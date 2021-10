Prasówka 19.10.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.10.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. W Lublinie złożono kwiaty pod pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki”?

Prasówka 19.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. W Lublinie złożono kwiaty pod pomnikiem ks. Jerzego Popiełuszki Od 2018 roku w Polsce obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. Wybór daty – 19 października – nie jest przypadkowy. To właśnie tego dnia w 1984 roku zamordowano księdza Jerzego Popiełuszkę. W Lublinie o godzinie 18 odbyła się msza za ojczyznę w kościele Piotra Apostoła, a następnie złożono kwiaty pod pomnikiem przy ul. Królewskiej. Jak wyglądała uroczystość Narodowego Dnia Pamięci Duchownych Niezłomnych? Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Zobacz, jak kibice Edach Budowlanych wspierali zespół w meczu z Arką Gdynia na Arenie Lublin Rugbiści Edach Budowlanych co pewien czas rozgrywają swoje mecze na Arenie Lublin. Tak było w zwycięskim starciu z Arką Gdynia. Lubelski zespół mógł oczywiście liczyć na doping wiernych fanów! Zobacz galerię kibiców Budowlanych.

📢 Restauracja Roberta Lewandowskiego zachwyca kibiców. Nine's w Warszawie serwuje steki, burgery i kurczaki Robert Lewandowski otworzył restaurację Nine's. Serwuje w niej steki, burgery i kurczaki oraz krewetki. Nowa restauracja Roberta Lewandowskiego Nine's mieści się w odrestaurowanym XIX wiecznym budynku dawnej Warzelni Browarów Warszawskich i zajmuje cztery piętra. Zobaczcie menu i zdjęcia restauracji, które współwłaścicielem jest kapitan reprezentacji Polski i nasz najlepszy piłkarz w historii.

