Prasówka 22.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Powiat chełmski. Magiczna Noc Świętojańska nad zalewem Maczuły. Zobacz zdjęcia”?

Prasówka 22.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Powiat chełmski. Magiczna Noc Świętojańska nad zalewem Maczuły. Zobacz zdjęcia Wianki piękniejsze od krakowskich, barwne spektakle, pyszne lokalne potrawy, tańce, zabawy i piękne widowisko wieczorem. Za nami wyjątkowa udana trzecia edycja Nocy Świętojańskiej nad zalewem Maczuły w gminie Leśniowice. W tym roku w imprezie uczestniczyła rekordowa liczba osób, nie zabrakło też gości specjalnych. Było wesoło, pięknie i magicznie.

📢 Internauci chwalą się zdjęciami zrobionymi w Puławach. Zobacz największe nadwiślańskie miasto między Krakowem a Warszawą w obiektywie Największe miasto nadwiślańskie między Krakowem a Warszawą. Puławy, które kojarzone są z Zakładami Azotowymi oraz pałacem Czartoryskich, w mediach społecznościowych pochwalić się mogą wieloma zdjęciami zrobionymi przez mieszkańców, ale i turystów. Jak prezentuje się to miasto województwa lubelskiego na Instagramie?

📢 Trzeci awans Górnika Łęczna do elity. Jak obecność w ekstraklasie komentowali internauci? Zobacz MEMY! Piłkarze Górnik Łęczna po czterech latach wracają do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. W decydującym barażowym spotkaniu łęcznianie pokonali ŁKS Łódź 1:0. Obecność w piłkarskiej elicie zawodników z Łęcznej przez wiele lat okraszona była memami, które dotyczyły nie tylko zawodników, ale i mieszkańców blisko 20-tysięcznego miasta. Jak w krzywym zwierciadle widzieli Łęczną internauci w całym kraju?

Prasówka 22.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Znowu będzie trudniej przejechać pod wiaduktem na Drodze Męczenników Majdanka. Kierowcy stracą część jezdni PKP wraca do prac przy wiadukcie kolejnym nad Drogą Męczenników Majdanka. Dla kierowców oznaczają one kolejne utrudnienia w ruchu. Zaczną się do najbliższego czwartku (24 czerwca).

📢 Nowa hala sportowa w Lublinie? Radny uważa, że już czas na taką inwestycję Lublin ma już cztery drużyny halowe występujące w najwyższych ligach. Nie posiada natomiast nowoczesnej hali, a największy obiekt sportowy w mieście jest wykorzystywany w maksymalnym wymiarze czasowym. Coraz częściej więc mówi się o potrzebie budowy nowoczesnej hali sportowo-widowiskowej. 📢 Bójka na lubelskim deptaku skończyła się śmiercią. Wyrok za spowodowanie tragedii usłyszał 23-latek Zmarł tuż przed Bożym Narodzeniem. Mimo, że od tego zdarzenia minęły prawie trzy lata, rodzice Karola nadal nie mogą pogodzić się z jego śmiercią. - Straciliśmy syna. Studiował, miał dziewczynę, miał plany - wspomina jego tata. 📢 Oto wyliczenia emerytur bez podatku 2022. Tyle ma trafić netto na konta emerytów [23.06.2021] W ramach Polskiego Ładu zmieniony ma zostać system podatkowy. Nowa kwota wolna od podatku wynosić ma 30 tysięcy złotych. Oznacza to, ze 65% emerytów i osoby z najniższą płacą zwolnione będą od podatku.

📢 Strefa parkowania „z poślizgiem”. Zobacz jaką karę nałożyło miasto na MPK za niedotrzymanie terminu Finał „wpadki” z uruchomieniem nowej podstrefy płatnego parkowania. MPK, które obsługuje system, spóźniło się o 7 dni z jego uruchomieniem. Miasto nałożyło na swoją spółkę maksymalny wymiar kary przewidziany przez umowę. 📢 Zwierzęta obdarte ze skóry wisiały na słońcu. Odór zaniepokoił sąsiadów. Szczątki lisów zostały zutylizowane Pozbawione skóry i wnętrzności lisy wisiały na terenie posesji w gm. Konopnica. 75-letni właściciel twierdzi, że znalazł je podczas spaceru i postanowił karmić nimi swoje psy. Ostatnio powiadomił inspektorów weterynarii, że szczątki zostały zutylizowane.

