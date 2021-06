Prasówka 19.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak mieszka Mariusz Pudzianowski. "Pudzian" za kółkiem Lamborghini i... ciągnika [zdjęcia - 20.06.2021 r.]”?

📢 Jeśli masz te objawy, to znaczy, że nie powinieneś jeść truskawek [lista - 20.06.2021 r.] Sezon na truskawki w pełni. Koktajle, pierogi, knedle, desery, truskawki możemy jeść pod każdą postacią i w każdej ilości. Jak się jednak okazuje, nie każdy powinien jeść te owoce. Truskawki to owoce silnie uczulające. Zobaczcie, kiedy powinniśmy zrezygnować z jedzenia tych pysznych owoców.

📢 Wybory miss w Lublinie. To one wygrywały w ostatnich latach. Zobacz zdjęcia z poprzednich lat! Od wielu lat konkursy piękności odbywały się w całej Polsce, także w naszym regionie. Przypominamy, jak było w poprzednich latach. W naszej galerii znajdziecie tryumfatorki różnych konkursów, m.in. zdobywczynie tytułu Miss Ziemi Lubelskiej czy Miss Lubelszczyzny.

Prasówka 19.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nowa Biała. Monstrualny pożar w powiecie nowotarskim. Płonęło aż 20 budynków mieszkalnych! Ogromny pożar we wsi Nowa Biała w powiecie nowotarskim. Płonęło 20 budynków mieszkalnych i zabudowania gospodarcze przy nich. Stały w zwartej zabudowie, ściana przy ścianie, więc ogień rozprzestrzeniał się w błyskawicznym tempie. Na miejscu działało ponad 100 jednostek straży pożarnej i 400 strażaków. Zadysponowano też cztery Zespoły Ratownictwa Medycznego i śmigłowiec LPR. Pięć osób trafiło do szpitala, nie ma ofiar śmiertelnych. Akcja gaśnicza skończyła się tuż po północy. Na miejsce tragedii przyjechał wieczorem wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Wojewódzki Sztab Kryzysowy organizuje pomoc dla mieszkańców. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana.

📢 MEMY po meczu Hiszpania - Polska. Chcieliście husarię, no to macie Euro 2020. Gol stracony po analizie VAR nie podłamał Polaków. W starciu z faworyzowaną Hiszpanią zobaczyliśmy reprezentacją walczącą, która odrobiła straty i sięgnęła po bezcenny punkt. Dopisało nam też szczęście, bo Alvaro Morata z rzutu karnego trafił w słupek. Zobaczcie, jak internauci skomentowali to emocjonujące spotkanie. 📢 TOP 10 filmów kręconych w Lublinie. Czy wiesz, w których miejscach były kręcone? Sprawdź Wielu filmowców przyciąga stolica Lubelszczyzny. Szczególnie piękne Stare Miasto, historyczne budowle czy wyjątkowe miejsca, takie jak Państwowe Muzeum na Majdanku. W tym mieście powstało wiele filmów. Znasz je wszystkie? 📢 "Biała sobota" w Lublinie. Tym razem mieszkańcy mogli zbadać pieprzyki Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie zorganizował kolejną "Białą sobotę w SPSK 1". Tym razem mieszkańcy mogli się zbadać pieprzyki i znamiona pod względem czerniaka. Celem takich wydarzeń jest walka ze złośliwym nowotworem, który pojawia się na skórze.

📢 Tak mieszka Lech Wałęsa. Zobacz obecny dom byłego prezydenta Polski. Mamy zdjęcia ze środka gdańskiej willi Lech Wałęsa mieszka w willi w gdańskiej dzielnicy Oliwa. Samochodem spod jego domu można w 15 minut dojechać nad morze. W domu znajduje się piękny ogród oraz dwie kondygnacje z piwnicą. Zobaczcie jak mieszka Lech Wałęsa! Żyje luksusowo czy skromie? Wszystko na zdjęciach 📢 Te zabawki i rzeczy z PRL-u dziś są warte fortunę! Masz je w domu? Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Oto ceny Rzeczy z PRL-u są dziś warte fortunę. Coraz częściej widzi się stare stoliki, krzesła, regały czy komiksy pod śmietnikami. Tymczasem mogą być warte dużo pieniędzy. Trwa szał na meble i przedmioty rodem z PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Przeszukajcie szuflady, piwnice i strychy - zarówno swoje, jak i babci. Być może znajdziecie tam prawdziwe perełki? Jeśli już ich nie używacie, warto je sprzedać. Można w ten sposób sporo zarobić! Zobaczcie naszą galerię cennych przedmiotów z czasów PRL-u i nie tylko. Być może chcieliście je wyrzucić. Nie róbcie tego! Mogą być sporo warte. Fortuna czeka.

📢 Znaki zodiaku i ich NAŁOGI. Od czego może uzależnić się Panna, do czego słabość ma Koziorożec? Kawa, cukier, internet? [HOROSKOP] 19.06.21 Horoskop mówi wiele na temat tendencji do popadania w nałogi. Nie ma takiego znaku zodiaku, który nie posiadałby słabości: dla jednych to będzie kawa, dla innych cukier, a dla kolejnych - internet. Na co powinien uważać Koziorożec, a na co Panna? Od czego uzależnia się najłatwiej dany znak zodiaku? Sprawdź HOROSKOP. 📢 Edach Budowlani Lublin zakończyli sezon porażką. Zobacz zdjęcia Drużyna Edach Budowlanych Lublin zakończyła swój udział w sezonie 2020/21 Ekstraligi rugby. W ostatnim meczu rozgrywek niebiesko-biało-czerwoni ulegli przed własną publicznością Ogniwu Sopot.