Prasówka 19.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Umebluj swoje mieszkanie za darmo. Biurka, fotele lub kanapy są do wzięcia od mieszkańców Lubelszczyzny Jak tanim kosztem umeblować swoje cztery kąty? Na portalu OLX mieszkańcy województwa lubelskiego publikują ogłoszenia „oddam za darmo”. Do wzięcia są m.in. biurka, fotele lub łóżka. Oto najciekawsze oferty. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Świdniczanie pożegnali porucznika Tadeusza Szkołuta ps. „Giewont" Świdniczanie pożegnali w poniedziałek (18.10) porucznika Tadeusza Szkołuta, ps. „Giewont”, żołnierza Armii Krajowej. Porucznik zmarł 15 października w wieku 97 lat. 📢 Ile kosztuje wynajęcie biura w woj. lubelskim? Tu są najniższe ceny! Zobacz październikowe oferty Marzysz o założeniu firmy i brakuje Ci biura albo prowadzisz już działalność gospodarczą z biura, za które płacisz krocie? Sprawdź czy w twojej okolicy nie ma tańszych lokali usługowych, które idealnie nadają się na Twoją nową siedzibę. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przejrzyj oferty z woj. lubelskiego opublikowane w serwisie ogłoszeń olx.pl. Przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Czeka cię wizyta u ginekologa? Nie wiesz, którego specjalistę wybrać? Poznaj opinie pacjentek z Lublina Szukacie dobrego i sprawdzonego ginekologa w Lublinie? Specjalnie dla was przygotowaliśmy listę specjalistów, którzy są najczęściej polecani przez pacjentki w serwisie ZnanyLekarz. Aby sprawdzić listę rekomendowanych ginekologów kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Olga Król z woj. lubelskiego odpadła z programu „Top Model”. Zobacz jej najlepsze zdjęcia Olga Król z Turobina to jedna z bohaterek kolejnej edycji programu „Top Model” i to właśnie za jego sprawą wokół pochodzącej z Lubelszczyzny młodej modelki zrobiło się głośno. Niestety, jej przygoda w telewizyjnym show już się zakończyła, choć sama Olga nie traci optymizmu. - Jestem przeszczęśliwa, że mogłam być częścią rodziny Top Model! Najlepsza przygoda w moim życiu - napisała na swoim Instagramie. Jak radziła sobie w programie? Zobacz jej najpiękniejsze zdjęcia! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Hotele i pensjonaty do kupienia w woj. lubelskim. Oto najciekawsze oferty z całego regionu! Zobacz ogłoszenia Wśród ogłoszeń, jakie znajdziemy na stronie otodom.pl pojawiło się kilkanaście dość nietypowych ofert. W województwie lubelskim wystawione na sprzedaż są m.in. hotele, pensjonaty i zajazdy turystyczne. Ich ceny opiewają nawet na kilkanaście milionów złotych! Przejrzeliśmy aktualne ogłoszenia i prezentujemy Wam najciekawsze z nich. Zobaczcie, które obiekty szukają nowego właściciela! Kliknijcie w przycisk „zobacz galerię” i przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Lubelskie gminy z największą liczbą zaszczepionych mieszkańców. Który z samorządów jest na szczycie tabeli? Sprawdź Postanowiliśmy sprawdzić, w których gminach województwa lubelskiego jest najwięcej zaszczepionych mieszkańców. Oto TOP 10 lubelskich samorządów, w których wskaźnik szczepień przeciw koronawirusowi zaczyna się od 50 proc. Sprawdź szczegółowe dane. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Śladami Lucy Wilskiej z „Rancza”. Tak wyglądają serialowe Wilkowyje w obiektywie kamer Google Street View. Zobacz „Ranczo” to bez wątpienia jeden z kultowych seriali w Polsce. Perypetie życiowe mieszkańców serialowych Wilkowyj (w rzeczywistości Jeruzal) do dziś można oglądać w telewizji dzięki niesłabnącej popularności. Dla prawdziwych fanów tego serialu, wszystko co związane z Wilkowyjami jest nie lada gratką. Czy zastanawialiście się, jak naprawdę wyglądała podróż Lucy Wilskiej (postać grana przez Ilonę Ostrowską) do Wilkowyj? Zapraszamy was na wirtualny spacer dzięki kamerom Google Street View. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Najlepsi gastrolodzy na Lubelszczyźnie. Oto najczęściej polecani specjaliści z naszego regionu Cierpisz na schorzenia układu pokarmowego? Ci lekarze zaoferują pomoc. Poznaj ranking 10 najlepszych gastrologów w województwie lubelskim. Zestawienie przygotowaliśmy w oparciu o opinie pacjentów, którzy wystawili ocenę danym specjalistom na stronie znanylekarz.pl. Sprawdź, do kogo warto się udać, by usłyszeć trafną diagnozę. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Ceny działek budowlanych pod Lublinem poszybowały w górę? Za jakie grunty nie zapłacisz więcej niż 150 tys. zł? Sprawdź Ceny materiałów budowlanych spędzają sen z powiek wszystkim, którzy planowali w tym roku prace remontowo-budowlane. Czy ceny gruntów również uległy zmianie? Sprawdziliśmy to. Przejrzeliśmy oferty opublikowane na stronie www.otodom.pl dotyczące sprzedaży działek budowlanych w obrębie 5 km od Lublina. W tym zestawieniu wybraliśmy te oferty, za które nie zapłacicie więcej niż 150 tys. zł. Kliknij w przycisk „zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Kup mieszkanie lub działkę od PKP. Jakie nieruchomości sprzedaje kolej w woj. lubelskim? Sprawdź oferty Szukasz działki na sprzedaż? A może poszukujesz mieszkania w okazjonalnej cenie? Mamy dla ciebie podpowiedź. Te nieruchomości są do kupienia od PKP. Na stronie internetowej www.pkp.pl znaleźliśmy blisko 20 ofert. Takie perełki z województwa lubelskiego mogą być twoje. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Wszystkich Świętych 2021. Ceny kwiatów i zniczy przed 1 listopada. Ile trzeba za nie zapłacić w Lublinie? Sprawdź ceny Przygotowania do tegorocznych Wszystkich Świętych już ruszyły, choć do 1 listopada zostało jeszcze trochę czasu. Na przycmentarnych stoiskach w Lublinie jest szeroki wybór zniczy oraz kwiatów, którymi można udekorować groby. Czy cmentarne dekoracje kosztują więcej niż przed rokiem? Sprawdź, jak obecnie prezentują się przykładowe ceny zniczy i kwiatów, które można zakupić przed cmentarzem przy ul. Lipowej w Lublinie. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” (powyżej) i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Działali w strukturach grup przestępczych w woj. lubelskim. Nadal pozostają na wolności. Rozpoznajesz ich? Policja w województwie lubelskim publikuje wizerunek osób, które poszukiwane są za złamanie art. 258 kodeksu karnego - zorganizowana grupa i związek przestępczy. Zdjęcia zostały opublikowane na stronie www.poszukiwani.policja.pl. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Dorohusk: Samochody skradzione w Andorze zostały odzyskane na polskim przejściu granicznym Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej odzyskali utraconego w Andorze passata. Dwa tygodnie wcześniej w ręce pograniczników wpadł dostawczak skradziony w tym samym kraju.

📢 Wojewódzki Urząd Pracy. Ponad miliard złotych z tarczy antykryzysowej trafił do przedsiębiorców z regionu Ponad 1,2 mld zł – taką kwotę wypłacił Wojewódzki Urząd Pracy przedsiębiorcom w czasie pandemii. Ochroną w tym czasie objętych zostało ponad ćwierć miliona miejsc pracy.

