie prawie hektarowej działki leżącej po sąsiedzku hipermarketu Auchan (dawny Real).

📢 Uwaga! TVN: "Wabił, odurzał i gwałcił". Grał w serialach, chciał być politykiem Miał wabić dziewczynki pod pretekstem sesji zdjęciowych, a potem odurzać i gwałcić. Bartłomiej M. - aktor znany z seriali i reklam, bezkarnie krzywdził nieletnie dziewczyny przez prawie 25 lat? 📢 Te produkty są groźne dla konsumentów. GIS nakazał wycofać je ze sklepów Lidl, Biedronka, Netto, Tesco, Auchan 16.06.21 W czerwcu 2021 Główny Inspektorat Sanitarny nakazał natychmiastowe wycofanie ze sklepowych półek produktów, które mogą zagrażać zdrowiu konsumentów. Te popularne produkty znajdziesz między innymi na półkach obecnych w całej Polsce dyskontów spożywczych takich jak Biedronka, Lidl czy Netto a także Auchan czy Tesco. Sprawdź, których produktów nie powinieneś kupować oraz jeść w czerwcu 2021. Ważne informacje dla alergików.

📢 Wieniawski dotrze do USA wraz z orkiestrą. Filharmonia Lubelska podpisała kontrakt na koncerty za oceanem. Zobacz Przed Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Lubelskiej trasa koncertowa w USA! Filharmonicy Lubelscy zagrają aż 40 koncertów m.in. na Florydzie, w Waszyngtonie i Kalifornii. O tym fakcie poinformował dyrektor artystyczny Wojciech Rodek podczas wtorkowej konferencji. Zapewniono też, że mimo że część zespołu wyjedzie w styczniu do USA, to koncerty są rozplanowane i wszystko ma się odbyć zgodnie z planem na sezon artystyczny.

📢 Szumy nad Tanwią. Magiczne wodospady w województwie lubelskim. Zobacz zdjęcia Rezerwat nad Tanwią to jeden z najpopularniejszych i najbardziej charakterystycznych rezerwatów przyrody w województwie lubelskim. Wyróżnia się małymi wodospadami, które można podziwiać wędrując wzdłuż rzeki Tanwi. Rezerwat w przeważającej części jest położony na terenie gminy Susiec. Zobacz, jak magicznie się prezentuje! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Gogglebox. Przed telewizorem. Tak kiedyś wyglądali bohaterowie hitu TTV! Poznajesz? Zobacz archiwalne zdjęcia "Gogglebox. Przed telewizorem" to już kultowy program stacji TTV! Program od kilku dobrych lat zyskał uznanie i przyciąga widownię, a jego bohaterowie osiągnęły status prawdziwych gwiazd. Agnieszka Kotońska, Dominik Abus czy Mateusz BigBoy Borkowski to tylko niektóre osoby, które dzięki Gogglebox stały się rozpoznawalne, ale czy rozpoznałbyś ich na zdjęciach z przeszłości? Zobacz archiwalne zdjęcia gwiazd programu TTV!

📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS. Niebezpieczne produkty wycofane ze sklepów t.j. Biedronka, Lidl, Żabka, Tesco, Ikea (16.06.2021) Najnowsze ostrzeżenia GIS z 16 czerwca 2021 roku przed niebezpiecznymi dla zdrowia i życia produktami. Główny Inspektor Sanitarny poinformował o wycofaniu ich ze sklepów. Najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczą serii produktów ekologicznych. Zobacz też inne niebezpieczne produkty, które wycofywane są ze sprzedaży. Sprawdź także wyniki kontroli oraz nowe ostrzeżenia GIS w naszym raporcie. Kupiłeś te niebezpieczne dla zdrowia i życia produkty? Jeśli tak, pozbądź się ich oddając do sklepu lub wyrzucając do kosza (16.06.2021).

