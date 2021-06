Prasówka 20.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Górnik Łęczna wraca do ekstraklasy. Zielono-czarni pokonali w Łodzi ŁKS i zaliczyli drugi awans z rzędu”?

Prasówka 20.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Górnik Łęczna wraca do ekstraklasy. Zielono-czarni pokonali w Łodzi ŁKS i zaliczyli drugi awans z rzędu Lubelszczyzna znów będzie mieć swojego reprezentanta w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Górnik do ostatniej kolejki walczył o baraże, a gdy do nich trafił, pokonał faworytów i odnalazł drogę do krajowej elity. W finale baraży zielono-czarni pokonali łódzki ŁKS 1:0.

📢 Górnik Łęczna walczy o ekstraklasę. Zobaczcie, jak wspierają go kibice! W niedzielny wieczór piłkarze Górnika Łęczna walczyli w Łodzi z tamtejszym ŁKS-em o awans do PKO Ekstraklasy. Z okazji ważnego i prestiżowego meczu w Łęcznej powstała specjalna strefa kibica. Fani zielono-czarnych wspólnie mogli przeżywać sportowe emocje. Przekonajcie się, jak to wyglądało! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Twierdza obroniona, ale emocje były olbrzymie! Motor Lublin pokonał Stal Gorzów Goście z Gorzowa dobrze wiedzieli, jak trudnym terenem jest lubelski tor, więc ich głównym celem była obrona 14-punktowej zaliczki z pierwszego spotkania z Motorem. Liderzy Stali, Bartosz Zmarzlik oraz Martin Vaculik wywiązali się ze swojego zadania i przypilnowali punktu bonusowego, a nawet byli bliscy wygranej przy Al. Zygmuntowskich. W ostatnim wyścigu na wysokości zadania stanął jednak Grigorij Łaguta i Rosjanin przypieczętował piąte, domowe zwycięstwo „Koziołków”.

Prasówka 20.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nadciąga "supergrzyb" i "czarny grzyb" - atakuje chorych na Covid-19. Te osoby są narażone najbardziej! Jakie objawy powoduje? Sprawdź! "Supergrzyb" zaczyna się powoli rozprzestrzeniać na świecie. Odkryto go już w Ameryce Południowej. Candida auris zagraża nie tylko zakażonym koronawirusem. Badacze ostrzegają, że "w najbliższej przyszłości może on stanowić bardzo realny problem dla zdrowia ludzi na całym świecie". Z kolei w Indiach odkryto wysyp przypadków niebezpiecznej infekcji zwanej "czarnym grzybem", która atakuje chorych na COVID-19 lub ozdrowieńców. Oto szczegóły!

📢 Oto wyliczenia emerytur bez podatku 2022. Tyle ma trafić netto na konta emerytów W ramach Polskiego Ładu zmieniony ma zostać system podatkowy. Nowa kwota wolna od podatku wynosić ma 30 tysięcy złotych. Oznacza to, ze 65% emerytów i osoby z najniższą płacą zwolnione będą od podatku. 📢 Jeśli masz te objawy, to znaczy, że nie powinieneś jeść truskawek [lista] Sezon na truskawki w pełni. Koktajle, pierogi, knedle, desery, truskawki możemy jeść pod każdą postacią i w każdej ilości. Jak się jednak okazuje, nie każdy powinien jeść te owoce. Truskawki to owoce silnie uczulające. Zobaczcie, kiedy powinniśmy zrezygnować z jedzenia tych pysznych owoców. 📢 Te osoby dostaną pełną Czternastą Emeryturę. Oto zasady wypłacania pełnego świadczenia W 2021 roku po raz pierwszy emeryci dostaną czternastą emeryturę. W przeciwieństwie do trzynastej emerytury to świadczenie jest jednorazowe i nie trafi do wszystkich emerytów. Zobaczcie, kto może liczyć na wypłatę dodatkowego świadczenie emerytalnego i co trzeba zrobić, aby je dostać.

📢 Tak mieszka Mariusz Pudzianowski. "Pudzian" za kółkiem Lamborghini i... ciągnika [zdjęcia] Mariusz Pudzianowski potrafi inwestować zyski z kariery sportowej. Gwiazda KSW mieszka w domu w Białej Rawskiej. Na co dzień pilnie strzeże swojej prywatności, ale udało nam się zebrać nieco informacji i zdjęć o posiadłości. Tak mieszka Pudzian - zobaczcie galerię prywatnych zdjęć. 📢 Powiat parczewski: 21 - latek chciał wyprzedzić ciągnik, ale doprowadził do zderzenia. BMW wylądowało daleko w polu Do groźnej kolizji z udziałem osobówki i ciągnika rolniczego doszło w sobotę (19.06) w Siemieniu na drodze wojewódzkiej relacji Parczew - Lubartów. W wyniku zderzenia pojazdów, BMW dachowało i zatrzymało się dopiero na przydrożnym polu.