📢 W sobotnim wypadku z ciągnikiem zginął lubartowski radny Robert Piętka Do tragicznego zdarzenia doszło popołudniu w sobotę. Jak podaje na swoim profilu OSP Wólka Rokicka, śmierć na miejscu poniósł członek ich jednostki Robert Piętka. 52-latek był też lubartowskim radnym.

📢 Gdzie wybrać się żeby popływać? TOP 10 największych jezior w województwie lubelskim TOP 10 największych jezior i zalewów województwa lubelskiego. Pewnie wiele razy wypoczywałeś nad "wielką wodą" w naszym regionie. Czy zastanawiałeś/łaś się które jezioro jest największe? Może spróbujesz odgadnąć? Oto ranking zbiorników wg powierzchni lustra wody (dane WUS). 📢 Polska przegrywa ze Słowacją MEMY Szczęsny tworzy historię EURO 2020. Śmiech przez łzy fanów Biało-Czerwonych. Polska - Słowacja 1:2. Tak fatalnego początku EURO 2020 chyba nikt się nie spodziewał. Nie chodzi tylko o wynik, a o to, co działo się na boisku i antybohaterów. To bez wątpienia Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak. W swoim pierwszym meczu na Euro 2020 Polska przegrała ze Słowacją. Znów zaczęliśmy wielki turniej od porażki, a Wojciech Szczęsny zapisał się w historii Euro będąc pierwszym bramkarzem, który strzelił sobie samobójczą bramkę. Zobaczcie memy po meczu Polska - Słowacja.

📢 Parada Równości 2021 przeszła ulicami Warszawy. Biedroń apeluje do opozycji [ZDJĘCIA] [WIDEO] W sobotę ulicami stolicy ruszyła tegoroczna Parada Równości. W tym roku wydarzenie objął patronatem prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zdaniem szefa klubu radnych PiS Cezarego Jurkiewicza, Trzaskowski szuka poparcia „dla doraźnych korzyści politycznych”. Z kolei jeden z liderów Lewicy Robert Biedroń zaapelował do opozycji, aby ta podpisała się pod postulatami dotyczącymi osób LGBT.

📢 Makabryczne zabójstwo studentki w Lublinie. Zabójca odgryzł ofierze usta. O zbrodnię oskarżono „Wampira z Bytowa” Ciało 23-latki znaleziono w sąsiedztwie miasteczka uniwersyteckiego. Ofiara miała obgryzione usta. Padła ofiarą gwałtu. Na mieszkańców padł blady strach. Czy po ulicach Lublina grasuje wampir? - pytali zaniepokojeni. 📢 Lublin: Potężne stado dzików zaatakowało działkowicza. Mieszkańcy boją się nie tylko o uprawy, ale i o życie Na mojej działce było z 50 dzików. 3 lochy z młodymi. W którymś momencie mały zakwiczał, a matka rzuciła się na mnie - mówił pan Wojciech Sztorc, który ma ogródek działkowy na Kalinie. To nie pierwszy taki przypadek. Dziki terroryzują ogródki działkowe i nikt nie chce pomóc mieszkańcom Lublina.

📢 Nie wiesz, gdzie spędzić weekend na Lubelszczyźnie? Zobacz nasze propozycje Zastanawiasz się gdzie spędzić weekend wypad nie opuszczając Lubelszczyzny? Szukasz miejsc mniej popularnych, gdzie nie będziesz odpoczywać wśród tłumów? Wśród naszych propozycji możesz znaleźć coś dla siebie. 📢 Jak lubelskie gminy poradziły sobie w pandemii? Sprawdziła to Fundacja Wolności Fundacja Wolności we współpracy z lokalnymi działaczami społecznymi z regionu przyjrzała się finansom 10 gmin z województwa lubelskiego. Powstał raport o kondycji finansowej poszczególnych samorządów po roku walki z pandemią koronawirusa. 📢 Pieniny. Zatopiona przez Jezioro Czorsztyńskie wieś Stare Maniowy. Zobacz, jak wyglądała przed zalaniem Na dnie Jeziora Czorsztyńskiego leży zatopiona wieś Stare Maniowy. Wieś została przesiedlona, a w jej miejscu powstało jezioro, które ma zabezpieczać rejon w dolinie Dunajca przed skutkami powodzi. Ostatni mieszkańcy zostali stamtąd wysiedleni na początku lat 90. Zobaczcie, jak wyglądała ta nieistniejąca już miejscowość.