📢 „Ludzie, wy za to płacicie bilety" - komentarze po meczu szczypiornistów Azotów Puławy z Łomżą Vive Kielce To był jeden z najlepszych meczów piłkarzy ręcznych Azotów w ostatnich latach. Chociaż dobra gra puławian nie wystarczyła do pokonania Łomży Vive Kielce, to spotkanie z mistrzem Polski jest dobrym prognostykiem przed piątkową konfrontacją w Płocku, z drugą siłą w kraju Orlen Wisłą. 📢 Serce kultury studenckiej będzie biło w Lublinie. Przed nami Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej Lublin zamieni się w stolicę kultury akademickiej. W środę (20.10) rozpoczyna się Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej. – Nie możemy dalej zakładać, że student w kulturze gdzieś się podzieje – mówi pomysłodawczyni imprezy Izabela Pastuszko.

📢 Świdnik. Zaginął 46-letni Piotr Szpyt z Piask. Widzieliście tego mężczyznę? Mieszkaniec Piask wyszedł z domu w sobotę i do niego nie powrócił, nie nawiązał też kontaktu z rodziną. Zaginiony ma około 170 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma krótkie , siwiejące włosy. W chwili zaginięcia ubrany był w czarną kurtkę z kapturem z napisem "4F", spodnie jeans oraz buty sportowe z napisem "4F". Osoby posiadające informacje na temat miejsca przebywania mężczyzny proszone są o kontakt pod numer 47 8121210, lub z najbliższą jednostką policji.

📢 Proboszcz parafii w Brzeźnicy Bychawskiej ks. Jan Szczepański – Duchowny Niezłomny Już po raz trzeci, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych ustanowiony w hołdzie Duchownym Niezłomnym – bohaterom, niezłomnym obrońcom wiary i niepodległej Polski. Wybór 19 października nie jest przypadkowy. Tego dnia, w 1984 r., został uprowadzony przez funkcjonariuszy SB kapelan Solidarności – ks. Jerzy Popiełuszko. Walka z nauką Kościoła Katolickiego, a tym samym z tymi, którzy ją głosili, była od początku jednym z celów komunistycznego systemu. 📢 Koronawirus: Blisko 4 tys. nowych zakażeń w kraju. Najwięcej przypadków w woj. lubelskim Resort zdrowia podał najnowsze dane zakażeń wirusem SARS-Cov-2. W kraju wykryto 3 931 nowych przypadków. W województwie lubelskim stwierdzono najwięcej - blisko 1 000 nowych zachorowań. 📢 Zakończył się remont Dworu Sachsów. Dworek odzyskał dawny blask. Zobacz zdjęcia Remont Dworu Sachsów w Abramowicach dobiegł końca. Wzniesiony w latach 1860-1873 budynek przeszedł na własność państwa w 1944 roku. W majątku utworzono Klinikę i Szpital Psychiatryczny. Placówka mieści się tam do dziś.

📢 Nowe obostrzenia w Polsce już od dziś! Co się zmieni? Ostatniej doby w Polsce przybyło blisko 4 tys. nowych zakażeń koronawirusem. To najwyższa liczba nowych przypadków koronawirusa w Polsce od 12 maja. W Dzienniku Ustaw ukazała się właśnie nowelizacja rozporządzenia, która zmienia zalecenia dotyczące obostrzeń w Polsce. Sprawdźcie o co dokładnie chodzi! 📢 Poznaliśmy chętnych do budowy S19 w okolicy Międzyrzeca Podlaskiego Siedmiu wykonawców złożyło oferty w przetargu na zaprojektowanie i budowę odcinka S19 od granicy województw mazowieckiego i lubelskiego do Międzyrzeca Podlaskiego. Inwestycja realizowana będzie w systemie Projektuj i buduj w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych. 📢 Waldemar Kraska: Mamy prawie 4 tys. nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Wzrost o prawie 85 proc. w stosunku do ubiegłego wtorku Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że ostatniej doby wykryto prawie 4 tys. nowych przypadków zakażeń koronawrusem. - Jeśli porównamy to do ubiegłego wtorku, to wzrost o prawie 85 proc. - wskazał wiceszef resortu na antenie Polskiego Radia. Ostatniej doby zmarły 64 osoby zakażone Covid-19.

📢 Do Lublina przyjeżdża coraz więcej młodych. Ratusz podsumowuje tegoroczny sezon turystyczny Potwierdziły się optymistyczne prognozy i pomimo utrudnień spowodowanych epidemią wielu turystów i odwiedzających, jako cel swoich podróży wybrało właśnie Lublin - chwali się Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępca prezydenta Lublina ds. kultury, sportu i partycypacji. Coraz więcej osób chce zwiedzić stolicę woj. lubelskiego, a wśród nich najwięcej jest młodych. 📢 Nie jedz tego! Biedronka, Lidl i Auchan muszą wycofać toksyczną żywność z polskich sklepów Żywność na sklepowych półkach w Auchan, Lidlu, Biedronce czy Żabce nie nadaje się do jedzenia. Potwierdziły to najnowsze badania Głównego Inspektoratu Sanitarnego, który natychmiast nakazał usunięcie tych produktów ze sklepowych półek i wysłał ostrzeżenie dla klientów. Absolutnie nie wolno ich jeść i trzeba je zutylizować, bo mogą bardzo zaszkodzić, zwłaszcza żywność przeznaczona dla dzieci. W popularnych produktach wykryte zostały bakterie, pleśń, a nawet szkoło. Zebraliśmy aktualne ostrzeżenia GIS w jednym miejscu. Główny Inspektor Sanitarny wydał nowe pilne decyzje wycofania ze sklepów żywności. Wyniki kontroli zostały upublicznione w aktualnym raporcie i podlegają natychmiastowej wykonalności. Wycofane artykuły to głównie żywność, napoje i używki.

