Prasówka 2.11.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Taki dom ma Justyna Żyła. Oto wnętrza domu, który dostała po rozwodzie z Piotrem Żyłą [zdjęcia - 2.11.21 r.]”?

Prasówka 2.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Taki dom ma Justyna Żyła. Oto wnętrza domu, który dostała po rozwodzie z Piotrem Żyłą [zdjęcia - 2.11.21 r.] Piotr Żyła w 2006 roku poślubił piękną Justynę Lazar, kuzynkę Adama Małysza. Para pobrała się bardzo wcześnie, bo w wieku zaledwie 19 lat. Przez kilka lata związek był udany, para doczekała się dwójki dzieci. Potem jednak wszystko zaczęło się psuć.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 28.10.21

📢 Takich produktów nigdy nie łącz z kawą! Zobacz, co może Ci zaszkodzić [lista - 2.11.21 r.] Kawa to napój, bez którego większość nie wyobraża sobie poranka. Pobudza, obniża stres i co najważniejsze cudownie smakuje. To jednak także napój, który zawiera kofeinę i niekoniecznie powinniśmy ją łączyć z niektórymi produktami. Sprawdzamy, z czym nie łączyć kawy.

📢 Osoby o tym imieniu są najmądrzejsze. Kliknij i poznaj znaczenie swojego imienia według astrologów [lista - 2.11.21 r.] Możecie wierzyć lub nie. Do imion od dawna przypisywane są pewne cechy charakteru. Przygotowaliśmy dla Was ranking na podstawie imion według opinii ezoteryków. Na podstawie znaczenia imion przygotowaliśmy dla Was zestawienie najinteligentniejszych.

Prasówka 2.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak mieszka Doda. Jej bajeczna turkusowa sypialnia budzi zmysły! Tak wypoczywa w luksusowym apartamencie różowa królowa. PRYWATNE ZDJĘCIA Dorota Rabczewska, czyli słynna Doda od wielu lat mieszkała na warszawskim Mokotowie. Apartament postanowiła jednak wynająć. Dzięki temu możemy zobaczyć luksusowe wnętrza mieszkania Dody. Zobaczcie na zdjęciach, jak wygląda od środka mieszkanie polskiej piosenkarki! Zobaczcie co skrywa w swojej zmysłowej sypialni.

📢 Te memy zrozumieją tylko osoby wychowane w latach 90! Kaczor Donald, spotkania na trzepaku, tazosy z chipsów oraz wymiana karteczek. Wychowałeś się w latach 90? W takim razie na pewno zrozumiesz te memy. Aby je zobaczyć, kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 mLegitymacja ma być zawsze pod ręką i ułatwiać korzystanie z komunikacji miejskiej, jednak nie wszyscy rodzice są zwolennikami idei – Legitymacja należy się dziecku jak przysłowiowa psu buda. Żeby uczeń miał legitymację mobilną, musi mieć własny telefon, a to jest dodatkowy koszt – mówi rodzic ucznia Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie. – Jedni rodzice chcą, żeby dzieci miały mLegitymacje, inni nie chcą. Ale nawet ci, którzy chcą, nie mają tych legitymacji, bo szkoła ma problem z wygenerowaniem kodu QR – dodaje.

📢 Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Zobacz zdjęcia poszukiwanych w związku z zabójstwami Prezentujemy zdjęcia i nazwiska najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwem. Policja wystawiła za nimi listy gończe i opublikowała wizerunki. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą może przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 20 października 2021 roku. Zobacz zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. 📢 Lublin. Szpitalu przy ul. Jaczewskiego szuka chętnych na zabiegi. Kto może wziąć udział w programie? Kliniczny Oddział Kardiologii Inwazyjnej przy SPSK 4 poszukuje pacjentów do szerokiego programu zabiegów strukturalnych.

