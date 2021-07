Prasówka 20.07.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.07.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ulubiona rozrywka lublinian? Przechadzka po lubelskim deptaku i Starym Mieście! Zobacz fotorelację z wakacyjnego spaceru ”?

Prasówka 20.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ulubiona rozrywka lublinian? Przechadzka po lubelskim deptaku i Starym Mieście! Zobacz fotorelację z wakacyjnego spaceru Choć wysokie lipcowe temperatury, które wskazywały do tej pory termometry nie zniechęciły lublinian i wielu turystów do spacerów, to trzeba przyznać, iż ochłodzenie stało się faktem. Czy to oznacza, że lubelskie chodniki nie są już oblegane przez mieszkańców i turystów?

📢 Motor Lublin z nowym zawodnikiem i sponsorem strategicznym 20 lipca był intensywnym dniem dla działaczy Motoru Lublin. Klub ogłosił transfer napastnika Adama Ryczkowskiego, a także podpisanie długoletniej umowy z nowym sponsorem strategicznym, fotBET Zakłady Bukmacherskie. 📢 „Moją intencją jest, żeby pediatria funkcjonowała w Świdniku". Rozmowa z lek med. Jackiem Kamińskim, dyrektorem SPZOZ w Świdniku O planach zamknięcia oddziału pediatrii w świdnickim szpitalu zrobiło się głośno za sprawą petycji, która pojawiła się kilka dni temu w internecie. Została ona szybko zamknięta po interwencji władz powiatu, które stanowczo zaprzeczyły, że podjęto takie działania, jednak sprawa budzi nadal wiele pytań dotyczących przyszłości placówki. O sytuacji oddziału pediatrycznego rozmawiamy z lek med. Jackiem Kamińskim, dyr. SPZOZ Świdnik.

Prasówka 20.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dzisiejsza młodzież nie wie, do czego to służy MEMY. Pamiętacie te kultowe rzeczy z lat 90.? Tak wyglądał świat przed erą smartfonów Dawniej rewolucjonizowały nasze życie, obecnie nastolatkowie nie wiedzą, do czego służyły - pamiętacie jeszcze te kultowe przedmioty z lat 90.? Przedmioty, gry, fonty... ostatnia dekada XX wieku wyznaczyła jedyną w swoim rodzaju stylistykę, której nie da się łatwo zapomnieć. Jeśli macie jeszcze którąś z tych rzeczy w domu - jesteście szczęściarzami. Dzięki niej na pewno zbijecie fortunę na aukcji przedmiotów kolekcjonerskich.

📢 Kolory włosów 2021. Paleta kolorów dla włosów krótkich, długich, blondynek i brunetek. Te kolory włosów będą najmodniejsze! 20.07.2021 Planujesz zmienić fryzurę, ale nie masz pomysłu na nowy kolor włosów? Zobacz co jest modne w tym sezonie. Sprawdziliśmy najmodniejsze kolory włosów na lato. Kliknij w galerię i zobacz zdjęcia. Posługuj się myszką, klawiszami strzałek na klawiaturze lub gestami. 📢 Lubelskie władze Nowej Lewicy wzywają Czarzastego: Wycofaj się Lubelska Rada Wojewódzka Nowej Lewicy odniosła się do sobotniego zawieszenia członków partii. „Wnosimy do Przewodniczącego o wycofanie się z decyzji” - czytamy w podjętej w poniedziałek uchwale. 📢 Jeśli masz takie objawy, lepiej zrezygnuj z jedzenia ogórków kiszonych. Tym osobom mogą szkodzić! [lista - 21.07.2021] Ogórki kiszone powinny gościć w naszej diecie przez cały rok - mają dobroczynny wpływ na nasz organizm, są bogate w wiele korzystnych dla zdrowia składników odżywczych a do tego są niskokaloryczne. Jednak mimo wielu zalet i dobroczynnego wpływu na organizm, nie wszyscy mogą jeść ogórki kiszone. W takich sytuacjach lepiej z nich zrezygnować? Zobacz, co mówią na ten temat eksperci.

📢 Te urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu. Przez nie rosną rachunki za energię elektryczną [lista - 21.07.2021] Co zużywa najwięcej energii w domu? Warto to wiedzieć, by zmniejszyć rachunki za prąd i mieć po kontrolą wydatki. Sprawdź, które z domowych urządzeń elektrycznych pobierają najwięcej energii elektrycznej. 📢 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie: symboliczne „czepki” dla absolwentów pielęgniarstwa. Zobacz zdjęcia 20 lipca w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyła się uroczystość czepkowania studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu na kierunku Pielęgniarstwo, prowadzonym w języku angielskim. Podczas uroczystości 34 studentów m.in. z Norwegii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, RPA, Zimbabwe, Gujany odbierało symboliczne „czepki”. Tym samym dołączyli do grona pielęgniarek i pielęgniarzy.

📢 Szwagierka Jacka Sasina nie zasiada już w radzie nadzorczej lubelskiego lotniska Angelika Konaszczuk, szwagierka wicepremiera Jacka Sasina, zrezygnowała z zasiadania w radzie nadzorczej Portu Lotniczego Lublin. - To była jej osobista decyzja – poinformował rzecznik prasowy spółki.

📢 Tak wygląda malowanie polskiego śmigłowca AW101. Pierwszy lot śmigłowca AW101 dla Marynarki Wojennej RP za nami [ZDJĘCIA. WIDEO] Pierwszy śmigłowiec AW101 (ZR285) Polskiej Marynarki Wojennej wykonał swój pierwszy lot na terenie firmy w Yeovil w Wielkiej Brytanii. Kontrakt na dostawę 4 maszyn AW101 dla Marynarki Wojennej RP został podpisany w kwietniu 2019 r. w zakładach PZL-Świdnik. 📢 Szpital w Chełmie. Dodatek covidowy nie dla wszystkich? W szpitalu wojewódzkim w Chełmie część pracowników nie dostaje tzw. dodatku covidowego lub otrzymuje go w niepełnej wysokości – alarmuje Związek Zawodowy Lekarzy. Pod koniec miesiąca ma się w tej sprawie zebrać Rada Społeczna szpitala. 📢 Maja Sablewska nagusieńka. Widać niemal wszystko! Śle bardzo gorące zdjęcia! ZDJĘCIA 20.07.2021 Jest w doskonałej formie! Ona i jej bezpruderyjne zdjęcia zachwycają fanów. Sablewska już przyzwyczaiła, że nie boi się odważnych zdjęć.

📢 Ponikwoda w Lublinie. Krzyki, imprezy do białego rana. Mieszkańcy skarżą się na uciążliwe sąsiedztwo Uciążliwe sąsiedztwo utrudnia życie mieszkańcom lubelskiej Ponikwody. Interwencje policji nie przyniosły rezultatów. - Co trzeba zrobić, żeby przed swoim domem czuć się bezpiecznie? - pyta rozżalony sąsiad. 📢 Za luksus trzeba płacić. Oto najdroższe mieszkania do kupienia w Lublinie. Te kwoty przyprawiają o zawrót głowy! Choć ceny mogą przyprawić o zawrót głowy, to jedno jest pewne: marzenia są po to by je spełniać! Przejrzeliśmy oferty sprzedaży mieszkań w Lublinie opublikowane w serwisie www.otodom.pl. Usiądźcie wygodnie - ich ceny przekraczają milion złotych! Ile kosztuje najdroższe mieszkanie w stolicy województwa lubelskiego? Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.