📢 „Niepotrzebnie bawimy się w rosyjską ruletkę licząc, że COVID-19 nas nie trafi”. Rozmowa z profesorem Krzysztofem Tomasiewiczem – Wiele osób aż się prosi, żeby odwiedzić naszą klinikę, do której absolutnie nie zapraszamy – mówi profesor Krzysztof Tomasiewicz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 📢 Nie jedz tego! Lidl, Biedronka i inne sklepy wycofują te szkodliwe produkty! Zobacz najnowsze ostrzeżenia GIS. (19.10.2021) Najnowsze ostrzeżenia GIS z 19 października 2021 roku. Główny Inspektor Sanitarny informuje o szkodliwych dla zdrowia i życia produktach, które zostały wycofane ze sklepów. Aktualne ostrzeżenia GIS dotyczą m.in. steków i jajek, na których wykryto pałeczki Salmonella. Sprawdź też inne niebezpieczne produkty, które znikają ze sklepowych półek. Zobacz także wyniki kontroli oraz nowe ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego w naszym raporcie. Jeżeli kupiłeś te szkodliwe dla zdrowia i życia produkty, wyrzuć je lub oddaj do sklepu. Lista niebezpiecznych produktów aktualizowana jest na bieżąco i znajdziesz na niej artykuły wycofane ze sprzedaży w ostatnich miesiącach (19.10.2021).

📢 „Kolejny etap integracji środowisk akademickich Lublina”. Pięć uczelni utworzyło Lubelską Unię Cyfrową Lubelskie uczelnie mają coraz więcej okazji do współpracy. Owocem kolejnej jest Lubelska Unia Cyfrowa. 📢 „Nieświęci w Piłkę Grają". Za nami pierwszy taki turniej w Puławach Za nami pierwszy taki turniej w Puławach. A jego zwycięzcami okazali się piłkarze-amatorzy ze starostwa powiatowego w Puławach. I Turniej Charytatywny „Nieświęci w Piłkę Grają", odbył się w piątek (15 października) na boisku przy Ośrodku Sióstr Benedyktynek. Oprócz drużyny z puławskiego starostwa w rozgrywkach wzięli udział: Grupa Azoty Puławy S.A., Komenda Powiatowa Policji w Puławach oraz organizacja międzyzakładowa NSZZ Solidarność Grupa Azoty Puławy S.A. Drużyny biorące udział w zawodach dokonały wpłat na rzecz podopiecznych Benedyktynek. Cały dochód z imprezy przeznaczony jest na kontynuowanie prac związanych z tworzeniem miejsca rehabilitacyjno-rekreacyjno-sportowego, czyli placu zabaw, boiska i ogrodu sensorycznego. Aby zobaczyć zdjęcia z turnieju, kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Lublin chce pomóc migrantom z Michałowa. - To skandal - mówią przedstawiciele partii KORWiN Prezydent Lublina chce przeznaczyć 50 tys. zł z miejskiego budżetu dla gminy Michałowo na Podlasiu. Pieniądze mają trafić na pomoc cudzoziemcom próbującym dostać się przez Białoruś do Polski. Nie wszystkim to się jednak podoba. 📢 Na Politechnice Lubelskiej rozpoczęła działalność Polska Unia Metrologiczna Polska Unia Metrologiczna rozpoczęła działalność na Politechnice Lubelskiej. Uczelnie z całego kraju podpisały deklarację o współpracy. 📢 Zawiercie. Lokatorka terroryzuje mieszkańców bloku w centrum miasta. Przepisy „covidowe” nie pozwalają jej eksmitować W wieżowcu przy ulicy Wyszyńskiego od wielu lat mieszkańcy przeżywają horror. Wszystko przez jedną sąsiadkę, która trafiła tam po eksmisji. Twierdzą, że całe dnie i noce krzyczy, budząc cały blok i kopie z całej siły w ściany. Nie można jednak nic z tym zrobić, bo "jest pandemia". Czy koszmar mieszkańców kiedyś się skończy?