📢 Lublin: Zalew Zemborzycki na zdjęciach Google Street View. Piękne widoki i niespodziewane sytuacje Google Street View z pojazdami z kamerami 360 raz na kilka lat pojawiają się na drogach regionu. Udało im się uchwycić wiele niespodziewanych sytuacji. Mieszkańcy Lublina również mogą się poszczycić takimi „pamiątkami”. Sprawdzamy, co uwieczniły aparaty informatycznego giganta nad "lubelskim morzem", czyli Zalewem Zemborzyckim. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i sprawdź, czy Ty przypadkiem nie zostałeś uchwycony! Przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 „Nie” dla podwyżki stawek za wodę i ścieki usłyszał lubelski MPWiK. To już druga odmowa zatwierdzenia taryf. Co oznacza dla mieszkańców? „Nie” dla podwyżki stawek za wodę i ścieki usłyszał lubelski MPWiK. Wody Polskie po raz drugi odmówiły zaakceptowania taryfikatora opłat. - Zaproponowane ceny powodują gwałtowne zmiany taryf – argumentują decyzję. 📢 Polska - Słowacja 1:2 MEMY Szczęsny tworzy historię EURO 2020. Śmiech przez łzy fanów Biało-Czerwonych Polska - Słowacja 1:2. Tak fatalnego początku EURO 2020 chyba nikt się nie spodziewał. Nie chodzi tylko o wynik, a o to, co działo się na boisku i antybohaterów. To bez wątpienia Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak. W swoim pierwszym meczu na Euro 2020 Polska przegrała ze Słowacją. Znów zaczęliśmy wielki turniej od porażki, a Wojciech Szczęsny zapisał się w historii Euro będąc pierwszym bramkarzem, który strzelił sobie samobójczą bramkę. Zobaczcie memy po meczu Polska - Słowacja.

📢 Dramatyczne chwile na torze w Lublinie podczas zawodów Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów (ZDJĘCIA) Młodzi żużlowcy Arged Malesa Ostrów Wlkp. wygrali na lubelskim torze 1. rundę ćwierćfinałów Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów. Drugie miejsce zajęli juniorzy gospodarzy. W jednym z wyścigów doszło do niebezpiecznej sytuacji w wyniku której na tor upadło aż trzech zawodników.

📢 Lublin poszedł na wojnę z krwiopijcami. Park Bronowicki jest już odkomarzony. Zobacz zdjęcia W Lublinie rozpoczęło się tegoroczne odkomarzanie. Akcja ruszyła we wtorek (15 czerwca) i będzie prowadzona jeszcze przez trzy dni, obejmując łącznie 280 ha miejskich terenów zielonych i rekreacyjnych. Specjalny preparat mający zwalczyć uporczywe komary został już rozpylony m.in. w Parku Bronowickim. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Urocze podprowadzające. Piękna część zawodów żużlowych. Dużo zdjęć Pełne uroku podprowadzające są ozdobą każdego meczu żużlowego we wszystkich stadionach w Polsce. Zobacz ich zdjęcia. Uruchom i przeglądaj galerię, klikając „NASTĘPNE”, strzałką w prawo na klawiaturze lub gestem na ekranie smartfonu.

📢 Gościeradowski „Spichlerz” i „Dom pod Kasztanem” czeka poważny remont. Co obejmą prace? W „Spichlerzu” oraz „Domu pod Kasztanem” w Gościeradowie szykują się zmiany. Oba budynki czeka remont, w efekcie którego zostaną one dostosowane do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. We wtorek, 15 czerwca podpisano umowę na modernizację budynków przy gościeradowskim Domu Pomocy Społecznej. 📢 Miały być inwestycje i nowe miejsca pracy. Jest pozew przeciwko Polsce 4,2 mld zł domaga się od Rzeczypospolitej Polskiej spółka Prairie Mining Limited. Ma to być odszkodowanie za szkody i utracone zyski powstałe podczas przygotowań do uruchomienia kopalń węgla Jan Karski na Lubelszczyźnie i Dębieńsko na Śląsku. 📢 Jeśli masz te objawy, to znaczy, że nie powinieneś jeść truskawek [lista] Sezon na truskawki w pełni. Koktajle, pierogi, knedle, desery, truskawki możemy jeść pod każdą postacią i w każdej ilości. Jak się jednak okazuje, nie każdy powinien jeść te owoce. Truskawki to owoce silnie uczulające. Zobaczcie, kiedy powinniśmy zrezygnować z jedzenia tych pysznych owoców.