📢 Lublin: Lato w mieście? Upał najlepiej znosi się nad Zalewem Zemborzyckim. Zobacz słoneczną galerię Upały zostaną z nami przez cały tydzień. Jedni się cieszą, a drudzy mają już dość. Lato w mieście potrafi być uciążliwe i najlepiej znosi się je nad wodą. Mieszkańcy Lublina to wiedzą i chętnie odwiedzają Zalew Zemborzycki, a konkretniej - Słoneczny Wrotków. Takie temperatury sprzyjają opalaniu i kąpaniu się! Zachęcamy do obejrzenia naszej niedzielnej słonecznej galerii! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Wyprzedaż garażowa w Lublinie. Co sprzedawali mieszkańcy? Sami zobaczcie W niedzielę na Targu pod Zamkiem była wyprzedaż garażowa. Mieszkańcy mogli się pozbyć rzeczy, których już nie potrzebują. Można było znaleźć cuda! Rowery, porcelanę, czy obraz. Choć było w niedzielę bardzo gorąco to kupujących, jak i sprzedających to nie odstraszyło. A co można jeszcze było znaleźć? Zobaczcie w naszej galerii! Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Lublin: Wielka akcja szczepień na Langiewicza. Pierwszą dawkę Pfizera dostało prawie 1500 osób Personel medyczny Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego przy al. Kraśnickiej w Lublinie wziął udział w akcji szczepień przeciwko COVID-19, zorganizowanej przez Uniwersytet Marie Curie Skłodowskiej. Przez sobotę i niedzielę w zakładowym punkcie szczepień udało się zaszczepić blisko 1500 osób.

📢 Tymi samochodami dojedziesz do celu. Auta z Białej Podlaskiej, które kupisz za mniej niż 5 tys. zł Szukasz sprawnego samochodu, który nie będzie drogi? Nie wiesz, jaki egzemplarz będzie odpowiedni dla początkującego kierowcy? Mamy dla Ciebie podpowiedź: w tym artykule znajdziesz oferty sprzedaży aut opublikowane w serwisie www.olx.pl. Za każdy z tych samochodów nie zapłacisz więcej niż 5 tys. zł. Zobacz najnowsze oferty z Białej Podlaskiej. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Gdzie w Lublinie powstają nowe osiedla? Przegląd nadchodzących inwestycji mieszkaniowych od deweloperów Gdzie w Lublinie w najbliższym czasie pojawią się nowe osiedla mieszkaniowe? Sprawdziliśmy to. Swoimi ustaleniami dzielimy się z Wami w galerii zdjęć. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Upał rozpieszczał lublinian. Bardzo gorąca galeria z centrum miasta. Zobaczcie Pierwszy upalny weekend tego roku bardzo ucieszył mieszkańców. Choć żar lał się nieba, a temperatury sięgały nawet 30 stopni to na lubelskich ulicach można było obserwować uśmiechnięte twarze i lody w rękach. Każdy szukał ochłody na swój sposób. Jak co roku dzieci wskakiwały do fontanny, a rodzice popijali w cieniu mrożone kawy. Prawdziwie letnia pogoda będzie nam towarzyszyć przez najbliższy tydzień. Niestety, po tak upalnych dniach będą nas czekały burze, a w następny weekend lekkie ochłodzenie.

Na razie możemy się cieszyć piękną pogodą! Zapraszamy do oglądania gorącej galerii z centrum Lublina!

📢 Powiat lubartowski: Zderzenie dwóch pojazdów w Kocku. Na miejsce leci śmigłowiec LPR Do zdarzenia doszło na DK 48 w miejscowości Kock. Na miejsce leci śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 📢 Ranking przychodni zdrowia w Lublinie. Które placówki poleca najwięcej pacjentów? Sprawdziliśmy, które lubelskie przychodnie cieszą się najlepszymi opiniami pacjentów. Pod uwagę braliśmy średnią ocen (minimum 4,5) wystawioną na Google. Sprawdź, do jakiego ośrodka zdrowia w Lublinie warto się udać, gdy Twoje zdrowie szwankuje. Oto TOP 10 najlepiej ocenianych przychodni w mieście! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Sobotni spacer po upalnym Hrubieszowie. Zobacz zdjęcia W sobotę było bardzo gorąco, a my wybraliśmy się na spacer po ulicach Hrubieszowa. Na ulicach były raczej pustki. Chyba wszyscy ukrywali się przed wysoką temperaturą. My poszliśmy zobaczyć co słychać w mieście. Efekty zobaczycie w naszej galerii. Zapraszamy do oglądania!

📢 Nadmierna prędkość, dzikie wysypiska śmieci, a może demoralizacja młodzieży? Oto najczęstsze zgłoszenia na Krajową Mapę Zagrożeń w regionie Krajowa Mapa Zagrożeń stała się wygodnym narzędziem do komunikacji obywatela z policją. Dzięki niej w szybki sposób możemy oznaczyć na mapie miejsce, w których dochodzi do łamania prawa. W którym mieście województwa lubelskiego potwierdzono najwięcej zgłoszeń? Jaki typ zagrożenia decydują się zgłosić mieszkańcy największych miast regionu? Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Zobacz fanów rugbistów Budowlanych Lublin na meczu z Ogniwem Sopot Edach Budowlani Lublin w sobotę rozegrali ostatni mecz w tym sezonie. Rugbistów wspierała oczywiście liczna, międzynarodowa grupa kibiców. Zobacz fanów Budowlanych na meczu z Ogniwem Sopot. 📢 Poznaj najbardziej znanych lubelskich kapłanów. Słyszała o nich cała Polska! Słyszała o nich cała Polska. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie najbardziej znanych kapłanów z Lublina. Koniecznie zobacz!

