Prasówka 2.07.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.07.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tyle dostają pary młode na wesele w kopertach! Mamy przykłady z ostatnich imprez [3.07.2021]”?

Prasówka 2.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tyle dostają pary młode na wesele w kopertach! Mamy przykłady z ostatnich imprez [3.07.2021] Ślub i wesele to najważniejszy dzień w życiu młodej pary. To właśnie tego dnia rozpoczynają nowe życie już nie w pojedynkę a we dwoje. Ten wyjątkowy dzień młodzi chcą spędzić z najbliższą rodziną i przyjaciółmi. Z weselem obok imprezy kojarzą się także prezenty. Od kilku lat coraz częściej młodzi proszą wprost o pieniądze. Jest to wygodne rozwiązanie zarówno dla nich jak i dla gości. A ile można uzbierać na takim weselu? My wiemy! Zobaczcie.

📢 Morskie Oko i Tatry w godzinach szczytu MEMY. Tłumy, fasiągi, oszałamiające widoki. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Tatrach 3.07 Morskie Oko nieustająco jest na szczycie wakacyjnej listy przebojów. To najbardziej oblegane miejsce i szlak w Tatrach, codziennie przychodzą tu tysiące turystów. Morskie Oko to tłok na parkingach, korki na drogach dojazdowych i tłumy na szlaku. Morskie Oko to fasiągi, czyli góralskie konne zaprzęgi, wywożące turystów w pobliże celu wędrówki, co dla niektórych stanowi zaprzeczenie idei górskich wycieczek (od tego roku jeżdżą... hybrydy; konie wspomaga napęd elektryczny). To jarmark na dole i oszałamiające widoki na górze. To baza do wyjścia na Rysy, ale również symbol niefrasobliwości niedzielnych turystów, którym zimą zdarzało się prosić o interwencję GOPR, bo na łatwym szlaku zaskoczył ich zmrok. To już jest całe społeczne zjawisko. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku.

📢 Tak mieszka Lech Wałęsa. Zobacz obecny dom byłego prezydenta Polski. Mamy zdjęcia ze środka gdańskiej willi Lech Wałęsa mieszka w willi w gdańskiej dzielnicy Oliwa. Samochodem spod jego domu można w 15 minut dojechać nad morze. W domu znajduje się piękny ogród oraz dwie kondygnacje z piwnicą. Zobaczcie jak mieszka Lech Wałęsa! Żyje luksusowo czy skromie? Wszystko na zdjęciach

Prasówka 2.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak mieszka Doda. Jej bajeczna turkusowa sypialnia budzi zmysły! Tak wypoczywa w luksusowym apartamencie różowa królowa. PRYWATNE ZDJĘCIA Dorota Rabczewska, czyli słynna Doda od wielu lat mieszkała na warszawskim Mokotowie. Apartament postanowiła jednak wynająć. Dzięki temu możemy zobaczyć luksusowe wnętrza mieszkania Dody. Zobaczcie na zdjęciach, jak wygląda od środka mieszkanie polskiej piosenkarki! Zobaczcie co skrywa w swojej zmysłowej sypialni.

📢 Okazała wygrana żużlowców Motoru Lublin z Falubazem Zielona Góra. Zobacz zdjęcia Chociaż był to mecz żużlowy, a nie piłkarski, to akcja toczyła się do przysłowiowej jednej bramki. Goście z Zielonej Góry nie mieli argumentów w starciu z Motorem i wyjechali z Lublina z porażką różnicą aż 26 punktów. Gospodarze, dla których było najwyższe w tym roku zwycięstwo w PGE Ekstralidze (58:32), dopisali do swojego konta trzy punkty i przybliżyli się do fazy play-off. 📢 FRYZURY damskie 2021 na lato! Włosy krótkie, półdługie, bob, lekkie uczesania na upały. Sprawdź gorące trendy! [ZDJĘCIA] 2.07.21 Modne fryzury na lato 2021 mają być lekkie, naturalne, niewymagające stylizacji. W takich uczesaniach łatwiej będzie znieść upał. W trendach wciąż królują wariacje na temat popularnego boba: to świetna propozycja dla włosów krótkich i półdługich. Przejdź do galerii i zobacz fryzurowe gorące trendy na LATO 2021!

📢 Hrubieszów. Szpital przeszedł kompleksową modernizację Szpital Powiatowy w Hrubieszowie ukończył projekt modernizacji swoich oddziałów leczniczych. Koszt prac przekroczył 16 mln zł. W piątek (2 lipca) w szpitalu odbyło się poświęcenie i uroczyste otwarcie odnowionej części placówki. 📢 Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Iwona z Sanatorium Miłości zaprosiła nas do swojego domu. Zobacz jak mieszka z Gerardem 2.07.2021 Iwona z Sanatorium Miłości pokazała swój dom i ogród! Iwona z Sanatorium Miłości pokazała nam swój ogród i urocze zakamarki domu. Zobaczcie, jak mieszka para, którą cała Polska poznała dzięki programowi TVP. 📢 Powstanie 16 centrów wsparcia badań klinicznych w kraju. Minister zdrowia w Lublinie ogłosił plan odbudowy opieki zdrowia Minister zdrowia, Adam Niedzielski gościł na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Zapowiedział utworzenie sieci ośrodków wspierania badań klinicznych, po jednym w każdym województwie. Środki uzyskane w ten sposób mają wesprzeć finansowo polski system publicznej opieki zdrowia. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS. Niebezpieczne produkty wycofane ze sprzedaży ze sklepów: Lidl, Żabka, Ikea, Biedronka, Tesco (2.07.2021) Najnowsze ostrzeżenia GIS z 2 lipca 2021 roku przed niebezpiecznymi dla zdrowia i życia produktami. Główny Inspektor Sanitarny poinformował o wycofaniu ich ze sklepów. Najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczą serii produktów ekologicznych. Zobacz też inne niebezpieczne produkty, które wycofywane są ze sprzedaży. Sprawdź także wyniki kontroli oraz nowe ostrzeżenia GIS w naszym raporcie. Kupiłeś te niebezpieczne dla zdrowia i życia produkty? Jeśli tak, pozbądź się ich oddając do sklepu lub wyrzucając do kosza (2.07.2021).