📢 „Jeszcze jest czas, by się zaszczepić”. Władze woj. lubelskiego chcą walczyć z dezinformacją W przestrzeni publicznej jest niestety coraz więcej dezinformacji przekazywanych w sposób agresywny. Takich, które budują niepotrzebne emocje i lęki, czego efektem jest taki, a nie inny wskaźnik szczepień na terenie naszego województwa – mówił Lech Sprawka, wojewoda lubelski podczas poniedziałkowej (18 października) konferencji. Na niej zaprezentowana została nowa inicjatywa realizowana przy współpracy władz województwa lubelskiego i Kuriera Lubelskiego. 📢 Lubelski Węgiel Bogdanka idzie na rekord, bo gospodarka odmraża się po pandemii Rosną przychody i zysk górniczej spółki. – To efekt wysokiego zapotrzebowania na węgiel – przyznają władze Lubelskiego Węgla Bogdanka.

📢 Wygodny i tani. Szukasz pokoju do wynajęcia w Lublinie? Zapłacisz maksymalnie 550 złotych. Zobacz oferty Zadbane, przestronne i zlokalizowane w dobrych miejscach Lublina. Jeśli szukasz pokoju do wynajęcia i nie chcesz przepłacać zobacz koniecznie te oferty. Za te pokoje zapłacisz nie więcej niż 550 złotych. Zobacz oferty z serwisu www.otodom.pl Kliknij w przycisk „zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Powiat lubartowski: Tragiczny pożar wykładziny w domu jednorodzinnym. Zmarła jedna osoba Do tragicznego w skutkach pożaru wykładziny doszło w drewnianym domu jednorodzinnym. W wyniku zaczadzenia, śmierć poniosła jedna osoba. 📢 Kolizja z udziałem Beaty Szydło na autostradzie A4 "Na 159 kilometrze autostrady A4 (na wysokości miejscowości Rzeplin w gminie Żórawina) w kierunku Wrocławia doszło do kolizji, w której udział brało auto należące do europoseł Beaty Szydło" - informuje portal 24wroclaw.pl. 📢 Gmina Wierzbica. Na tę drogę czekały pokolenia mieszkańców Święcicy. Nowa droga oddana do użytku Droga o długości ponad 3,2 km uroczyście otwarta została w minioną sobotę (16 października) w Święcicy, gm. Wierzbica. Wartość inwestycji to prawie 2,5 mln złotych, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 50%.

📢 Dzień Edukacji Narodowej. Wojewoda lubelski wręczył odznaczenia pracownikom oświaty Choć Dzień Edukacji Narodowej obchodzono 14 października, to głównym punktem programu tegorocznych obchodów jest szereg uroczystości o charakterze wojewódzkim. Z tej okazji 18 października wojewoda lubelski wręczył kolejne odznaczenia zasłużonym pracownikom oświaty. Jak wyglądała ta uroczystość w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego? Zobacz. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Oni wciąż wierzą w zespół. Zobacz kibiców koszykarzy Startu Lublin w meczu z Twardymi Piernikami Toruń Koszykarzom Polskiego Cukru Pszczółki Startu nie wiedzie się w tym sezonie. Lubelski zespół przegrał m.in. wszystkie cztery mecze we własnej hali. Ale mimo tych niepowodzeń "czerwono-czarnych" cały czas wspierają kibice. Nie inaczej było w sobotę, podczas spotkania z Twardymi Piernikami Toruń. Zobaczcie fotorelację z trybun hali Globus.

📢 Covid-19: Ponad 1,5 tys. nowych zakażeń w kraju. Lubelskie nadal w czołówce zachorowań Ministerstwo Zdrowia podało najnowsze dane zakażeń wirusem SARS-Cov-2 w kraju. Wykryto 1 537 nowych przypadków. W woj. lubelskim wykryto blisko 300 nowych zachorowań. 📢 Personalne roszady we władzach puławskich Azotów Dwóch członków rady nadzorczej chemicznej spółki zrezygnowało z funkcji. Zwiększyć się ma natomiast jej zarząd.

📢 Kiedy czeka nas szczyt czwartej fali pandemii? Kraska: Według naszych prognoz mniej więcej koniec listopada, początek grudnia – Jeżeli chodzi o prognozy, przewidywania, kiedy będzie szczyt czwartej fali, bo myślę, że każdy chciałby wiedzieć, kiedy będzie ten szczyt, bo potem już najczęściej jest spadek i sytuacja ulega poprawie, z tych naszych informacji, które mamy i prognoz, to jest mniej więcej koniec listopada, początek grudnia – mówił w PR24 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