📢 Jest lato, więc musi być gorąco. Nie wszyscy są jednak z tego zadowoleni. MEMY Wreszcie są upały. Temperatura przekracza 30 stopni i skwar leje się z nieba. Jest lato, więc musi być ciepło, ale nie wszyscy są zadowoleni z takich upałów. Może jakieś memy na ochłodę? Koniecznie zobaczcie!

📢 Plenerowe miejscówki w Lublinie idealne na lato. Zobacz przegląd miejsc "pod chmurką" Na mapie plenerowych miejscówek Lublina znajduje się kilka punktów, które koniecznie trzeba odwiedzić tego lata. Zrelaksujesz się tam na leżaku, wypijesz ulubionego drinka pod parasolem i skosztujesz ulubionej potrawy w towarzystwie znajomych. To wszystko przy akompaniamencie chillowych dźwięków. Jest też gratka dla fanów futbolu - mecze mistrzostw Europy obejrzysz pod chmurką! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i sprawdź nasze propozycje. Przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 TOP 10 plaż w województwie lubelskim. Tutaj odpoczniesz w upalne dni Upały doskwierają? W letnie dni najlepiej odpoczywa się nad wodą, dlatego przedstawiamy TOP 10 plaż w województwie lubelskim. Sprawdź, gdzie warto pojechać. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Nowe połączenie z lubelskiego lotniska. W inauguracyjnym locie za sterami pani kapitan z Lublina 70 minut - tyle zajmuje lot z Lublina do Gdańska. W sobotę LOT zainaugurował połączenie między miastami, które w linii prostej dzieli 435 kilometrów. Za sterami turbośmigłowego bombardiera zasiadła kapitan Klaudia Gałuszka pochodząca z Lublina. 📢 Wypadek w pow. zamojskim. Ranny motocyklista trafił do szpitala Do zdarzenia doszło po godzinie 11 w niedzielę. Na DK 74 na wysokości miejscowości Gorajec Zagroble zderzył się samochód osobowy z motocyklem.

📢 Parada Równości 2021 przeszła ulicami Warszawy [ZDJĘCIA] [WIDEO] Biedroń apeluje do opozycji W sobotę ulicami stolicy ruszyła tegoroczna Parada Równości. W tym roku wydarzenie objął patronatem prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zdaniem szefa klubu radnych PiS Cezarego Jurkiewicza, Trzaskowski szuka poparcia „dla doraźnych korzyści politycznych”. Z kolei jeden z liderów Lewicy Robert Biedroń zaapelował do opozycji, aby ta podpisała się pod postulatami dotyczącymi osób LGBT.

📢 Najlepsza "11" drugiej kolejki Euro. Wreszcie są w niej Polacy! Mecz Polski z Hiszpanią był ostatnim starciem w ramach drugiej rundy spotkań na Mistrzostwach Europy, pora więc na wytypowanie "11" drugiej kolejki turnieju. Tylko jeden piłkarz obronił swoje miejsce w tym zestawieniu względem poprzedniego tygodnia, i tym razem znalazło się też w nim aż dwóch Biało-Czerwonych. 📢 Tak mieszka Lech Wałęsa. Zobacz obecny dom byłego prezydenta Polski. Mamy zdjęcia ze środka gdańskiej willi Lech Wałęsa mieszka w willi w gdańskiej dzielnicy Oliwa. Samochodem spod jego domu można w 15 minut dojechać nad morze. W domu znajduje się piękny ogród oraz dwie kondygnacje z piwnicą. Zobaczcie jak mieszka Lech Wałęsa! Żyje luksusowo czy skromie? Wszystko na zdjęciach

📢 Pożar w Nowej Białej. Skala zniszczeń jest ogromna. Na miejscu premier i wojewoda. Tak wygląda wieś kilkanaście godzin po pożodze [ZDJĘCIA] Potężny pożar 20 domów, a także zabudowań gospodarczych we wsi Nowa Biała (pow. nowotarski) jest już dogaszony. Zaczyna się liczenie strat. Część wsi, w której szalał ogień, jest zablokowana, wstęp mają tu tylko służby. Na miejsce przyjechali premier Mateusz Morawiecki i wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Rozpoczęły się też pierwsze internetowe zrzutki na pomoc dla poszkodowanych mieszkańców. Skala tego pożaru była niebywała. Dach na głową straciło 112 osób. Przyczyna tragedii nie jest na razie znana, prokuratura wszczęła śledztwo. 📢 Tragiczny pożar w powiecie radzyńskim. W zgliszczach znaleziono zwłoki mężczyzny Radzyńscy policjanci ustalają okoliczności tragicznego w skutkach pożaru, do jakiego doszło w nocy w miejscowości Olszewnica. Częściowemu spaleniu uległ drewniany dom. Podczas akcji gaśniczej ujawniono, zwłoki mężczyzny.