📢 Lubelskie. Mieszkańcy tych gmin najchętniej szczepią się przeciw Covid-19. Zobacz najnowszy ranking W całej Polsce wciąż przybywa kolejnych zakażeń koronawirusem. Sytuacja w województwie lubelskim także nie napawa optymizmem, ponieważ nasz region stale utrzymuje się w czołówce codziennych komunikatów dotyczących liczby nowych zarażeń. W walce z pandemią pomagają szczepienia przeciw Covid-19. Jaki jest poziom wyszczepienia mieszkańców Lubelszczyzny? Oto 10 gmin, w których w pełni zaszczepiło się najwięcej osób. Sprawdź aktualne dane, klikając w przycisk „zobacz galerię” i przesuwając zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Lublin. Miasto spragnione imprez! Nocne życie powróciło wraz ze studentami. Zobacz zdjęcia z zabawy w Rivierze i Helium Kluby wznowiły swoją działalność już w czerwcu, ale prawdziwy „boom” rozpoczyna się w październiku wraz z powrotem studentów do Lublina. To właśnie w okresie roku akademickiego spragnieni imprez mieszkańcy Lubelszczyzny (i nie tylko) chętnie ruszają do otwartych znów dyskotek. - Lubimy chodzić ze znajomymi do klubów! Cieszymy się, że można znowu trochę normalniej pożyć - mówią zapytani przez nas studenci. A jest w czym wybierać! Aby zobaczyć zdjęcia z ostatnich imprez odbywających się w Helium Club i Riviera Klub Plażowy, kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo, naciskając strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Tak internauci śmieją się z województwa lubelskiego. Lublin, Kraśnik, Świdnik i nie tylko. Zobacz MEMY o Lubelszczyźnie W sieci nie brakuje memów o województwie lubelskim. Internauci wzięli pod lupę nasz region i w zabawny sposób potrafią wskazać jego drobne mankamenty. Co tym razem stało się obiektem żartów internautów? Oto najlepsze memy o Lubelszczyźnie! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Jesienny manicure z lubelskich salonów. Sprawdź październikowe inspiracje na niesamowite paznokcie! Zobacz Szukasz inspiracji na jesienny manicure? Stylistki paznokci już nie jeden raz udowodniły, że na paznokciach też można wyczarować cuda! Zobacz, jaki manicure króluje jesienią. Prezentujemy trendy z lubelskich salonów. Sprawdź koniecznie. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Południowa arteria Rynku Wielkiego w Zamościu. Jak wyglądała Ul. Stanisława Staszica na początku XX wieku? Zobacz zdjęcia Od zachodu łączy się z ulicą Kolegiacką. Jest południową arterią Rynku Wielkiego, która łączy się z Rondem Braci Pomarańskich. Ulica Stanisława Staszica może pochwalić się swoją bogatą historią. Przejrzeliśmy zbiory archiwalnych zdjęć, które opublikowane są na stronie internetowej www.fotopolska.eu. Jak prezentowała się jedna z ulic Starego Miasta w pierwszej połowie XX wieku? Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Słowa, które musisz znać, jeśli pochodzisz z Lubelszczyzny. Sprawdź czy wiesz co oznaczają! Mieszkasz na Lubelszczyźnie? W takim razie powinieneś znać te słowa! Nasze regionalizmy potrafią zaskoczyć, niejednego turystę, sprawdź które z lubelskich słówek nie są zrozumiałe dla mieszkańców innych regionów. Żeby zobaczyć, które lubelskie słowa przyprawiają niejednego krakusa czy warszawiaka o zawrót głowy, kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Chryzantemy, róże a może gerbery? Takie kwiaty kupisz na stoiskach przy cmentarzu na Majdanku w Lublinie. Zobacz koniecznie Róże, gerbery czy chryzantemy? Stragany i stoiska na Majdanku w okresie przed 1 listopada cieszy się szczególnie dużym zainteresowaniem. Sprzedawcy zadbali o to by można było wybierać w ciekawych kompozycjach kwiatowych. Do wyboru są wieńce, bukiety oraz stroiki. Kupujący znajdą coś na każdą kieszeń. Ceny wahają się od kilkudziesięciu do kilkuset złotych. Aby zobaczyć propozycje przygotowane przez lubelskich florystów kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 W Biłgoraju czekają na Roberta Kubicę. Dzięki pieniądzom z Polskiego Ładu jest na to szansa Czy biłgorajski autodrom odzyska blask? - Chcemy przywrócić świetność temu obiektowi – mówi starosta biłgorajski Andrzej Szarlip. Pieniądze na ten cel samorząd dostanie w ramach Polskiego Ładu. 📢 Te filmy zostały przeklęte? Fani horrorów będą bardzo zaskoczeni. Sprawdź 10 propozycji filmowych do obejrzenia! Te filmy zostały przeklęte? Na planie filmowym zawsze dzieje się dużo. Co więcej, zdarzają się na nim rzeczy, które ciężko jest logicznie wyjaśnić i od których włos jeży się na głowie. Niektóre z prezentowanych przez nas filmów są powiązane z nieszczęśliwymi wypadkami na planie, które tłumaczone były klątwą rzuconą na pracowników. Jeszcze innym towarzyszył niezrozumiały chaos, inne trudności lub prawdziwe tragedie. W naszym zestawieniu znajdą się, również filmy uznawane za nawiedzone. Aby dowiedzieć się więcej kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Tłumy ludzi na cmentarzach we Wszystkich Świętych We Wszystkich Świętych i we wcześniejsze dni tłumnie odwiedzaliśmy cmentarze w Lublinie i całym regionie, by zapalić znicz, położyć kwiaty lub zmówić modlitwę na grobach najbliższych. W tych dniach najważniejsza jest pamięć o tych, których już z nami nie ma - mówili nam napotkani lublinianie. 📢 Kazimierz Dolny w długi weekend. Zobacz zdjęcia z jesiennego spaceru po mieście Kazimierz Dolny to urokliwe miasteczko położone nad Wisłą. O tej porze roku przyciąga wielu turystów. Piękna pogoda w długi weekend zachęciła tłumy do spacerów po tym urokliwym miejscu. Zobacz zdjęcia z naszego jesiennego spaceru. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.