📢 Nauczyciele i uczniowie z Chełma otrzymali odznaczenia i nagrody. Zobacz zdjęcia Nauczyciele, pracownicy oświaty z powiatu chełmskiego, krasnostawskiego i włodawskiego otrzymali odznaczenia i nagrody podczas poniedziałkowej uroczystości w Chełmskiej Bibliotece Publicznej, zorganizowanej przez Kuratorium Oświaty w Lublinie. 📢 Lublin: 26-latek wypadł z dziesiątego piętra. Za wypchnięcie go z okna sąd skazał 25-latka Upadek z dziesiątego piętra skończył się śmiercią 26-latka. Początkowo podejrzewano, że przy ul. Smyczkowej w Lublinie doszło do samobójstwa. Później wyszło na jaw, że mężczyzna przed śmiercią był bity. Ostatnio zapadł wyrok w tej sprawie. 📢 Lublin najbardziej ekologicznym miastem w Polsce. Tak zdecydowali twórcy rankingu Europolis Lublin zajął pierwsze miejsce w rankingu Europolis przygotowanym przez Fundację Schumana i Fundację Adenauera. Wśród najbardziej ekologicznych polskich miast znalazły się również Katowice oraz Łódź.

📢 Unijny Certyfikat COVID (UCC). Co to jest UCC? Jak można uzyskać UCC? Jak długo jest ważny certyfikat UCC? Jak działa aplikacja UCC? System Unijny Certyfikat Covid przygotowano, by niwelować różnice w zakresie stosowanych przez państwa członkowskie UE obostrzeń i ograniczeń dla swobody przemieszczania oraz wzorów dokumentów potwierdzających status osoby przekraczającej granice. Uwaga: Certyfikat nie będzie warunkiem wstępnym dla ewentualnej podróży oraz nie będzie w sposób bezwarunkowy do niej uprawniał. 📢 S19. Pierwszy „lubelski” fragment ekspresówki w kierunku Rzeszowa już otworzony. Chodzi o odcinek od Janowa Lub. do Lasów Janowskich Kierowcy mogą już korzystać z ok. 8-kilometrowej długości odcinka trasy S19 między obwodnicą Janowa Lubelskiego a Lasami Janowskimi. Ruch odbywa się tam jednak z ograniczeniami. Auta nie mogą jeździć na razie szybciej jak 90 kilometrów na godzinę.

📢 Lubelskie: Truchła zwierząt obsychały na słońcu. 75-latek twierdzi, że znalazł je i sobie wziął Szczątki zwierząt rozwieszone na hakach, odór nie do zniesienia, a na ziemi kości – tak prezentowała się jedna z posesji w gminie Konopnica. Po zgłoszeniu od wolontariuszy „Lubelskiego Animals” na działkę należącą do 75-latka wkroczyła policja i inspekcja weterynarii. 📢 Tomaszów Lubelski: Agresywny bóbr rzucił się na krowy. Do akcji musieli wkroczyć strażacy. Zobacz wideo Na terenie prywatnej posesji pojawił się bóbr. Zwierzę było tak agresywne, że konieczne było wezwanie strażaków. 📢 Euro 2020. Polskie WAGs to rasowe piękności! Nasi piłkarze to prawdziwi szczęściarze Euro 2020 ruszyło na dobre, a Polacy mają już za sobą pierwszy, niestety przegrany, mecz. Choć nasi piłkarze mieli pecha na boisku, to jednak nie brakuje im szczęścia w miłości, a ich żony i partnerki to niezwykle piękne kobiety. Polskie WAGs w niczym nie ustępują ukochanym rywali z zagranicy. Sam zobacz!