📢 Powiat lubartowski. Tragiczny wypadek z udziałem nietrzeźwego kierowcy. Potrącony mężczyzna zginął na miejscu Ponad promil alkoholu w organizmie miał 51-letni kierowca volkswagena, który minionej nocy potrącił pieszego. Pomimo przeprowadzonej akcji reanimacyjnej poszkodowanego nie udało się uratować.

📢 Perspektywy 2021. Wśród lubelskich uczelni po raz kolejny na prowadzeniu Uniwersytet Medyczny To już 22. edycja Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2021, prezentującego najlepsze uczelnie w Polsce. Spośród lubelskich uczelni po raz kolejny najwyżej w rankingu uplasował się Uniwersytet Medyczny w Lublinie, a o cztery pozycje w górę awansowała Politechnika Lubelska. 📢 Ludzkie lalki. Żywe Barbie, mężczyźni jak Ken. Niewiarygodnie, ile pieniędzy wydali na operacje plastyczne. Jak wyglądają? Żywe Barbie to temat, który co jakiś czas powraca w mediach. Zwolenniczki upodabniania się do najsłynniejszej lalki świata mieszkają w różnych zakątkach naszej planety, także w Polsce. Na czym polega ich metamorfoza? Na powiększeniu ust i piersi, zwężeniu nosa oraz talii, wybieleniu zębów, a także noszeniu odpowiedniej fryzury i makijażu. Moda na wygląd jak z kreskówki dotyczy także panów. Jak wyglądają żywe Barbie i ludzcy Kenowie? Zobaczcie w galerii.

📢 TOP 10 plaż w województwie lubelskim. Tutaj odpoczniesz w upalne dni! Zobacz, gdzie warto pojechać Upały doskwierają? W letnie dni najlepiej odpoczywa się nad wodą, dlatego przedstawiamy TOP 10 plaż w województwie lubelskim. Sprawdź, gdzie warto pojechać. 📢 Ranking przychodni zdrowia w Lublinie. Które placówki poleca najwięcej pacjentów? Zobacz [22.06] Sprawdziliśmy, które lubelskie przychodnie cieszą się najlepszymi opiniami pacjentów. Pod uwagę braliśmy średnią ocen (minimum 4,5) wystawioną na Google. Sprawdź, do jakiego ośrodka zdrowia w Lublinie warto się udać, gdy Twoje zdrowie szwankuje. Oto TOP 10 najlepiej ocenianych przychodni w mieście!

📢 Plenerowe miejscówki w Lublinie idealne na lato! Sprawdź przegląd miejsc „pod chmurką" Na mapie plenerowych miejscówek Lublina znajduje się kilka punktów, które koniecznie trzeba odwiedzić tego lata. Zrelaksujesz się tam na leżaku, wypijesz ulubionego drinka pod parasolem i skosztujesz ulubionej potrawy w towarzystwie znajomych. To wszystko przy akompaniamencie chillowych dźwięków. Jest też gratka dla fanów futbolu - mecze mistrzostw Europy obejrzysz pod chmurką! 📢 Gdzie w Lublinie powstają nowe osiedla? Przegląd nadchodzących inwestycji mieszkaniowych od deweloperów. Sprawdź koniecznie Gdzie w Lublinie w najbliższym czasie pojawią się nowe osiedla mieszkaniowe? Sprawdziliśmy to.

📢 Podziękowania dla nauczyciela i wychowawcy na koniec roku. Te życzenia i wierszyki ich wzruszą! [TEKST podziękowania dla nauczyciela 22.06] Podziękowania dla nauczyciela - to doskonały sposób by wyrazić wdzięczność za trud, jaki wychowawcy wkładają w swoją pracę. Nie wiesz, jaki powinien być tekst podziękowania dla nauczyciela? Skorzystaj z naszych podpowiedzi. Poniżej znajdziesz treść podziękowań, a także wierszyki i okolicznościowe rymowanki. Życzenia dla nauczyciela na koniec roku mogą być naprawdę piękne i wzruszające. Sprawdź, jak napisać podziękowanie dla nauczyciela, wychowawcy. Tekst możesz też lekko zmienić do swoich potrzeb. 📢 Lublin: Potężne stado dzików zaatakowało działkowicza. Mieszkańcy boją się nie tylko o uprawy, ale też o swoje życie [22.06] Na mojej działce było z 50 dzików. 3 lochy z młodymi. W którymś momencie mały zakwiczał, a matka rzuciła się na mnie - mówił pan Wojciech Sztorc, który ma ogródek działkowy na Kalinie. To nie pierwszy taki przypadek. Dziki terroryzują ogródki działkowe i nikt nie chce pomóc mieszkańcom Lublina.