📢 Euro 2020: przylot piłkarzy do Sevilli. Garstka kibiców powitała reprezentację przed hotelem w Hiszpanii [ZDJĘCIA] Kadra do Hiszpanii przyleciała ok. godziny 15 i zamelduje się w luksusowym hotelu Barceló Sevilla Renacimiento. Po przylocie reprezentacja zjadła obiad, a później udała się na oficjalny trening, który odbył się o g. 20. Wcześniej - o 19.15 z dziennikarzami spotkali się Paulo Sousa i Kamil Glik. Hiszpanie oficjalny trening i konferencję odbyli po nas, a byli na niej Luis Enrique i Alvaro Morata. Po meczu reprezentacja Polski od razu wraca do Gdańska. Zobacz zdjęcia z przyjazdu piłkarzy reprezentacji Polski ---> 📢 Gdzie zjeść najsmaczniejsze lody w Zamościu? Te lodziarnie są polecane przez klientów Nie ma nic przyjemniejszego w upalne dni, jak orzeźwiająca porcja ulubionych lodów. Wolicie lody rzemieślnicze, tajskie, a może w tradycyjnym wafelku? W tym artykule wzięliśmy pod uwagę opinie mieszkańców Zamościa, którzy ocenili wizytę w jednej z lodziarni. Do której powinniście się udać by zjeść najsmaczniejszą porcję lodów? Poznajcie ranking. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Muzeum Czartoryskich w Puławach. Unikatowe zdjęcia Domu Gotyckiego z XIX i XX wieku. Zobacz koniecznie Z inicjatywy księżnej Izabeli Czartoryskiej powstał zespół pałacowo-parkowy w Puławach. Bez wątpienia to jedno z ulubionych miejsc puławian do wypoczynku i rekreacji. Pamiętajmy też, że na terenie rezydencji znajduje się Dom Gotycki, w którym w czasach księżnej można było podziwiać słynną „Damę z gronostajem” Leonarda da Vinci. Przejrzeliśmy zbiory archiwalnych zdjęć opublikowane na stronie www.fotopolska.eu. Zobaczcie historię Domku Gotyckiego w obiektywie. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Koronawirus. Znów w woj. mazowieckim i lubelskim najwięcej zakażeń w kraju W ciągu minionej doby odnotowano 168 nowych zakażeń koronawirusem w kraju. 23 z nich dotyczy województwa lubelskiego.

📢 Przewidywany skład Polski na mecz z Hiszpanią. Co przygotował Sousa? Spotkanie z Hiszpanami to ostatni gwizdek dla reprezentacji Polski, żeby pozostać na turnieju Euro 2020. Porażka ze Słowacją oznacza zmiany personalne w pierwszej jedenastce naszej drużyny. Paulo Sousa ma plan na ten mecz. Właśnie takim składem mamy zagrać z Hiszpanią. Zobacz przewidywany skład na sobotni mecz. [i]Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE, albo przewiń gestem na urządzeniu mobilnym.[/i] 📢 Lublin: Plenerowe miejscówki w mieście idealne na lato. Zobacz przegląd miejsc "pod chmurką" Na mapie plenerowych miejscówek Lublina znajduje się kilka punktów, które koniecznie trzeba odwiedzić tego lata. Zrelaksujesz się tam na leżaku, wypijesz ulubionego drinka pod parasolem i skosztujesz ulubionej potrawy w towarzystwie znajomych. To wszystko przy akompaniamencie chillowych dźwięków. Jest też gratka dla fanów futbolu - mecze mistrzostw Europy obejrzysz pod chmurką! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i sprawdź nasze propozycje. Przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 TOP 10 miejsc na wycieczkę niedaleko Lublina. Dotrzesz tam w godzinę. Sprawdź Marzysz o chwili wytchnienia? Chcesz choć na krótko uciec z miasta? To wcale nie takie trudne. Polecamy Wam 10 miejsc w pobliżu Lublina, do których dotrzesz samochodem w około godzinę. Z pewnością są warte odwiedzenia! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Stal Kraśnik pożegnała się z III ligą zwycięstwem w ostatnim meczu sezonu Na zakończenie kampanii 2020/21 w IV grupie III ligi piłkarze kraśnickiej Stali pokonali na własnym stadionie Jutrzenkę Giebułtów. Dla niebiesko-żółtych było to dziesiąte zwycięstwo w rozgrywkach. Trzy punkty zdobyte w starciu spadkowiczów nie zmieniły jednak sytuacji drużyny trenera Marcina Wróbla, która w przyszłym sezonie będzie rywalizować na poziomie czwartoligowym.

📢 Już nie rzepak, a maki! Nowa moda na Instagramie. Zobacz najpiękniejsze zdjęcia Niemal co sezon pojawia się nowa moda na określony motyw przewodni na zdjęciach umieszczanych na Instagramie. Influencerki z każdym rokiem znajdują coraz bardziej bajeczne kadry! Do niedawna mogliśmy podziwiać wysyp fotografii w rzepaku. Teraz królują zdjęcia z polem makowym w tle! Zobacz najpiękniejsze z nich. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Król disco polo urodził się w letniej kuchni. Zobacz, jak wygląda rodzinny dom Zenka Martyniuka w Gredelach [19.06.2021] Oto rodzinny dom Zenka Martyniuka. Król disco polo to obecnie największa gwiazda polskiej muzyki rozrywkowej. Zawsze uśmiechnięty i choć ma na koncie mnóstwo hitów nigdy nie zadziera nosa. Nigdy też nie zapomniał skąd pochodzi i chętnie o tym opowiada nie tylko w piosence „Rodzinny dom”.

