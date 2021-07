Prasówka 16.07.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Radny miejski został menadżerem sali, a urzędniczka szukała stolików. Znani lublinianie obsługiwali klientów dwóch restauracji na Starym Mieście. - Idea jest taka, żeby przyciągnąć szerszą rzeszę klientów do restauracji - wyjaśnia pomysłodawca akcji „Pomagamy gastro”.

Takie będą emerytury bez podatku 2022 - stawki. Na 2022 rok rząd w ramach Polskiego Ładu przygotowuje szereg zmian. Mają one dotyczyć m.in. seniorów z najniższymi emeryturami. Osoby z najniższym świadczeniem zostaną zwolnione z płacenia podatku. Będzie to dla nich oznaczać więcej pieniędzy w kieszeni. Zobacz, ile będzie można zyskać na zmianach w emeryturach w 2022 roku.

Lubelscy strażacy interweniowali przy zabezpieczeniu ciągnika rolniczego. Podczas koszenia trawy pojazd wpadł do rzeki.

Prasówka 16.07: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Co zużywa najwięcej energii w domu? Warto to wiedzieć, by zmniejszyć rachunki za prąd i mieć po kontrolą wydatki. Sprawdź, które z domowych urządzeń elektrycznych pobierają najwięcej energii elektrycznej.