📢 Śmiertelny wypadek na DK12. W czołowym zderzeniu z busem zginął kierowca mercedesa Na drodze krajowej nr 12 łączącej Lublin i Chełm doszło do tragicznego wypadku. W czołowym zderzeniu dwóch pojazdów zginął jeden z kierowców. Były utrudnienia w ruchu. 📢 Jesień na Roztoczu zapiera dech w piersiach. Koniecznie trzeba się tam wybrać! Zobacz zdjęcia W powietrzu wyczuwa się jesienne zapachy, mgły snują się po polach, a drzewa przybrały bajeczne kolory. Jesień na Roztoczu koniecznie trzeba zobaczyć. Chyba nigdzie nie jest aż tak efektowna! Wybraliśmy się w okolice Krasnobrodu, Górecka Kościelnego, Zwierzyńca i Bondyrza, aby się jej przyjrzeć. Zobaczcie efekty, klikając w przycisk „zobacz galerię” i przesuwając zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Woda leje się na głowę mieszkańcom dworca PKP w Nałęczowie. Kiedy nadejdzie pomoc? – Dach jest źle wykonany i woda leje się ludziom do mieszkań, a na ścianach jest grzyb – żali się Zygmunt Dobrowolski, właściciel jednego z mieszkań znajdujących na piętrze dworca PKP w Nałęczowie. Dół budynku przeznaczony do obsługi podróżnych jest nieczynny.

📢 Mieszkasz na Lubelszczyźnie? Te filmy powinieneś obejrzeć choć raz w życiu! Sprawdź propozycje filmowe na długie jesienne wieczory Nasz region jest bardzo lubiany przez filmowców. Dowodem na to mogą być chociażby te współczesne produkcje. Mieszkasz na Lubelszczyźnie? W takim razie koniecznie powinieneś obejrzeć te filmy! Sprawdź nasze propozycje na długie jesienne wieczory z lubelskimi plenerami w tle. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Kultowy maluch, Nyska i Żuk. W Lublinie odbył się Zlot pojazdów FSC i PRL. Zobacz zdjęcia! To była prawdziwa gratka dla miłośników motoryzacji. Kultowy maluch, Nyska czy Żuk to tylko niektóre z pojazdów, jakie wypełniły parking przy Outlecie na ul. Mełgiewskiej w Lublinie. To właśnie tutaj w weekend odbył się Zlot pojazdów FSC i PRL. Zobacz zdjęcia! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 W czym do ślubu? W Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyły się Targi Młodej Pary. Zobacz zdjęcia W Centrum Spotkania Kultur w Lublinie w niedzielę (17 października) zorganizowano targi ślubne pod hasłem „Targi Młodej Pary”. Podczas wydarzenia na przyszłych nowożeńców czekali liczni wystawcy, prezentujący aktualne trendy w branży ślubnej. Nie zabrakło pięknych sukni, garniturów, jak i dekoracji. Zobaczcie zdjęcia, klikając w przycisk „zobacz galerię” i przesuwając zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Lubelskie gminy z najmniejszą liczbą zaszczepionych mieszkańców. Zobacz ranking W tych lubelskich gminach poziom szczepień przeciwko koronawirusowi jest na najniższym poziomie w naszym województwie. Sprawdź aktualne dane pochodzące ze strony gov.pl/web/szczepienia-gmin. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Edach Budowlani wygrali z Arką Gdynia i odczarowali Arenę Lublin (ZDJĘCIA) Rugbiści Edach Budowlanych znowu gościli na Arenie Lublin i w meczu z Arką Gdynia odnieśli pierwsze w historii zwycięstwo na tym stadionie. Drużyna trenera Hendrika Wentzela wygrała 36:29, chociaż rywale na początku drugiej połowy wyszli na prowadzenie.

📢 Mogiła Bohdana Chmielnickiego pod Zamościem? Zbliża się jedna z najważniejszych rocznic w historii miasta W 1648 r. sytuacja Rzeczypospolitej była wyjątkowo trudna. We wrześniu polska armia, złożona z zaciągów wojewódzkich i prywatnych pocztów, poniosła druzgocącą klęskę w bitwie z kozackimi wojskami zbuntowanego Bohdana Chmielnickiego pod Piławcami. Polacy panicznie uciekli na samą wieść o pojawieniu się u boku sił kozackich głównej tatarskiej ordy. Wojska Chmielnickiego zatrzymały się dopiero na potężnych murach Zamościa.