📢 Najśmieszniejsze memy o policjantach. Zobacz żarty z policji. MEMY [19.06.2021] Policjanci są częstym obiektem żartów i drwin. W Internecie aż roi się od różnego rodzaju memów związanych z policjantami. Zobacz najśmieszniejsze memy o policji. 📢 Nowe połączenie z lubelskiego lotniska. Miła niespodzianka podczas pierwszego lotu 70 minut - tyle zajmuje lot z Lublina do Gdańska. W sobotę LOT zainaugurował połączenie między miastami, które w linii prostej dzieli 435 kilometrów. Za sterami turbośmigłowego bombardiera zasiadła kapitan Klaudia Gałuszka pochodząca z Lublina.

📢 Lublin: Zamiast warstwy wiążącej ciągle dziura w ziemi. Na Racławickich kolejny poślizg z terminem wykonania robót drogowych Warstwa wiążąca jest jedną z trzech – tą środkową - z których składa się jezdnia. Do 17 czerwca miała być wykonana na wszystkich jezdniach przebudowywanych Al. Racławickich oraz ulic: Lipowej i Poniatowskiego. Tak obiecywał wykonawca. Tymczasem na Racławickich na wysokości ul. Puławskiej zamiast niej jest wielka dziura w ziemi.

📢 Ile trzeba zapłacić za warzywa i owoce w Chełmie? Sprawdziliśmy ceny na bazarze przy Placu Kupieckim - zobacz zdjęcia Bazar przy Placu Kupieckim w Chełmie jak zwykle w piątek tętnił życiem. To miejsca, gdzie chełmianie najchętniej zaopatrują się w świeże owoce i warzywa. Sprawdziliśmy, ile trzeba zapłacić za truskawki, czereśnie, ziemniaki, pomidory, młodą kapustę, czy rzodkiewkę. Ceny są z piątku 18 czerwca – zobaczcie zdjęcia z cenami w naszej galerii. 📢 Mali rowerzyści ćwiczą na skrzyżowaniach. Miasteczko Ruchu Drogowego w Lublinie zaczęło sezon Ponownie czynne jest Miasteczko Ruchu Drogowego przy Al. Zygmuntowskich. Dzieci – ale nie tylko one - mogą poćwiczyć jak prawidłowo poruszać się rowerem po ulicach. Do dyspozycji mają plac manewrowy z m.in. sygnalizacją, znakami. 📢 Sylwia Włodarczyk - żona nowego zawodnika LUK Politechniki Lublin. Zobacz zdjęcia Lubelscy siatkarze szykują się do debiutanckiego sezonu w PlusLidze. Nowym przyjmującym beniaminka został sprowadzony prosto z włoskiej SerieA Wojciech Włodarczyk. Byłego reprezentanta Polski na co dzień wspiera piękna żona. Sylwia jest modelką o zjawiskowej urodzie. Zobacz jej zdjęcia. Uruchom i przeglądaj galerię, klikając "NASTĘPNE", strzałką w prawo na klawiaturze lub gestem na ekranie smartfonu.

📢 Najbardziej instagramowe miejsca w Lublinie. Tu robi się najwięcej zdjęć na Instagram! Lublin ma wiele malowniczych miejsc. Niektóre są jednak bardziej popularne od innych, zwłaszcza na portalach społecznościowych. Z czego to wynika? Dana lokalizacja musi być modna w danej chwili, aby przebiła się w sieci. Sprawdzamy najczęściej spotykane miejsca w mieście na zdjęciach Instagramerów. To tu użytkownicy Instagrama wracają najczęściej! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przekonaj się. Przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Międzynarodowy Festiwal Renesansu w Lublinie. Przez centrum miasta przeszedł barwny korowód W Lublinie ruszyła czwarta edycja Międzynarodowego Festiwalu Renesansu. W ramach wydarzenia w piątek przez centrum miasta przeszedł barwny korowód. Cała impreza potrwa do niedzieli. Co w programie? 📢 Najlepszy pediatra w Puławach? Opinie pacjentów nie kłamią. Poznaj ranking najlepszych specjalistów Zestawienie dziesięciu najlepszych pediatrów w Puławach powstało na podstawie opinii zamieszczonych przez użytkowników na portalu „Znany Lekarz". Poznajcie najlepszych - zdaniem puławian - pediatrów. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Lotnisko na Bronowicach. Sto lat temu wzbił się w powietrze pierwszy samolot zbudowany w Lublinie Był zbudowany ze stalowego szkieletu obciągniętego płótnem i produkowano go na włoskiej licencji. Ansaldo A.1 Balilla, pierwszy samolot wyprodukowany w Lublinie miał wiele wad, ale na stałe wpisał się w historię polskiego lotnictwa. 📢 Ostatnie pożegnanie płk. Mariana Pawełczaka, ps. „Morwa”. Pułkownik spoczął na cmentarzu w Konopnicy W piątek (18 czerwca) na cmentarzu w Konopnicy pod Lublinem spoczął płk. Marian Pawełczak, ps. „Morwa”. Był żołnierzem podziemia niepodległościowego, członkiem Armii Krajowej i podkomendnym mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”.

📢 Na gofry do kościoła? Przy lubelskiej parafii powstała kawiarenka. Zobacz zdjęcia Kawa, gofry i lody włoskie – to oferta kawiarenki, która powstała przy parafii św. Andrzeja Boboli na Czechowie. - Chodzi o budowanie wspólnoty – wyjaśnia ks. proboszcz Mirosław Ładniak.