📢 Górnik Łęczna w PKO Ekstraklasie. To oni wywalczyli awans. Zobacz zdjęcia Lubelszczyzna ponownie ma swojego reprezentanta w krajowej elicie. Górnik wrócił do ekstraklasy. Zobacz zawodników, którzy osiągnęli historyczny sukces. Sprawdź liczby podopiecznych Kamila Kieresia. 📢 Zielona energia rozświetla Włodawę. Miasto stawia na ekologiczne rozwiązania w różnych dziedzinach życia. Zobacz zdjęcia Włodawa jest jednym z nielicznych miast w regionie, a nawet w kraju, gdzie niedawno wymienione zostało oświetlenie uliczne na LED-owe. Dzięki temu koszty zakupu energii zmalały o ponad 50%. Obecnie w wyniku przeprowadzonego przetargu wybrany został dostawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę na dostawę energii. Co więcej w całości pochodzi ona z odnawialnych źródeł energii. Miasto otrzymało również specjalny certyfikat.

📢 Nowe zakażenia koronawirusem. 188 kolejnych zarażeń w Polsce. Ile w regionie? W ciągu minionej doby w Polsce odnotowano 188 nowych zakażeń koronawirusem. W województwie lubelskim przybyło 16 kolejnych zarażeń. 📢 Muzeum Narodowe w Lublinie. Jak zmieniał się Zamek Lubelski w pierwszej połowie XX wieku? Te zdjęcia robią wrażenie Zamek w Lublinie, który obecnie funkcjonuje jako Muzeum Narodowe jest jedną z najpopularniejszych atrakcji w stolicy województwa lubelskiego, a jego bogata historia sięga XII wieku. Wielokrotnie przebudowywany i zmieniający swoją funkcję do dziś jest pozycją obowiązkową dla turystów, którzy odwiedzają Lublin. Przejrzeliśmy zbiory archiwalnych zdjęć opublikowane na stronie www.fotopolska.eu. Jak wyglądał Zamek na początku XX wieku?

📢 „Żaluzje molekularne” w siatkówce ludzkiego oka. Niezwykłe odkrycie lubelskich naukowców Naukowcy z międzynarodowego zespołu badawczego, pracującego pod kierunkiem prof. Wiesława Gruszeckiego z UMCS w Lublinie odkryli nowy mechanizm regulujący w ludzkim oku, który działa na zasadzie „żaluzji”, otwieranych i zamykanych na poziomie molekularnym w odpowiedzi na zmiany intensywności światła. Główną rolę w jego prawidłowym działaniu odgrywają naturalne barwniki, takie jak luteina i zeaksantyna. 📢 Paweł umierał, a lekarz stwierdził, że udaje nieprzytomnego. „Zabrakło pokory”. Materiał Uwagi! TVN Objawy zerwania zastawki, odprowadzającej płyn mózgowo-rdzeniowy u 13-letniego Pawła zlekceważyła najpierw wychowawczyni klasy, a potem dwukrotnie załoga karetki pogotowia. W karcie pacjenta lekarz wpisał, że chłopiec udaje nieprzytomnego. Trzy lata po tych tragicznych wydarzeniach ruszył proces lekarza oraz nauczycielki. 📢 Warszawa: Protest AGROunii. Zablokowano Ministerstwo Rolnictwa [ZDJĘCIA] "Stamtąd się dzisiaj nie wyjdzie, tam się dzisiaj nie wejdzie" We wtorek wczesnym rankiem rolnicy należący do AGROunii zablokowali budynek Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju. - Założyliśmy kłódkę na drzwi. Jest gruby łańcuch. Stamtąd się dzisiaj nie wyjdzie, tam się dzisiaj nie wejdzie - powiedział, inaugurując protest, lider AGROunii Michał Kołodziejczak.