📢 Pielgrzymka odpustowa z Janowa Lubelskiego do Sanktuarium św. Antoniego w Radecznicy. Poszło w niej blisko 200 osób Blisko dwieście osób w sobotę (12 czerwca) o świcie wyszło z Janowa Lubelskiego i po południu dotarło do Radecznicy. Piesza pielgrzymka wyruszyła z janowskiego Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w dniu święta patrona świątyni w powiecie zamojskim. – To powrót do tradycji – mówią pątnicy. 📢 Bo na wypoczynek najlepszy jest Nałęczów! Zobacz ranking najlepszych nałęczowskich sanatoriów według opinii kuracjuszy zamieszonych w Google W galerii publikujemy ranking najbardziej polecanych przez kuracjuszy, sanatoriów znajdujących się w Nałęczowie. Pod uwagę braliśmy miejsca, które oceniono na co najmniej 3,5 gwiazdki w opiniach Google (dane na 12.06.2021 r.). Sprawdź, które miejsca na wypoczynek cieszą się najlepszymi opiniami kuracjuszy. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Zjawiskowe rezerwaty przyrody w woj. lubelskim. Cisza, zieleń i niepowtarzalne zakątki. Zobacz zdjęcia z Instagrama W województwie lubelskim jest sporo niezwykle urokliwych rezerwatów przyrody, które - szczególnie w okresie wiosenno-letnim - przyciągają mnóstwo turystów. Ci z kolei chętnie chwalą się odwiedzanymi miejscami m.in. na Instagramie. Zobaczcie zatem, jak lubelskie rezerwaty przyrody prezentują się w social mediach. Te miejsca po prostu trzeba odwiedzić! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Lublin: „Zachipowali” go, bo sam chciał. Teraz może płacić ręką Chwila bólu i już… mieszkaniec Białej Podlaskiej za zakupy może płacić ręką. To zasługa implantu płatniczego Walletmor, który wszczepiono mu pod skórę. - To ułatwi mi życie - przyznaje 27-letni Bartosz.

📢 Lublin w promieniach słońca. Zobacz zdjęcia z fotograficznego spaceru po Śródmieściu Po burzowej niedzieli w poniedziałek do Lublina zawitała piękna, słoneczna pogoda, która zachęciła mieszkańców m.in. do spacerów po centrum. Miasto było skąpane w promieniach słońca. Zobacz zdjęcia. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 MEMY o meczu Polska - Słowacja. Mecz otwarcia za nami, teraz klasycznie mecz o wszystko [GALERIA] Euro 2020. Szybko stracony gol, brak celnego strzału w pierwszej połowie, Krychowiak wyrzucony za dwie żółte kartki. Prawie wszystko poszło nie tak jak zaplanowaliśmy i Polska przegrała ze Słowacją 1:2 w pierwszym meczu turnieju. Internauci nie mieli litości dla drużyny i selekcjonera Paulo Sousy. Obejrzyjcie galerię memów z przegranego spotkania.

📢 Zabił żonę i wysadził się w powietrze. Dzielnicą w Lublinie wstrząsnęła potężna eksplozja. O tej zbrodni mówiła cała Polska! Stres, alkohol, hazard, konflikty w rodzinie – to najprawdopodobniej one stały za zbrodnią, którą popełnił Andrzej R. Niewiele brakowało, a jego próba odebrania sobie życia spowodowałaby jeszcze większą tragedię. O zdarzeniach z 31 lipca 2012 r. mówiła cała Polska. Wyrok zapadł dopiero po sześciu latach. 📢 Łuków: Po amfetaminie miała ochotę na kebaba. Wzięła ze sobą narkotyki i pojechała do baru Nietypowe zachowanie kierującej osobówką zauważyli dwaj mężczyźni. Sądząc, że jest pod działaniem alkoholu uniemożliwili jej dalszą jazdę i wezwali policjantów. Okazało się, że 49-latka była trzeźwa i stwierdziła, że zażyła amfetaminę. Dodatkowo w jej aucie policjanci znaleźli kilka gramów tego narkotyku.

📢 Tak mieszka Cezary Pazura i jego żona Edyta ZDJĘCIA Para jest uwielbiana przez internautów. Ich cztery kąty są zniewalające Cezary Pazura to aktor, który zaskarbił sobie sympatię widzów w całym kraju. Wraz z żoną Edytą tworzą od 2009 roku związek małżeński, a także z powodzeniem podbijają internet. Cezary Pazura posiada swój kanał na YouTubie, natomiast Edyta Pazura prowadzi swojego bloga - maybebaby.com. W galerii zdjęć natomiast zobaczycie, jak mieszka małżeństwo Pazurów.