📢 Kibice Motoru na meczu z Wigrami. Zobacz trybuny Areny Lublin Niespełna 2,5 tysiąca kibiców przyszło na Arenę Lublin w sobotni wieczór. Fani obejrzeli ciekawe spotkanie w którym Motor zremisował z Wigrami Suwałki 1:1. Zobaczcie naszą fotorelację z trybun lubelskiego stadionu. 📢 Perełki PRL-u mogą być twoje, ale musisz sięgnąć głębiej do portfela. Co możesz kupić w woj. lubelskim za minimum 1000 zł? Zobacz Zabawki, meble lub sprzęt budowlany? Na widok tych przedmiotów powracają wspomnienia związane z drugą połową XX wieku. Choć nie każdy mógł sobie pozwolić na ich posiadanie, to nie zmienia to faktu, iż są prawdziwymi skarbami PRL-u. Przejrzeliśmy ogłoszenia z województwa lubelskiego opublikowane na portalu OLX. Jeśli chcesz zostać posiadaczem tych perełek musisz sięgnąć głębiej do portfela – minimalna kwota to 1000 zł! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Znęcali się nad bliskimi, ale wciąż są bezkarni. Tych mężczyzn poszukują policjanci na Lubelszczyźnie. Sprawdź, czy kogoś rozpoznajesz W myśl kodeksu karnego art. 207 dotyczącego znęcania się fizycznego lub psychicznego nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, policjanci z województwa lubelskiego apelują o zgłaszanie informacji o osobach poszukiwanych pod numerem telefonu 997 lub 112. Wszystkie zdjęcia pochodzą ze strony www.poszukiwani.policja.pl. Kliknij w przycisk „zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Jednodniowa wycieczka po Lubelszczyźnie. Gdzie warto pojechać? Oto najciekawsze pomysły na weekendowy wypad! Polska złota jesień sprzyja podróżowaniu! Przedstawiamy propozycje na jednodniową wycieczkę po Lubelszczyźnie. W tych nieoczywistych miejscach w naszym regionie spędzisz ciekawie czas z rodziną lub przyjaciółmi. Aby sprawdzić nasze propozycje, kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuń zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Icemania ruszyła! Lubelscy fani jazdy na łyżwach mogą już korzystać z obiektu. Zobacz zdjęcia z otwarcia sezonu Szaleństwo na lodzie czas zacząć! W sobotę (16 października) lubelska Icemania zainaugurowała kolejny sezon. To dobra wiadomość dla miłośników jazdy na łyżwach. Jak było na otwarciu? Chętnych do skorzystania z obiektu nie brakowało, podobnie jak charakterystycznych pingwinków, pierwszych piruetów i prób akrobacji na lodzie. Wieczorem nie zabrakło także popularnej Laser Party, czyli imprezy łączącej jazdę na łyżwach z muzyką i efektami świetlnymi. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Powiat łukowski: W jednym z samochodów znaleziono zakrwawione zwłoki 32-latki Łukowscy policjanci w piątek (15 października) odnaleźli w samochodzie zakrwawione zwłoki 32-letniej kobiety. 📢 Mieszkańcy Lubelszczyzny mają wielkie serca! Udało się zebrać ponad 160 tys. na transport Marysi do rzymskiej kliniki Mieszkańcy Lubelszczyzny nie zawiedli. Wystarczyło kilkadziesiąt godzin, by zebrać ponad 160 tys. złotych na transport dzielnej wojowniczki Marysi do rzymskiej kliniki.

📢 Tragiczny finał poszukiwań 37-latka z Lublina. Znaleziono zwłoki mężczyzny Tragicznie zakończyły się poszukiwania 37-latka z Lublina. Ciało mężczyzny znaleziono na terenie woj. podkarpackiego. 📢 Te piękne dziewczyny zagrzewają kibiców do dopingu. Zobacz cheerleaderki koszykarzy Pszczółki Startu Lublin Na meczu koszykówki nie może zabraknąć urodziwych cheerleaderek. Podobnie jest w Lublinie, gdy gra Pszczółka Start Lublin. Zobacz, jak pięknie dziewczyny tańczyły na meczu z Twardymi Piernikami Toruń i zachęcały kibiców do głośnego dopingu. 📢 Ceny znanych samochodów 20 lat temu. Kiedyś za małego Fiata trzeba było zapłacić 12 tysięcy złotych Rosnące ceny i wszechogarniająca nas drożyzna odbiły się m.in. na rynku motoryzacyjnym. Kiedyś za nowy samochód z salonu wystarczyło zapłacić 20 tysięcy złotych. Dzisiaj trzeba mieć w kieszeni minimum 32 tysiące złotych, aby wyjechać nowiutkim pojazdem. Firma Yanosik postanowiła sprawdzić, ile kosztowały najpopularniejsze modele samochodów 20 lat temu. Możesz się zdziwić, jak drogi był Fiat Uno czy Łada Samara.

📢 Terenowe akcje poboru krwi w województwie lubelskim. Sprawdź najnowszy harmonogram Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie nie przestaje apelować do mieszkańców Lubelszczyzny o oddawanie krwi. Aby ułatwić wszystkim chętnym możliwość podzielenia się tym cennym darem, po raz kolejny w naszym regionie odbędą się terenowe akcje jej poboru. Sprawdź szczegóły. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Te luksusowe rezydencje kupisz na Lubelszczyźnie. Zobacz, jak wyglądają! Szukasz nowego domu? Te luksusowe rezydencje, możesz obecnie nabyć na Lubelszczyźnie. Sprawdź zestawienie pięknych willi i posiadłości na portalu otodom.pl. Aby zobaczyć jak wyglądają nieruchomości, które może nie są na "każdą kieszeń", ale zachwycają przepychem i designem, kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Bombardowanie Lublina we wrześniu 1939 roku. Tak wyglądała zniszczona ulica Jezuicka. Zobacz unikalne fotografie Bombardowanie Lublina w 1939 roku sprawiło, że stolica województwa lubelskiego została zniszczona. Najbardziej dotkliwych zniszczeń dokonano na Starym Mieście. W zbiorach archiwalnych zdjęć opublikowanych na stronie www.fotopolska.eu odnaleźliśmy unikalne fotografie zniszczonych budynków przy ul. Jezuickiej. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Jubileusz 80-lecia Zespołu Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego w Lublinie. Zobacz zdjęcia Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie świętował 80-lecie istnienia. W związku z jubileuszem, w piątek (15 października) odbyły się uroczystości dla wszystkich nauczycieli, pracowników i uczniów szkoły, którzy tworzyli i tworzą tę placówkę oświaty. W wydarzeniu wzięli udział także m.in. wojewoda lubelski, Lech Sprawka oraz zastępca prezydenta Lublina ds. oświaty i wychowania, Mariusz Banach. Zobacz zdjęcia.