📢 Spacer po słonecznym Świdniku. Zobacz zdjęcia Upał, słońce i zbliżające się oficjalne wakacje szczególnie sprzyjają rekreacji. Tym razem postanowiliśmy nieco podejrzeć życie codzienne w Świdniku. Zapraszamy na pełen słońca fotograficzny spacer po tym mieście! 📢 Lublin. Konkurs o Żołnierzach Wyklętych został rozstrzygnięty. Uczniowie zgłosili ponad 900 prac Znamy wyniki X edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni". W konkursie wzięło udział ponad 900 prac uczniów z całej Polski. Zarówno uczestnicy jak i ich opiekunowie wykazali się zaangażowaniem w poznawanie historii Żołnierzy Wyklętych – ostatnich obrońców wolnej Polski. 📢 Najśmieszniejsze memy o policjantach. Zobacz żarty z policji. MEMY [22.06.2021] Policjanci są częstym obiektem żartów i drwin. W Internecie aż roi się od różnego rodzaju memów związanych z policjantami. Zobacz najśmieszniejsze memy o policji.

📢 Drogowy plac budowy. Przeczytaj zanim ruszysz w drogę: gdzie będą dalej utrudnienia, a gdzie pojedziesz już nową trasą Szykuje się prawdziwy „wysyp” obwodnic dla miast Lubelszczyzny. W tym roku nowe trasy pozwolą kierowcom ominąć Tomaszów Lubelski, Janów Lubelski, Kraśnik. A to dopiero początek zmian. Trwają prace projektowe przy obwodnicy Niemiec, a kilka dni temu podpisano umowę na wykonanie takiego objazdu dla Chełma. 📢 Powiat bialski. Paczki papierosów ukryte były w podłodze naczepy ciężarówki. Zobacz nagranie Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) udaremnili przemyt 8,3 tys. paczek papierosów ukrytych w naczepie pojazdu ciężarowego. Wartość ujawnionych wyrobów to blisko 120 tys. zł. 📢 Łęczna fetowała awans Górnika do PKO Ekstraklasy. Zobacz zdjęcia Awans jest nasz - śpiewali piłkarze i kibice Górnika Łęczna na miejskim rynku nazajutrz po zwycięstwie zielono-czarnych w finale baraży o PKO Ekstraklasę. Wspólnie fetowanie powrotu łęczyńskiej drużyny do krajowej elity trwało kilkadziesiąt minut.

📢 Szpilki, koszulka piłkarska Lazio Rzym lub maseczka ochronna. Zobacz przedmioty, które mogą być Twoje za darmo Telewizor, książki Elizy Orzeszkowej lub buty piłkarskie? Proszę bardzo. Przedmioty, które mogą wydawać się bezużyteczne są do wzięcia za darmo w serwisie OLX. Zobacz najnowsze oferty. 📢 Rowerowy weekend na malowniczej Ziemi Chełmskiej razem z Maratonami Kresowymi MBT. Walczyli o Puchar Lubelszczyzny. Zobacz relację Przez dwa dni, w minioną upalną sobotę i niedzielę, na terenie malowniczej Ziemi Chełmskiej odbywał się niesamowity wyścig Maratonów Kresowych MBT. Po raz pierwszy na trasie wyścigu znalazły się Wojsławice, gdzie rozpoczął się wyścig w sobotę. W niedzielę zawodnicy ścigali się na terenie gminy Żmudź, sąsiadującej z gminą Wojsławice.

📢 Samorządowcy uczą samorządowców. Radni z Wołynia i Rówieńszczyzny w Lublinie Tworzenie oferty kulturalnej dla mieszkańców, finansowanie szpitali, priorytetowe inwestycje – radni z obwodów Wołynia i Równego na Ukrainie uczą się od lubelskich samorządowców. Wizyta potrwa trzy dni. Uczestniczy w niej 13 ukraińskich samorządowców. 📢 Łęczna. Gorące przywitanie zawodników Górnika na rynku. Mieszkańcy wiwatowali. Zobacz nagrania wideo Piłkarze Górnika Łęczna zakończyli sezon 2020/21 promocją do PKO Ekstraklasy. Dla zielono-czarnych był to trzeci w historii klubu awans do krajowej elity. "Górnicy" wywalczyli sukces w niedzielny wieczór podczas meczu w Łodzi, a nazajutrz spotkali się na rynku w Łęcznej z kibicami na wspólnej fecie. 📢 Jezdnia na wiadukcie Poniatowskiego pełna dziur. Ale ma się to zmienić. I to naprawdę szybko Jezdnia na wiadukcie Poniatowskiego ma być wyremontowana. To jedna z najbardziej dziurawych dróg w Lublinie. Inwestycja zostanie włączona do projektu przebudowy Racławickich, Lipowej i Poniatowskiego. A to oznacza, że po jezdni równej jak stół kierowcy pojadą najpóźniej na początku sierpnia.