📢 Połamane gałęzie, zalane drogi: oberwanie chmury nad województwem lubelskim. Zobacz zdjęcia i wideo od Czytelników! Weekend kończy się gwałtowną zmianą pogody nad regionem. W niedzielę (13 czerwca) przeszły silne burze z gradem nad województwem lubelskim. - Na szczęście nie mamy zgłoszeń o osobach poszkodowanych - informuje dyżurny PSP w Lublinie. 📢 Wielkie święto hobbystów: 11. Festyn Pasje Ludzi Pozytywnie Zakręconych. Zobacz zdjęcia Chociaż w drugiej połowie imprezy deszcz przegonił lublinian z pl. Litewskiego, to i tak sporo osób wzięło udział niedzielnym festynie Pasje Ludzi Pozytywnie Zakręconych. Coś dla siebie mogli na nim znaleźć i miłośnicy historii, i motoryzacji, i wojskowości. Była to już 11 edycja tej imprezy. 📢 Poznaj miasto Radziwiłłów, Kraszewskiego i Okrasy. Tak wyglądała Biała Podlaska na początku XXI wieku. Te zdjęcia trzeba zobaczyć Dla tego miasta Radziwiłłowie są najważniejszym rodem w jego dziejach. Urodził się w nim Karol Okrasa, a Ignacy Kraszewski zdobywał cenną wiedzę. Biała Podlaska może pochwalić się swoją bogatą historią. Przeglądając zbiory archiwalnych zdjęć, które zostały opublikowane na stronie internetowej www.fotopolska.eu. znaleźliśmy fotografie lotnicze z początku XXI wieku. Te zdjęcia zapierają dech w piersiach! Zobacz koniecznie i kliknij w przycisk „zobacz galerię” przesuwając zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 S19: Jest pozwolenie na użytkowanie odcinka od obwodnicy Janowa Lubelskiego do Lasów Janowskich. Kiedy wjedziemy na ekspresówkę? Sprawdź Ma prawie 8 kilometrów długości, dwie jezdnie, każda z dwoma pasami ruchu – trasa S19 między obwodnicą Janowa Lubelskiego a Lasami Janowskimi ma już pozwolenie na użytkowanie. Auta mają tam wjechać w czerwcu. GDDKiA nie precyzuje jednak na razie dokładnego terminu, bo chce otworzyć ten odcinek wraz z obwodnicą Janowa Lubelskiego, a ta ciągle czeka na dopuszczenie do użytkowania. 📢 Kibice na meczu Motor Lublin - Olimpia Grudziądz. Zobacz zdjęcia Na zakończenie sezonu 2020/21 piłkarze drugoligowego Motoru Lublin pokonali na własnym stadionie Olimpię Grudziądz 5:2. Drużynę żółto-biało-niebieskich wspierało z trybun 2200 kibiców. Byłeś na meczu? Znajdź się na zdjęciach! 📢 Tak dawniej odpoczywaliśmy nad wodą w województwie lubelskim. Zobacz archiwalne zdjęcia Tereny nad Wisłą w Kazimierzu Dolnym, jezioro Białe, a może Zalew Zemborzycki? Jedno jest pewne: mieszkańcy województwa lubelskiego od zawsze kochali spędzać czas nad wodą. Przekonajcie się sami! Aby zobaczyć archiwalne zdjęcia, kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Laureaci konkursów przedmiotowych i tematycznych ze szkół podstawowych nagrodzeni przez Lubelskiego Kuratora Oświaty W piątek w Szkole Podstawowej nr 58 przy ul. Berylowej w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów laureatom konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2020/2021. Ze względu na panujące obostrzenia związane ze stanem pandemii, uroczystość miała charakter symboliczny. Laureatom konkursów towarzyszyli tylko dyrektorzy szkół lub oddelegowani przez nich nauczyciele. Zobacz zdjęcia. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Te sukienki letnie to hit! Maxi, midi, plus size... Zobacz, co jest w modzie tego lata Sukienki letnie to ulubiony element garderoby wielu pań, kiedy słońce z rzadka chowa się za chmurami, a temperatura rośnie. Nic dziwnego, w końcu są wygodne i przewiewne, a przy tym wyglądają bosko! Jakie sukienki na lato będą modne w tym roku? Jak zawsze te zwiewne oraz maxi (czyli długie), a coś ciekawego znajdzie się także w dziale plus size. Nadadzą się nie tylko na spacer po plaży, ale także do pracy. Zobacz, jakie sukienki nosi się tego lata!