📢 Koronawirus. Nowe zakażenia w kilku powiatach województwa lubelskiego W ciągu minionej doby odnotowano 133 nowych zakażeń koronawirusem w kraju. 11 z nich dotyczy województwa lubelskiego. 📢 "Biegnąca po falach" już po remoncie, w sobotę odbyło się wodowanie. Czy lublinianie też będą mogli wyruszyć nią w rejs? W sobotę, po dniach i nocach ciężkiej pracy, ''Biegnąca po falach" wyruszyła w swój rejs próbny po Zalewie Zemborzyckim. Wcześniej jacht pływał po Mazurach, ale wrócił, skąd pochodzi - czyli do Lublina. Niestety, nie na długo. 📢 Euro 2020. "Gramy u siebie!". Kibice z Polski na meczu z Hiszpanią w Sewilli [ZDJĘCIA] Euro 2020. Według oficjalnych danych mecz Hiszpania - Polska w Sewilli obejrzało z trybun 11 742 widzów. Lwią część stanowili biało-czerwoni, których najwięcej było za jedną z bramek. Bez ich bojowego dopingu nasza drużyna chyba nie dowiozłaby tego punktu! Po ostatnim gwizdku piłkarze długo dziękowali za wsparcie, a kapitan Robert Lewandowski wysyłał całusy i kciuki w górę. Zobaczcie zdjęcia ze stadionu.

📢 Znani i lubiani kibicowali Polsce w meczu z Hiszpanią. Piękny widok! Polska zremisowała z Hiszpanią 1:1 w meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Przed meczem sporo osób krytykowało Biało-Czerwonych, ale kibicem się jest, a nie bywa. Fani jak zwykle pokazali klasę i wierzyli w swoich ulubieńców, o czym najlepiej świadczą te piękne zdjęcia. 📢 Googlebox. Przed telewizorem. Dominik Abus chwali się piękną żoną. Iga zachwyca, to prawdziwa piękność! Zobacz nowe zdjęcia [20.06.2021] Dominik Abus, uczestnik programu TTV „Gogglebox. Przed telewizorem”, pochwalił się jakiś czas temu na Instagramie zdjęciami ze swoją żoną. Iga Muszakowska zachwyciła internautów, a pod jej adresem posypały się setki komplementów. Nic dziwnego, bo żona Dominika z „Gogglebox” jest piękna. Zobacz zdjęcia!

📢 Król disco polo urodził się w letniej kuchni na Podlasiu. Zobacz, jak wygląda rodzinny dom Zenka Martyniuka w Gredelach [20.06.2021] Oto rodzinny dom Zenka Martyniuka. Król disco polo to obecnie największa gwiazda polskiej muzyki rozrywkowej. Zawsze uśmiechnięty i choć ma na koncie mnóstwo hitów nigdy nie zadziera nosa. Nigdy też nie zapomniał skąd pochodzi i chętnie o tym opowiada nie tylko w piosence „Rodzinny dom”.

📢 Nowa Biała. Monstrualny pożar w powiecie nowotarskim. Płonęło aż 20 domów! "Zniszczenia są ogromne". Akcja pomocy dla mieszkańców Ogromny pożar we wsi Nowa Biała w powiecie nowotarskim. Płonęło 20 budynków mieszkalnych i zabudowania gospodarcze przy nich. Stały w zwartej zabudowie, ściana przy ścianie, więc ogień rozprzestrzeniał się w błyskawicznym tempie. Na miejscu działało ponad 100 jednostek straży pożarnej i 400 strażaków. Zadysponowano też cztery Zespoły Ratownictwa Medycznego i śmigłowiec LPR. Pięć osób trafiło do szpitala, nie ma ofiar śmiertelnych. Akcja gaśnicza skończyła się tuż po północy. Na miejsce tragedii przyjechał wieczorem wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Wojewódzki Sztab Kryzysowy organizuje pomoc dla mieszkańców. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. 📢 MEMY po meczu Polska - Hiszpania. Internauci w wysokiej formie. "No to teraz na Szwedów" MEMY: Miała być katastrofa, a jest nadzieja. Kibice znów mieli frajdę z oglądania reprezentacji Polski. Zobaczcie najlepsze memy po meczu Polska - Hiszpania.

📢 Czytelniczka: Niszczą polichromie na kamienicy przy Kowalskiej. Konserwator: To nie zabytek Czytelniczka martwi się, że polichromie, które są na ul. Kowalskiej znikną, bo nikt o nie nie zadbał. Wojewódzki konserwator zabytków zapewnia, że to nie jest żaden zabytek.

📢 Wybory miss w Lublinie. To one wygrywały w ostatnich latach. Zobacz zdjęcia z poprzednich lat! Od wielu lat konkursy piękności odbywały się w całej Polsce, także w naszym regionie. Przypominamy, jak było w poprzednich latach. W naszej galerii znajdziecie tryumfatorki różnych konkursów, m.in. zdobywczynie tytułu Miss Ziemi Lubelskiej czy Miss Lubelszczyzny. 📢 Lublin: Potężne stado dzików zaatakowało działkowicza. Mieszkańcy boją się nie tylko o uprawy, ale też o życie Na mojej działce było z 50 dzików. 3 lochy z młodymi. W którymś momencie mały zakwiczał, a matka rzuciła się na mnie - mówił pan Wojciech Sztorc, który ma ogródek działkowy na Kalinie. To nie pierwszy taki przypadek. Dziki terroryzują ogródki działkowe i nikt nie chce pomóc mieszkańcom Lublina.