📢 Pożar w powiecie chełmskim. Osiem zastępów straży pożarnej walczyło z ogniem. Zapalił się dom i budynki gospodarcze Ponad cztery godziny trwała walka z pożarem, jaki wybuchł na jednej z posesji w powiecie chełmskim. 📢 Lubartów: To miała być jego „ostatnia szansa”. Kolejny wybuch agresji skończył się tragedią Ojciec latami miał znęcać się nad synem. Wyzwiska były na porządku dziennym. - Tym razem zabiję – miał krzyknąć feralnego dnia i ruszył na syna z pięściami. Wtedy Kamil M. chwycił nóż. Proces 32-latka i jego 57-letniej matki ruszył w piątek.

📢 Euro 2020. MEMY przed meczem Polska - Hiszpania: jeszcze 2 mecze i wakacje [GALERIA] Euro 2020. Mecz Polska - Hiszpania. Przegrywając w pierwszym meczu na Euro ze Słowacją (1:2) biało-czerwoni postawili się w arcytrudnym położeniu. By myśleć o wyjściu z grupy w sobotę muszą urwać punkty Hiszpanii. Zobaczcie, jakie nastroje panują w internecie przed meczem Polska - Hiszpania. Oto najlepsze memy!

📢 Niedzielna wyprzedaż garażowa wraca na błonia pod Zamkiem w Lublinie W dwie kolejne niedziele czerwca odbędą się kolejne edycje „Wyprzedaży Garażowej”. Akcję organizuje spółka „Podwale” – zarządca Targu pod Zamkiem.

📢 Nałęczów: Skomplikowane operacje „na podglądzie”. Pomagają pacjentom i uczą lekarzy Ośmiu pacjentów ze skomplikowanymi schorzeniami kardiologicznymi w ciągu dwóch dni zostanie zoperowanych w nałęczowskim szpitalu Ikardia. Zabiegi na żywo mogą obserwować specjaliści na sali konferencyjnej - i nie tylko. 📢 Najpiękniejsze kibicki na Euro 2020. Urocze fanki wspierają swoje ukochane drużyny [zdjęcia] Nie wszystkie krzesełka na stadionach Euro 2020 mogą być już wypełnione, ale mimo to na trybunach nie brakuje tysięcy kibiców. W tym gronie są także piękne fanki, które dopingują swoje reprezentacje. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i obejrzyj zdjęcia najładniejszych kibicek Euro 2020!

📢 Masz takie 10 złotych? To sprzyjająca okoliczność, aby być bogatym! Zarobisz gigantyczną fortunę! Musisz sprawdzić jego numer seryjny Czy posiadasz taki banknot 10 zł? Istnieje szansa, że możesz być wielkim szczęściarzem! Papierowy banknot 10 zł, który trzymasz w portfelu, może być wart znacznie więcej, niż wskazuje na to jego nominał. Możesz zdobyć prawdziwą fortunę. Wystarczy to sprawdzić! Tym bardziej, że można to zrobić w bardzo prosty sposób. Jaki konkretnie? Wystarczy zobaczyć, jaki ma numer seryjny. Sprawdźcie szczegóły w naszej galerii poniżej.

📢 Małe tatuaże. Zobacz najpiękniejsze, delikatne i dyskretne wzory. Kobiece i nie tylko! Małe tatuaże stają się coraz bardziej popularne. Ich wykonanie jest szybkie i tańsze niż w przypadku większych prac, poza tym nie każdy ma ochotę ozdabiać tatuażem większą część ciała. Mały tatuaż może stanowić gustowną ozdobę i być bardzo dyskretny. Jeśli marzy ci się taka ozdoba, ale nie masz pomysłu, zobacz przygotowaną przez nas galerię wzorów i zainspiruj się!

📢 Kołczew w pow. ryckim: Tragiczny wypadek na gospodarstwie. Krowa zabiła 63-latka To tragicznego zdarzenia doszło w czwartek rano na jednym z gospodarstw w lubelskiej wsi Kłoczew. Podczas sprowadzania bydła z pastwiska zginął 63 - letni mężczyzna. 📢 Szukasz pracy? Służba celno-skarbowa w woj. lubelskim ma 52 wolne etaty Stabilne zatrudnienie, "trzynastki”, możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby - to oferuje Izba Administracji Skarbowej w Lublinie przyszłym funkcjonariuszom. Do obsadzenia są 52 etaty. 📢 Uwaga! TVN: Katowana od urodzenia, 3-letnia Hania nie doczekała pomocy. "Wszyscy zawiedliśmy" Ostatnie godziny życia małej Hani były piekłem. Według prokuratury dziewczynka była brutalnie bita i polewana zimną wodą przez własną matkę i jej partnera. Nadzór nad dysfunkcyjną rodziną pełniły wszystkie, powołane do tego służby, jednak mimo licznych, niepokojących sygnałów nikt nie zdołał zapobiec tragedii. Dlaczego?

📢 Polacy zaginieni za granicą. Wyjechali i zniknęli bez śladu [ZDJĘCIA, NAZWISKA] Setki Polaków zaginęło za granicami naszego kraju. Niektórzy z nich nie dali znaku życia od kilkunastu lat. Mimo to, rodzina i najbliżsi wciąż czekają na jakiś znak. Chcą dowiedzieć się, co tak naprawdę się stało.

