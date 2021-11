Prasówka 21.11.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 21.11: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Podczas sobotniego meczu ze Zniczem Pruszków kibice Motoru Lublin wywiesili kilka transparentów z hasłami obrażającymi prezes klubu, Martę Daniewską. To dalsza część konfliktu, do którego doszło przed tygodniem, gdy piłkarze nie podeszli do sektora podziękować fanom za doping, a Marta Daniewska skierowała w stronę sektora obraźliwy gest.