📢 MEMY po meczu Hiszpania - Polska. Chcieliście husarię, no to macie Euro 2020. Gol stracony po analizie VAR nie podłamał Polaków. W starciu z faworyzowaną Hiszpanią zobaczyliśmy reprezentację walczącą, która odrobiła straty i sięgnęła po bezcenny punkt. Dopisało nam też szczęście, bo Alvaro Morata z rzutu karnego trafił w słupek. Zobaczcie, jak internauci skomentowali to emocjonujące spotkanie. 📢 LE-WAN-DO-WSKI! Ten gol zapewnił punkt Polakom [WIDEO] Robert Lewandowski wreszcie trafia na Mistrzostwach Europy. Kapitan reprezentacji Polski zdobył gola z główki w meczu z Hiszpanią i dał Biało-Czerwonym bardzo cenny punkt. Brawo Lewy, tak trzymaj! 📢 TOP 10 filmów kręconych w Lublinie. Czy wiesz, w których miejscach były kręcone? Sprawdź Wielu filmowców przyciąga stolica Lubelszczyzny. Szczególnie piękne Stare Miasto, historyczne budowle czy wyjątkowe miejsca, takie jak Państwowe Muzeum na Majdanku. W tym mieście powstało wiele filmów. Znasz je wszystkie?

📢 "Biała sobota" w Lublinie. Tym razem mieszkańcy mogli zbadać pieprzyki Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie zorganizował kolejną "Białą sobotę w SPSK 1". Tym razem mieszkańcy mogli się zbadać pieprzyki i znamiona pod względem czerniaka. Celem takich wydarzeń jest walka ze złośliwym nowotworem, który pojawia się na skórze. 📢 Lublin: Dziś nie złapiesz bolta. Taksówkarz: "Mam większy ruch niż w sylwestra" Żar leje się z nieba i coraz więcej osób decyduje się, aby pojechać klimatyzowaną taksówką niż komunikacją miejską. - Takiego ruchu to nie miałem nawet w sylwestra - mówił taksówkarz z ALE TAXI Lublin. 📢 Edach Budowlani Lublin zakończyli sezon porażką. Zobacz zdjęcia Drużyna Edach Budowlanych Lublin zakończyła swój udział w sezonie 2020/21 Ekstraligi rugby. W ostatnim meczu rozgrywek niebiesko-biało-czerwoni ulegli przed własną publicznością Ogniwu Sopot.

📢 W sobotnim wypadku z ciągnikiem zginął lubartowski radny Robert Piętka Do tragicznego zdarzenia doszło popołudniu w sobotę. Jak podaje na swoim profilu OSP Wólka Rokicka, śmierć na miejscu poniósł członek ich jednostki Robert Piętka. 52-latek był też lubartowskim radnym. 📢 Gdzie wybrać się żeby popływać? TOP 10 największych jezior w województwie lubelskim TOP 10 największych jezior i zalewów województwa lubelskiego. Pewnie wiele razy wypoczywałeś nad "wielką wodą" w naszym regionie. Czy zastanawiałeś/łaś się które jezioro jest największe? Może spróbujesz odgadnąć? Oto ranking zbiorników wg powierzchni lustra wody (dane WUS). 📢 Górnik Łęczna powalczy w niedzielę o awans do PKO Ekstraklasy. Kibice zobaczą mecz na telebimie W niedzielny wieczór piłkarze łęczyńskiego Górnika zakończą sezon 2020/21. Zielono-czarni zmierzą się na wyjeździe z ŁKS Łódź w finale baraży o awans do PKO Ekstraklasy. Transmisję z meczu będzie można zobaczyć na telebimie na stadionie w Łęcznej.

📢 TOP 10 miejsc na wycieczkę niedaleko Lublina. Dotrzesz tam w godzinę. Sprawdź Marzysz o chwili wytchnienia? Chcesz choć na krótko uciec z miasta? To wcale nie takie trudne. Polecamy Wam 10 miejsc w pobliżu Lublina, do których dotrzesz samochodem w około godzinę. Z pewnością są warte odwiedzenia! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Już nie rzepak, a maki! Nowa moda na Instagramie. Zobacz najpiękniejsze zdjęcia Niemal co sezon pojawia się nowa moda na określony motyw przewodni na zdjęciach umieszczanych na Instagramie. Influencerki z każdym rokiem znajdują coraz bardziej bajeczne kadry! Do niedawna mogliśmy podziwiać wysyp fotografii w rzepaku. Teraz królują zdjęcia z polem makowym w tle! Zobacz najpiękniejsze z nich. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Ile trzeba zapłacić za warzywa i owoce w Chełmie? Sprawdziliśmy ceny na bazarze przy Placu Kupieckim - zobacz zdjęcia Bazar przy Placu Kupieckim w Chełmie jak zwykle w piątek tętnił życiem. To miejsca, gdzie chełmianie najchętniej zaopatrują się w świeże owoce i warzywa. Sprawdziliśmy, ile trzeba zapłacić za truskawki, czereśnie, ziemniaki, pomidory, młodą kapustę, czy rzodkiewkę. Ceny są z piątku 18 czerwca – zobaczcie zdjęcia z cenami w naszej galerii. 📢 Sylwia Włodarczyk - żona nowego zawodnika LUK Politechniki Lublin. Zobacz zdjęcia Lubelscy siatkarze szykują się do debiutanckiego sezonu w PlusLidze. Nowym przyjmującym beniaminka został sprowadzony prosto z włoskiej SerieA Wojciech Włodarczyk. Byłego reprezentanta Polski na co dzień wspiera piękna żona. Sylwia jest modelką o zjawiskowej urodzie. Zobacz jej zdjęcia. Uruchom i przeglądaj galerię, klikając "NASTĘPNE", strzałką w prawo na klawiaturze lub gestem na ekranie smartfonu.