📢 Te domy w województwie lubelskim kupisz w cenie kawalerki! Sprawdź najlepsze oferty Marzysz o własnym domu z ogrodem w rozsądnej cenie? Te nieruchomości kupisz już w cenie kawalerki! Zobacz najlepsze oferty, zamieszczone przez mieszkańców woj. lubelskiego i znajdź swój wymarzony dom. Aby sprawdzić oferty sprzedaży, kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Słoneczna pogoda przyciągnęła setki turystów nad Jezioro Białe. Zobacz zdjęcia W niedzielę, na zakończenie długiego weekendu, zajrzeliśmy do Okuninki nad Jeziorem Białym. W centrum trudno było zaparkować samochód. Miasteczko zaczęło tętnić życiem, chociaż do wakacji jeszcze trzy tygodnie. Otwarte były knajpki i restauracje. Na plaży spotkaliśmy tłumy turystów. Jedni się opalali, inni pływali na rowerach wodnych oraz żaglówkach. Dużo osób po prostu spacerowało. Byli też amatorzy kąpieli w jeziorze. Zobacz zdjęcia w naszej galerii. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Piłkarz Górnika Łęczna, Bartłomiej Kalinkowski wziął ślub z piękną Klaudią. Zobacz zdjęcia! Broniący barw Górnika Łęczna Bartłomiej Kalinkowski wszedł w związek małżeński z piękną Klaudią. Zobacz galerię zdjęć żony zawodnika zielono-czarnej drużyny. Uruchom i przeglądaj galerię, klikając "NASTĘPNE", strzałką w prawo na klawiaturze lub gestem na ekranie smartfonu. 📢 Te zawody wracają do łask! Zarobki są wysokie. Oto TOP 11 zawodów przyszłości Nie tylko o specjalistów IT biją się na rynku pracy pracodawcy. Jest grupa zawodów, którym sprzyja rosnący deficyt. I choć młodzi ludzie niekoniecznie garną się do rzemiosła, to dla wielu może okazać się ono bardziej popłatne niż ukończenie nadal popularnych kierunków studiów, jak socjologia czy ekonomia. Eksperci firmy rekrutacyjnej Personnel Service przygotowali zestawienie TOP11 zawodów, które w najbliższych latach przeżyją renesans, a także oszacowali szanse na wzrost wynagrodzeń w tych profesjach.

📢 Jak wyglądały mieszkania w PRL? Czy ich wystrój wciąż jest modny? Zobacz wyjątkowe zdjęcia Wystrój mieszkań w PRL dla przeciętnego Polaka nie był sprawą najważniejszą. Przede wszystkim ważne było, aby mieć własne cztery kąty. Później dopiero można było martwić się o wyposażenie, którego zakup też nie był taki łatwy. Zobaczcie, jak się mieszkało w latach 60. i 70. Niektórzy współcześni specjaliści od aranżacji wnętrz wciąż się inspirują tamtymi trendami. 📢 TOP 10 miejsc na wycieczkę niedaleko Lublina. Dotrzesz tam w godzinę. Sprawdź nasze propozycje! Marzysz o chwili wytchnienia? Chcesz choć na krótko uciec z miasta? To wcale nie takie trudne. Polecamy Wam 10 miejsc w pobliżu Lublina, do których dotrzesz samochodem w około godzinę. Z pewnością są warte odwiedzenia! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Najbardziej wysportowani mieszkańcy Lublina na Instagramie. Zobacz zdjęcia! [25.04.2021] Pomimo zamkniętych od dawna siłowni, w naszym mieście nie brakuje osób, których wygląd i sprawność fizyczna wciąż robią wrażenie. Zobaczcie na zdjęciach najbardziej wysportowanych mieszkańców Lublina. Uruchom i przeglądaj galerię, klikając "NASTĘPNE", strzałką w prawo na klawiaturze lub gestem na ekranie smartfonu. 📢 8 kilogramów narkotyków, 150 tysięcy i broń. Kryminalni z Lublina rozbili narkobiznes Blisko 8 kilogramów marihuany, amfetaminy i kokainy oraz tabletki ekstazy miał 42-latka w jednym z wynajmowanych przez siebie mieszkań. Policjanci znaleźli i zabezpieczyli przy nim również broń palną. Do sprawy zatrzymany został także właściciel mieszkania. 📢 Sto lat szkoły specjalnej w Lublinie. Była jedną z pierwszych takich w Polsce. Zobacz zdjęcia Mowa o dzisiejszej szkole podstawowej nr 26 przy ul. Bronowickiej. Zanim jednak znalazła tu swoje miejsce, wiele razy zmieniała adres. Przed wojną jednym z jej kierowników był nawet lubelski poeta Józef Czechowicz. W tym roku szkoła specjalna świętuje setne urodziny. Jak to się zaczęło?