📢 Małgorzata - piękna żona obrońcy Motoru Lublin. Zobacz zdjęcia Kto najmocniej trzyma kciuki za piłkarza lubelskiego Motoru, Ariela Wawszczyka? Oczywiście jego piękna żona, Małgorzata. Zobacz jej zdjęcia. Uruchom i przeglądaj galerię, klikając "NASTĘPNE", strzałką w prawo na klawiaturze lub gestem na ekranie smartfonu. 📢 W Kraśniku obok pomnika znaleziono skrzynkę z urnami. „W środku mogą być ludzkie prochy” Do zaskakującego odkrycia doszło we wtorek (15 czerwca). Podczas przebudowy ronda Żołnierzy Wyklętych w Kraśniku obok pomnika znaleziono tajemniczą skrzynkę, a w niej 14 urn. Możliwe, że w urnach znajdują się ludzkie prochy.

📢 Tragiczny wypadek w powiecie ryckim. 24-letni motocyklista zginął na miejscu Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w powiecie ryckim. 24-latek stracił panowanie nad motocyklem i wywrócił się. Młody mężczyzna zginął na miejscu. 📢 Trwa remont jednej z najważniejszych drogowych arterii w Lublinie. Zobacz, jak kiedyś wyglądały Aleje Racławickie [16.06] Aleje Racławickie, które doczekały się swojej modernizacji i od maja ubiegłego roku zmieniają swoje oblicze, są jedną z najważniejszych drogowych arterii w stolicy województwa lubelskiego. Przejrzeliśmy zbiory archiwalnych zdjęć, które zostały opublikowane na stronie internetowej www.fotopolska.eu. Najstarsze zdjęcie, które ukazuje fragment tej ulicy zostało wykonane w 1900 roku. Zobacz koniecznie, jak w XX wieku wyglądały Al. Racławickie i kliknij w przycisk „zobacz galerię” przesuwając zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Zwłoki młodego mężczyzny znalezione nad Wisłą. Zdaniem prokuratury, to zaginiony 23-latek z podlubelskiej Jabłonnej Szokującego odkrycia dokonał rowerzysta, który przejeżdżał w pobliżu. W zaroślach dostrzegł zwłoki. Śledczy ustalili, że to ciało Mateusza K. 23-latek pochodził z województwa lubelskiego, ale na co dzień mieszkał w Warszawie.

📢 Białe soboty w lubelskim szpitalu. Przebadaj się bezpłatnie przed wakacjami i uchroń się przed czerniakiem Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie zachęca do skorzystania z porad specjalistów w ramach kolejnego cyklu "białych sobót w SPSK 1". Ich celem jest walka ze złośliwym nowotworem, który pojawia się na skórze. 📢 Lubelskie: Dwulatka wypadła z okna na trzecim piętrze. Mama sprzątała w innym pokoju Do szpitala na diagnostykę i obserwację zostało wczoraj przewiezione dwuletnie dziecko po tym, jak wypadło z okna mieszkania znajdującego się na trzecim piętrze bloku w Poniatowej.

📢 Fryzury z lat 90. wracają do łask! Fryzura z grzywką, kolorowe frotki, refleksy i koczki. Które uczesania z lat 90. znów są modne? ZDJĘCIA Fryzury z lat 90. w pamięci wielu osób zostały zapamiętane jako szalone i rzucające się w oczy, a z perpektywy czasu jako nieco... obciachowe. Balejaż, cieniowanie, kolorowe spinki i frotki, krótka grzywka. Brzmi jak horror? Okazuje się, że nie dla wszystkich. Fryzury z lat 90. wracają do łask, a ich unowocześnione wersje podbijają coraz więcej serc. Jak wyglądają uczesania z lat 90. w wersji z 2021 roku? Są modne, charakterystyczne i twarzowe - sprawdź! 📢 Szumy nad Tanwią. Magiczne wodospady w województwie lubelskim. Zobacz zdjęcia Rezerwat nad Tanwią to jeden z najpopularniejszych i najbardziej charakterystycznych rezerwatów przyrody w województwie lubelskim. Wyróżnia się małymi wodospadami, które można podziwiać wędrując wzdłuż rzeki Tanwi. Rezerwat w przeważającej części jest położony na terenie gminy Susiec. Zobacz, jak magicznie się prezentuje! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Urocze podprowadzające. Piękna część zawodów żużlowych. Dużo zdjęć Pełne uroku podprowadzające są ozdobą każdego meczu żużlowego we wszystkich stadionach w Polsce. Zobacz ich zdjęcia. Uruchom i przeglądaj galerię, klikając „NASTĘPNE”, strzałką w prawo na klawiaturze lub gestem na ekranie smartfonu. 📢 Lublin: 26-latek wypadł z dziesiątego piętra. Za wypchnięcie go z okna sąd skazał 25-latka Upadek z dziesiątego piętra skończył się śmiercią 26-latka. Początkowo podejrzewano, że przy ul. Smyczkowej w Lublinie doszło do samobójstwa. Później wyszło na jaw, że mężczyzna przed śmiercią był bity. Ostatnio zapadł wyrok w tej sprawie. 📢 S19. Pierwszy „lubelski” fragment ekspresówki w kierunku Rzeszowa już otworzony. Chodzi o odcinek od Janowa Lub. do Lasów Janowskich Kierowcy mogą już korzystać z ok. 8-kilometrowej długości odcinka trasy S19 między obwodnicą Janowa Lubelskiego a Lasami Janowskimi. Ruch odbywa się tam jednak z ograniczeniami. Auta nie mogą jeździć na razie szybciej jak 90 kilometrów na godzinę.