📢 Najbardziej instagramowe miejsca w Lublinie. Tu robi się najwięcej zdjęć na Instagram! Lublin ma wiele malowniczych miejsc. Niektóre są jednak bardziej popularne od innych, zwłaszcza na portalach społecznościowych. Z czego to wynika? Dana lokalizacja musi być modna w danej chwili, aby przebiła się w sieci. Sprawdzamy najczęściej spotykane miejsca w mieście na zdjęciach Instagramerów. To tu użytkownicy Instagrama wracają najczęściej! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przekonaj się. Przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Międzynarodowy Festiwal Renesansu w Lublinie. Przez centrum miasta przeszedł barwny korowód W Lublinie ruszyła czwarta edycja Międzynarodowego Festiwalu Renesansu. W ramach wydarzenia w piątek przez centrum miasta przeszedł barwny korowód. Cała impreza potrwa do niedzieli. Co w programie?

📢 Najlepszy pediatra w Puławach? Opinie pacjentów nie kłamią. Poznaj ranking najlepszych specjalistów Zestawienie dziesięciu najlepszych pediatrów w Puławach powstało na podstawie opinii zamieszczonych przez użytkowników na portalu „Znany Lekarz". Poznajcie najlepszych - zdaniem puławian - pediatrów. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Lubartów: To miała być jego „ostatnia szansa”. Kolejny wybuch agresji skończył się tragedią Ojciec latami miał znęcać się nad synem. Wyzwiska były na porządku dziennym. - Tym razem zabiję – miał krzyknąć feralnego dnia i ruszył na syna z pięściami. Wtedy Kamil M. chwycił nóż. Proces 32-latka i jego 57-letniej matki ruszył w piątek.

📢 Po szczepieniu nie wolno się opalać. Ekspert wyjaśnia, dlaczego Co najmniej przez tydzień po szczepieniu przeciw COVID-19 powinniśmy uważać na słońce i unikać opalania się - ostrzega dr Paweł Grzesiowski, immunolog, ekspert profilaktyki zakażeń. Słońca powinni unikać także ozdrowieńcy. Dlaczego? 📢 Niedzielna wyprzedaż garażowa wraca na błonia pod Zamkiem w Lublinie W dwie kolejne niedziele czerwca odbędą się kolejne edycje „Wyprzedaży Garażowej”. Akcję organizuje spółka „Podwale” – zarządca Targu pod Zamkiem.

📢 Najpiękniejsze kibicki na Euro 2020. Urocze fanki wspierają swoje ukochane drużyny [zdjęcia] Nie wszystkie krzesełka na stadionach Euro 2020 mogą być już wypełnione, ale mimo to na trybunach nie brakuje tysięcy kibiców. W tym gronie są także piękne fanki, które dopingują swoje reprezentacje. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i obejrzyj zdjęcia najładniejszych kibicek Euro 2020! 📢 Tak mieszka Olga Kalicka. Gwiazda serialu rodzinka.pl ma przepiękne mieszkanie [zdjęcia] Dużo kwiatów, złote dodatki, nowoczesna kuchnia - tak mieszka Olga Kalicka. Wnętrza jej mieszkania robią ogromne wrażenie. Pastelowe barwy w pokoju dziecięcym wyglądają bardzo uroczo. Na uwagę zasługują salonowe meble w intensywnych kolorach. Sprawdź w naszej galerii, jak mieszka Olga Kalicka z rodziną. 📢 Wielokrotni laureaci konkursów przedmiotowych z lubelskich szkół podstawowych odebrali nagrody i dyplomy W czwartek w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nagrodzono laureatów wielokrotnych konkursów przedmiotowych i tematycznych, organizowanych dla uczniów szkół podstawowych z województwa lubelskiego. Podczas uroczystości zostali uhonorowani również dyrektorzy placówek i nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursów i olimpiad.

📢 Dostaną swoje „M” od miasta w nowym bloku przy Składowej. Kto na liście szczęśliwców, a ile rodzin jeszcze czeka w kolejce? Zakończyła się budowa dwóch bloków przy ul. Składowej. Powstały 84 mieszkania. TBS „Nowy Dom” wydał na inwestycje 17 milionów złotych. Jeden z budynków zasiedla miasto.

📢 W Lubelskiem są już grzyby! Nasi Czytelnicy chwalą się pierwszymi zbiorami. Zobacz [17.06] Wielu może zaskoczyć, że już w lasach pojawiły się pierwsze grzyby! Grzybiarze z naszego regionu już chwalą się pięknymi okazami borowików czy kurek. Choć, tak jak zgodnie mówią - na wysyp trzeba jeszcze poczekać. Jednak dla zapalonych grzybiarzy to świetna informacja!