📢 Ktoś zniszczył elewację biura poselskiego Przemysława Czarnka w Lublinie. Sprawę bada policja Elewacja budynku, w którym mieści się siedziba Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie i biuro poselskie Przemysława Czarnka została zniszczona. Nieznani sprawcy obrzucili ją m.in. jajkami i pomidorami. Sprawa została zgłoszona na policję. 📢 Nocny pożar w Kozubszczyźnie pod Lublinem. Straty sięgają 60 tys. zł. Zobacz zdjęcia z działań strażaków Do kolejnego pożaru w ciągu ostatnich kilku dni doszło na terenie gminy Wojciechów pod Lublinem. Tym razem ogień pojawił się w budynku gospodarczym w Kozubszczyźnie. 📢 Inflacja zaskoczyła nawet ekspertów. Co podrożało najbardziej? Dalszy wzrost cen jest nieunikniony Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące wzrostu cen we wrześniu 2021 r. O tym, że ceny rosną, wiemy wszyscy – wystarczy iść na codzienne zakupy, by się o tym przekonać. Okazuje się jednak, że inflacja okazała się wyższa, niż wskazywały wstępne szacunki GUS i wyniosła aż 5,9 proc. Co podrożało najbardziej?

📢 Dzień Edukacji Narodowej w Lublinie. Medale i nagrody trafiły do pracowników lubelskiej oświaty. Zobacz zdjęcia W Lublinie obchody Dnia Edukacji Narodowej stały się okazją do wręczenia nagród i medali dla pracowników oświatowych z terenu miasta. Oficjalne uroczystości odbyły się w sali widowiskowej Zespołu Szkół nr 13 przy ul. Berylowej. 📢 "My zostajemy w UE". W Lublinie, Chełmie i Puławach odbyły się protesty przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego "My zostajemy w UE" pod takim hasłem w niedzielę o godz. 18.00 przy ul. Królewskiej w Lublinie demonstrowały osoby niezadowolone z czwartkowego werdyktu Trybunału Konstytucyjnego, który potwierdził dotychczasowe orzecznictwo TK w kwestii pierwszeństwa polskiego prawa krajowego przed prawem unijnym. Podobne zgromadzenia odbyły się również w Chełmie i Puławach.

📢 Mieszkańcy Puław na otwarciu nowej hali i meczu piłkarzy ręcznych Azotów z Piotrkowianinem. Zobacz galerię W sobotę w Puławach odbyło się uroczyste otwarcie hali widowiskowo-sportowej. Na wydarzeniu obecni byli mieszkańcy miasta oraz kibice piłkarzy ręcznych Azotów. Zobaczcie naszą fotorelację z trybun tego pięknego obiektu.

📢 Vintage nadal w modzie! Targ staroci znów zawitał do Świdnika. Zobacz zdjęcia Vintage jest nadal w modzie. Wiedzą o tym świdniczanie oraz sprzedawcy "przedmiotów z historią", którzy coraz chętniej odwiedzają Świdnik. Druga odsłona giełdy staroci odbyła się w sobotę (9.10) na terenach przyległych do urzędu miasta. Wystawcy dopisali, dzięki czemu mieszkańcy mogli wybierać pomiędzy pięknymi przedmiotami, wystawianymi na ok. 80 stoiskach. Kolejna taka impreza odbędzie się już 13 listopada. Tymczasem, zachęcamy do obejrzenia galerii z październikowego wydarzenia. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 "Udało się zrobić coś niemożliwego". W Puławach oficjalnie otwarto nową halę widowiskowo-sportową. Zobacz zdjęcia z uroczystości Po 40 miesiącach od podpisania przez miasto umowy z wykonawcą na budowę nowoczesnej hali w Puławach, nowy obiekt został oficjalnie otwarty i udostępniony mieszkańcom oraz sportowcom. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonały władze miasta, województwa, parlamentarzyści, przedstawiciele sponsora głównego, prezesi, trenerzy oraz zawodnicy puławskich klubów.