📢 Połamane gałęzie, zalane drogi: oberwanie chmury nad województwem lubelskim. Zobacz zdjęcia i wideo od Czytelników! Weekend kończy się gwałtowną zmianą pogody nad regionem. W niedzielę (13 czerwca) przeszły silne burze z gradem nad województwem lubelskim. - Na szczęście nie mamy zgłoszeń o osobach poszkodowanych - informuje dyżurny PSP w Lublinie. 📢 Poznaj miasto Radziwiłłów, Kraszewskiego i Okrasy. Tak wyglądała Biała Podlaska na początku XXI wieku. Te zdjęcia trzeba zobaczyć Dla tego miasta Radziwiłłowie są najważniejszym rodem w jego dziejach. Urodził się w nim Karol Okrasa, a Ignacy Kraszewski zdobywał cenną wiedzę. Biała Podlaska może pochwalić się swoją bogatą historią. Przeglądając zbiory archiwalnych zdjęć, które zostały opublikowane na stronie internetowej www.fotopolska.eu. znaleźliśmy fotografie lotnicze z początku XXI wieku. Te zdjęcia zapierają dech w piersiach! Zobacz koniecznie i kliknij w przycisk „zobacz galerię” przesuwając zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Kibice na meczu Motor Lublin - Olimpia Grudziądz. Zobacz zdjęcia Na zakończenie sezonu 2020/21 piłkarze drugoligowego Motoru Lublin pokonali na własnym stadionie Olimpię Grudziądz 5:2. Drużynę żółto-biało-niebieskich wspierało z trybun 2200 kibiców. Byłeś na meczu? Znajdź się na zdjęciach! 📢 Tak dawniej odpoczywaliśmy nad wodą w województwie lubelskim. Zobacz archiwalne zdjęcia Tereny nad Wisłą w Kazimierzu Dolnym, jezioro Białe, a może Zalew Zemborzycki? Jedno jest pewne: mieszkańcy województwa lubelskiego od zawsze kochali spędzać czas nad wodą. Przekonajcie się sami! Aby zobaczyć archiwalne zdjęcia, kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Te domy w województwie lubelskim kupisz w cenie kawalerki! Sprawdź najlepsze oferty Marzysz o własnym domu z ogrodem w rozsądnej cenie? Te nieruchomości kupisz już w cenie kawalerki! Zobacz najlepsze oferty, zamieszczone przez mieszkańców woj. lubelskiego i znajdź swój wymarzony dom. Aby sprawdzić oferty sprzedaży, kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Słoneczna pogoda przyciągnęła setki turystów nad Jezioro Białe. Zobacz zdjęcia W niedzielę, na zakończenie długiego weekendu, zajrzeliśmy do Okuninki nad Jeziorem Białym. W centrum trudno było zaparkować samochód. Miasteczko zaczęło tętnić życiem, chociaż do wakacji jeszcze trzy tygodnie. Otwarte były knajpki i restauracje. Na plaży spotkaliśmy tłumy turystów. Jedni się opalali, inni pływali na rowerach wodnych oraz żaglówkach. Dużo osób po prostu spacerowało. Byli też amatorzy kąpieli w jeziorze. Zobacz zdjęcia w naszej galerii. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Miasto Ignacego Kraszewskiego. Biała Podlaska na początku XX wieku. Zobacz, jak kiedyś wyglądał plac Wolności Biała Podlaska może pochwalić się swoją bogatą historią. Nie inaczej jest z obecnym placem Wolności, który jest najbardziej charakterystycznym miejscem w mieście i jednym z najważniejszych dla mieszkańców. Przeglądając zbiory archiwalnych zdjęć, które zostały opublikowane na stronie internetowej www.fotopolska.eu. znaleźliśmy fotografie tego placu z początku XX wieku. Koniecznie zobaczcie te zdjęcia. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Gdzie w województwie lubelskim zrealizujesz bon turystyczny? Sprawdziliśmy Polski Bon Turystyczny ma na celu wsparcie finansowe polskich rodzin oraz pomoc osłabionej po epidemii branży turystycznej. Ma formę elektroniczną, a jego termin ważności upływa pod koniec marca 2022 r.. Bon można wykorzystać do opłacenia m.in.: pobytu w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym czy na kolonii lub obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym. Aby sprawdzić gdzie w poszczególnych miejscowościach w województwie lubelskim zrealizujesz bon turystyczny, kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Fryzury na wesele 2021. Zobacz najciekawsze upięcia na ślub i wesele. To jest w modzie! Fryzury na wesele największą popularnością cieszą się latem – wtedy sezon ślubny jest w pełni, a upalna pogoda sprawia, że tym chętniej panie decydują się na upięcia weselne. Nie wiesz, co jest teraz w modzie? Brakuje ci pomysłu na fryzurę na wesele w 2021 roku? Zobacz w naszej galerii najciekawsze upięcia na wesele i czerp inspiracje! Większość tych fryzur będzie idealna zarówno dla gości weselnych, jak i dla panien młodych.