Koniecznie zobaczcie zdjęcia naszych Czytelników! 📢 Masz takie 10 złotych? To sprzyjająca okoliczność, aby być bogatym! Zarobisz gigantyczną fortunę! Musisz sprawdzić jego numer seryjny Czy posiadasz taki banknot 10 zł? Istnieje szansa, że możesz być wielkim szczęściarzem! Papierowy banknot 10 zł, który trzymasz w portfelu, może być wart znacznie więcej, niż wskazuje na to jego nominał. Możesz zdobyć prawdziwą fortunę. Wystarczy to sprawdzić! Tym bardziej, że można to zrobić w bardzo prosty sposób. Jaki konkretnie? Wystarczy zobaczyć, jaki ma numer seryjny. Sprawdźcie szczegóły w naszej galerii poniżej.

📢 Małe tatuaże. Zobacz najpiękniejsze, delikatne i dyskretne wzory. Kobiece i nie tylko! Małe tatuaże stają się coraz bardziej popularne. Ich wykonanie jest szybkie i tańsze niż w przypadku większych prac, poza tym nie każdy ma ochotę ozdabiać tatuażem większą część ciała. Mały tatuaż może stanowić gustowną ozdobę i być bardzo dyskretny. Jeśli marzy ci się taka ozdoba, ale nie masz pomysłu, zobacz przygotowaną przez nas galerię wzorów i zainspiruj się! 📢 Kołczew w pow. ryckim: Tragiczny wypadek na gospodarstwie. Krowa zabiła 63-latka To tragicznego zdarzenia doszło w czwartek rano na jednym z gospodarstw w lubelskiej wsi Kłoczew. Podczas sprowadzania bydła z pastwiska zginął 63 - letni mężczyzna.

📢 Szukasz pracy? Służba celno-skarbowa w woj. lubelskim ma 52 wolne etaty Stabilne zatrudnienie, "trzynastki”, możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby - to oferuje Izba Administracji Skarbowej w Lublinie przyszłym funkcjonariuszom. Do obsadzenia są 52 etaty.

📢 Białe soboty w lubelskim szpitalu. Przebadaj się bezpłatnie przed wakacjami i uchroń się przed czerniakiem Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie zachęca do skorzystania z porad specjalistów w ramach kolejnego cyklu "białych sobót w SPSK 1". Ich celem jest walka ze złośliwym nowotworem, który pojawia się na skórze. 📢 Szumy nad Tanwią. Magiczne wodospady w województwie lubelskim. Zobacz zdjęcia Rezerwat nad Tanwią to jeden z najpopularniejszych i najbardziej charakterystycznych rezerwatów przyrody w województwie lubelskim. Wyróżnia się małymi wodospadami, które można podziwiać wędrując wzdłuż rzeki Tanwi. Rezerwat w przeważającej części jest położony na terenie gminy Susiec. Zobacz, jak magicznie się prezentuje! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Połamane gałęzie, zalane drogi: oberwanie chmury nad województwem lubelskim. Zobacz zdjęcia i wideo od Czytelników! Weekend kończy się gwałtowną zmianą pogody nad regionem. W niedzielę (13 czerwca) przeszły silne burze z gradem nad województwem lubelskim. - Na szczęście nie mamy zgłoszeń o osobach poszkodowanych - informuje dyżurny PSP w Lublinie.

📢 Poznaj miasto Radziwiłłów, Kraszewskiego i Okrasy. Tak wyglądała Biała Podlaska na początku XXI wieku. Te zdjęcia trzeba zobaczyć Dla tego miasta Radziwiłłowie są najważniejszym rodem w jego dziejach. Urodził się w nim Karol Okrasa, a Ignacy Kraszewski zdobywał cenną wiedzę. Biała Podlaska może pochwalić się swoją bogatą historią. Przeglądając zbiory archiwalnych zdjęć, które zostały opublikowane na stronie internetowej www.fotopolska.eu. znaleźliśmy fotografie lotnicze z początku XXI wieku. Te zdjęcia zapierają dech w piersiach! Zobacz koniecznie i kliknij w przycisk „zobacz galerię” przesuwając zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Tak dawniej odpoczywaliśmy nad wodą w województwie lubelskim. Zobacz archiwalne zdjęcia Tereny nad Wisłą w Kazimierzu Dolnym, jezioro Białe, a może Zalew Zemborzycki? Jedno jest pewne: mieszkańcy województwa lubelskiego od zawsze kochali spędzać czas nad wodą. Przekonajcie się sami! Aby zobaczyć archiwalne zdjęcia, kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Te domy w województwie lubelskim kupisz w cenie kawalerki! Sprawdź najlepsze oferty Marzysz o własnym domu z ogrodem w rozsądnej cenie? Te nieruchomości kupisz już w cenie kawalerki! Zobacz najlepsze oferty, zamieszczone przez mieszkańców woj. lubelskiego i znajdź swój wymarzony dom. Aby sprawdzić oferty sprzedaży, kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Słoneczna pogoda przyciągnęła setki turystów nad Jezioro Białe. Zobacz zdjęcia W niedzielę, na zakończenie długiego weekendu, zajrzeliśmy do Okuninki nad Jeziorem Białym. W centrum trudno było zaparkować samochód. Miasteczko zaczęło tętnić życiem, chociaż do wakacji jeszcze trzy tygodnie. Otwarte były knajpki i restauracje. Na plaży spotkaliśmy tłumy turystów. Jedni się opalali, inni pływali na rowerach wodnych oraz żaglówkach. Dużo osób po prostu spacerowało. Byli też amatorzy kąpieli w jeziorze. Zobacz zdjęcia w naszej galerii. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Za nami 8. edycja Półmaratonu Solidarności ze Świdnika do Lublina. Zobacz pierwszą część zdjęć 5 czerwca odbyła się kolejna, ósma edycja PKO Półmaratonu Solidarności. Bieg ukończyło blisko 550 osób, w tym 89 pań. Zobacz pierwszą część zdjęć z półmaratonu oraz biegów towarzyszących temu wydarzeniu. Uruchom i przeglądaj galerię, klikając "NASTĘPNE", strzałką w prawo na klawiaturze lub gestem na ekranie smartfonu. 📢 Targ staroci wrócił do Lublina. Takie perełki można było kupić. Koniecznie zobaczcie zdjęcia tych niezwykłych przedmiotów! Porcelana, świeczniki, książki... wiele innych drobiazgów można kupić podczas Lubelskiej Giełdy Staroci. W ostatnią niedzielę maja na placu Zamkowym pojawiły się tłumy. Ostatni taki targ był pod koniec lutego. Kupujących i tym razem nie odstraszyła nawet brzydka pogoda i z zainteresowaniem przeglądali towary wystawców. A można było znaleźć prawdziwe cuda. Koniecznie zobaczcie!