📢 Salony fryzjerskie polecane przez mieszkańców Lublina. Sprawdź ranking najwyżej ocenianych fryzjerów w mieście Dobry fryzjer jest na wagę złota. Wiedzą o tym zadowoleni klienci, którzy zdecydowali się ocenić wizytę w swoim ulubionym salonie fryzjerskim. Na podstawie ocen w Google stworzyliśmy ranking najpopularniejszych fryzjerów w Lublinie. Kliknij w przycisk „zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Idealny pierwszy samochód istnieje? Jeśli zaczynasz przygodę za kółkiem, sprawdź te modele. To najlepsze auta dla początkującego kierowcy Pierwszy samochód pamięta się zawsze, dlatego warto zadbać o to, by były to dobre wspomnienia. Po stresie związanym z nauką jazdy i zdawaniem egzaminu, odbiór prawa jazdy to pora na własny pierwszy samochód i doskonalenie swoich umiejętności. Jakie auto będzie dobrym wyborem dla świeżo upieczonego kierowcy? Wybraliśmy dla was 15 modeli, sprawdź!

📢 Sennik - wypadające zęby. Co oznaczają sny o wypadających zębach? Sennik: wypadające zęby we śnie kojarzą nam się źle, ale czy słusznie? Sny o zepsutych zębach mogą oznaczać niepowodzenia w życiu, problemy zdrowotne, jak również zaburzać poczucie własnej wartości. Takie sny mogą stanowić również prezentację odczuć na temat twoich dotychczasowych osiągnięć i skłaniać do refleksji na ich temat. Miałeś sen o wypadających zębach? Sprawdź, co to dla ciebie oznacza. 📢 Podziękowania dla nauczyciela i wychowawcy na koniec roku. Te życzenia i wierszyki ich wzruszą! [TEKST podziękowania dla nauczyciela] Podziękowania dla nauczyciela - to doskonały sposób by wyrazić wdzięczność za trud, jaki wychowawcy wkładają w swoją pracę. Nie wiesz, jaki powinien być tekst podziękowania dla nauczyciela? Skorzystaj z naszych podpowiedzi. Poniżej znajdziesz treść podziękowań, a także wierszyki i okolicznościowe rymowanki. Życzenia dla nauczyciela na koniec roku mogą być naprawdę piękne i wzruszające. Sprawdź, jak napisać podziękowanie dla nauczyciela, wychowawcy. Tekst możesz też lekko zmienić do swoich potrzeb.

📢 Rumień po kleszczu. Jak wygląda ślad po ugryzieniu i czym grozi rumień od kleszcza? Rumień po kleszczu to częsty ślad po ugryzieniu. Warto jednak dokładnie go obserwować, ponieważ może być pierwszym objawem boreliozy. Jeśli masz za sobą ukąszenie kleszcza, sprawdź, kiedy rumień powinien cię zaniepokoić. 📢 TOP 10 największych jezior w województwie lubelskim. Które jest największe, a które całkiem malutkie? TOP 10 największych jezior i zalewów województwa lubelskiego. Pewnie wiele razy wypoczywałeś nad "wielką wodą" w naszym regionie. Czy zastanawiałeś/łaś się które jezioro jest największe? Może spróbujesz odgadnąć? Oto ranking zbiorników wg powierzchni lustra wody (dane WUS).

📢 Jedyna w Polsce rodzina amiszów mieszka pod Janowem Lubelskim Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Nie mają radia i telewizji, ale korzystają z auta i 500 plus. Jak się im żyje niedaleko Janowa Lubelskiego? Zobacz wyjątkowe zdjęcia.