📢 Jak wyglądały mieszkania w PRL? Czy ich wystrój wciąż jest modny? Zobacz wyjątkowe zdjęcia Wystrój mieszkań w PRL dla przeciętnego Polaka nie był sprawą najważniejszą. Przede wszystkim ważne było, aby mieć własne cztery kąty. Później dopiero można było martwić się o wyposażenie, którego zakup też nie był taki łatwy. Zobaczcie, jak się mieszkało w latach 60. i 70. Niektórzy współcześni specjaliści od aranżacji wnętrz wciąż się inspirują tamtymi trendami. 📢 Nawet Magda Gessler nie pomogła. Te restauracje upadły po "Kuchennych rewolucjach" Wizyta Magdy Gessler i ekipy Kuchennych rewolucji to często ostatnia deska ratunku dla podupadających restauracji. Niestety, jak się okazuje, chociaż wiele rewolucji kończy się sukcesem, niektóre restauracje nie przetrwały próby czasu i musiały zostać zamknięte. Zobaczcie, które lokale po "Kuchennych rewolucjach" już nie istnieją!

📢 To najrzadsze nazwiska. Nosi je zaledwie kilku mieszkańców m.in. Lublina, Kraśnika czy Chełma. Sprawdź listę [3.05.2021] Sprawdziliśmy, które nazwiska są najrzadsze w województwie lubelskim według danych przygotowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Nosi je zaledwie kilku mieszkańców m.in. Lublina, Chełma, Kraśnika czy Świdnika. Zobacz, czy Twoje nazwisko jest wśród tych najrzadszych. W tym materiale pierwsza część listy od A do Ż. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Idealny pierwszy samochód istnieje? Jeśli zaczynasz przygodę za kółkiem, sprawdź te modele. To najlepsze auta dla początkującego kierowcy Pierwszy samochód pamięta się zawsze, dlatego warto zadbać o to, by były to dobre wspomnienia. Po stresie związanym z nauką jazdy i zdawaniem egzaminu, odbiór prawa jazdy to pora na własny pierwszy samochód i doskonalenie swoich umiejętności. Jakie auto będzie dobrym wyborem dla świeżo upieczonego kierowcy? Wybraliśmy dla was 15 modeli, sprawdź!

📢 Kroniki Kryminalne Lublina. Masakra w kamienicy przy 3 Maja. Zatłukł rodziców młotkiem, bo nie pozwolili na ślub Chwycił za młotek. Zabił matkę, a następnie ojca. 63 lat temu tragicznymi wydarzeniami przy ul. 3 Maja 22 żył cały Lublin. Chociaż oskarżony bronił się tłumacząc, że działał w afekcie, sąd był bezwzględny. 📢 Sennik - wypadające zęby. Co oznaczają sny o wypadających zębach? Sennik: wypadające zęby we śnie kojarzą nam się źle, ale czy słusznie? Sny o zepsutych zębach mogą oznaczać niepowodzenia w życiu, problemy zdrowotne, jak również zaburzać poczucie własnej wartości. Takie sny mogą stanowić również prezentację odczuć na temat twoich dotychczasowych osiągnięć i skłaniać do refleksji na ich temat. Miałeś sen o wypadających zębach? Sprawdź, co to dla ciebie oznacza. 📢 Lubelskie na weekend. Jeziora i zalewy, które warto odwiedzić. Tam odpoczniesz, popływasz i pospacerujesz. Zobacz zdjęcia! Piękne zachody słońca, długie spacery, przejażdżki rowerowe albo po prostu plażowanie na całego. Marzy Ci się krótki odpoczynek nad wodą, w granicach naszego województwa? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Sprawdźcie naszą subiektywną listę, a w komentarzach dopiszcie, które miejsca Waszym zdaniem, warte są odwiedzenia.

📢 Podziękowania dla nauczyciela i wychowawcy na koniec roku. Te życzenia i wierszyki ich wzruszą! [TEKST podziękowania dla nauczyciela] Podziękowania dla nauczyciela - to doskonały sposób by wyrazić wdzięczność za trud, jaki wychowawcy wkładają w swoją pracę. Nie wiesz, jaki powinien być tekst podziękowania dla nauczyciela? Skorzystaj z naszych podpowiedzi. Poniżej znajdziesz treść podziękowań, a także wierszyki i okolicznościowe rymowanki. Życzenia dla nauczyciela na koniec roku mogą być naprawdę piękne i wzruszające. Sprawdź, jak napisać podziękowanie dla nauczyciela, wychowawcy. Tekst możesz też lekko zmienić do swoich potrzeb.

📢 Rumień po kleszczu. Jak wygląda ślad po ugryzieniu i czym grozi rumień od kleszcza? Rumień po kleszczu to częsty ślad po ugryzieniu. Warto jednak dokładnie go obserwować, ponieważ może być pierwszym objawem boreliozy. Jeśli masz za sobą ukąszenie kleszcza, sprawdź, kiedy rumień powinien cię zaniepokoić.

📢 Życzenia na komunię: Oficjalne, rymowane życzenia komunijne do wpisania na okolicznościowej karcie Życzenia komunijne dla dzieci, oficjalne i wierszowane życzenia na komunię. Zobacz przykłady w naszej ściągawce i wykorzystaj któreś z życzeń podczas uroczystości komunijnej. Zobacz, jakie życzenia możesz złożyć. Poniżej wiele przykładów najlepszych życzeń. 📢 Jedyna w Polsce rodzina amiszów mieszka pod Janowem Lubelskim Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Nie mają radia i telewizji, ale korzystają z auta i 500 plus. Jak się im żyje niedaleko Janowa Lubelskiego? Zobacz wyjątkowe zdjęcia.