📢 Jak wyglądały mieszkania w PRL? Czy ich wystrój wciąż jest modny? Zobacz wyjątkowe zdjęcia Wystrój mieszkań w PRL dla przeciętnego Polaka nie był sprawą najważniejszą. Przede wszystkim ważne było, aby mieć własne cztery kąty. Później dopiero można było martwić się o wyposażenie, którego zakup też nie był taki łatwy. Zobaczcie, jak się mieszkało w latach 60. i 70. Niektórzy współcześni specjaliści od aranżacji wnętrz wciąż się inspirują tamtymi trendami.

📢 Te psy to lenie, jakich mało! Oto najbardziej leniwe rasy psów – potrzebują mało ruchu, ale chętnie spędzą cały dzień na kanapie Psy, które potrzebują mało ruchu są idealne dla ludzi, którzy nie przepadają za jego nadmiarem. Poznaj najbardziej leniwe rasy psów – te psiaki chętnie poleżą z tobą na kanapie, zamiast biegania i hasania. Nie w głowie im harce, za to pokochają cię, jeśli nie będziesz ciągle gonił ich na spacery. Szukasz mało aktywnej rasy psów? Zobacz, które psy potrzebują mało ruchu.

📢 Podprowadzające Motoru Lublin na Instagramie. Koniecznie zobacz zdjęcia Olśniewają urodą żużlowców na stadionie i kibiców przed telewizorami. Podprowadzające Motoru Lublin prezentują się świetnie także w mediach społecznościowych. Zobacz ich zdjęcia. Uruchom i przeglądaj galerię, klikając "NASTĘPNE", strzałką w prawo na klawiaturze lub gestem na ekranie smartfonu. 📢 Idealny pierwszy samochód istnieje? Jeśli zaczynasz przygodę za kółkiem, sprawdź te modele. To najlepsze auta dla początkującego kierowcy Pierwszy samochód pamięta się zawsze, dlatego warto zadbać o to, by były to dobre wspomnienia. Po stresie związanym z nauką jazdy i zdawaniem egzaminu, odbiór prawa jazdy to pora na własny pierwszy samochód i doskonalenie swoich umiejętności. Jakie auto będzie dobrym wyborem dla świeżo upieczonego kierowcy? Wybraliśmy dla was 15 modeli, sprawdź! 📢 Kamienica Beaty Kozidrak do remontu. Prace na Starym Mieście w Lublinie blokują jednak...jerzyki. Zobacz zdjęcia Beata Kozidrak spędziła w niej swoje dzieciństwo. Teraz wokół kamienicy przy ul. Grodzkiej 36a rozstawione jest rusztowanie. W budynku ma powstać hostel i restauracja, ale prace jeszcze nie ruszyły. Remont blokują... jerzyki.

📢 Sennik - wypadające zęby. Co oznaczają sny o wypadających zębach? Sennik: wypadające zęby we śnie kojarzą nam się źle, ale czy słusznie? Sny o zepsutych zębach mogą oznaczać niepowodzenia w życiu, problemy zdrowotne, jak również zaburzać poczucie własnej wartości. Takie sny mogą stanowić również prezentację odczuć na temat twoich dotychczasowych osiągnięć i skłaniać do refleksji na ich temat. Miałeś sen o wypadających zębach? Sprawdź, co to dla ciebie oznacza. 📢 Podziękowania dla nauczyciela i wychowawcy na koniec roku. Te życzenia i wierszyki ich wzruszą! [TEKST podziękowania dla nauczyciela] Podziękowania dla nauczyciela - to doskonały sposób by wyrazić wdzięczność za trud, jaki wychowawcy wkładają w swoją pracę. Nie wiesz, jaki powinien być tekst podziękowania dla nauczyciela? Skorzystaj z naszych podpowiedzi. Poniżej znajdziesz treść podziękowań, a także wierszyki i okolicznościowe rymowanki. Życzenia dla nauczyciela na koniec roku mogą być naprawdę piękne i wzruszające. Sprawdź, jak napisać podziękowanie dla nauczyciela, wychowawcy. Tekst możesz też lekko zmienić do swoich potrzeb.