📢 Ceny mieszkań, czerwiec 2021. Czy coś zatrzyma szalone podwyżki? Bańka mieszkaniowa rośnie w wielu krajach Ceny mieszkań nie przestają rosnąć w całym kraju. Tymczasem za granicą w kilku krajach rośnie ryzyko bańki mieszkaniowej. 📢 Parking czynny 24h 📢 Po meczu Motoru Lublin ze Stalą Gorzów: niespodziewany bohater gospodarzy (+ZDJĘCIA) Jechałem i patrzyłem tylko do przodu – mówił o zwycięstwie w 15. biegu Grigorij Łaguta. Rosjanin w decydującym wyścigu meczu ze Stalą Gorzów zatrzymał rozpędzonych gości i zapewnił lubelskiej drużynie wygraną 46:43. - Zdobyliśmy punkt bonusowy, co było dla nas najważniejsze – przyznał z kolei Szymon Woźniak, zdobywca siedmiu punktów dla gorzowian.

📢 Zbigniew Boniek gratulował awansu do Ekstraklasy... piłkarkom Górnika Łęczna Wpadka prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zbigniew Boniek pogratulował w mediach społecznościowych awansu do PKO Ekstraklasy drużynie Górnika Łęczna. Problem w tym, że swoją wypowiedź skierował do... damskiego zespołu. W kierunku sternika PZPN popłynęła fala uszczypliwych komentarzy internautów.

📢 Górnik Łęczna walczy o ekstraklasę. Zobaczcie, jak wspierają go kibice! W niedzielny wieczór piłkarze Górnika Łęczna walczyli w Łodzi z tamtejszym ŁKS-em o awans do PKO Ekstraklasy. Z okazji ważnego i prestiżowego meczu w Łęcznej powstała specjalna strefa kibica. Fani zielono-czarnych wspólnie mogli przeżywać sportowe emocje.

📢 Twierdza obroniona, ale emocje były olbrzymie! Motor Lublin pokonał Stal Gorzów Goście z Gorzowa dobrze wiedzieli, jak trudnym terenem jest lubelski tor, więc ich głównym celem była obrona 14-punktowej zaliczki z pierwszego spotkania z Motorem. Liderzy Stali, Bartosz Zmarzlik oraz Martin Vaculik wywiązali się ze swojego zadania i przypilnowali punktu bonusowego, a nawet byli bliscy wygranej przy Al. Zygmuntowskich. W ostatnim wyścigu na wysokości zadania stanął jednak Grigorij Łaguta i Rosjanin przypieczętował piąte, domowe zwycięstwo „Koziołków”.

📢 III liga grupa IV zakończyła sezon 2020/21. Komu spadek, komu utrzymanie? Zobacz zdjęcia Dopiero w ostatniej kolejce sezonu 2020/21 w IV grupie III ligi poznaliśmy wszystkich spadkowiczów, którzy w kolejnych rozgrywkach zagrają na niższym szczeblu. Dwie drużyny rzutem na taśmę uratowały ligowy byt. 📢 Lublin: Lato w mieście? Upał najlepiej znosi się nad Zalewem Zemborzyckim. Zobacz słoneczną galerię Upały zostaną z nami przez cały tydzień. Jedni się cieszą, a drudzy mają już dość. Lato w mieście potrafi być uciążliwe i najlepiej znosi się je nad wodą. Mieszkańcy Lublina to wiedzą i chętnie odwiedzają Zalew Zemborzycki, a konkretniej - Słoneczny Wrotków. Takie temperatury sprzyjają opalaniu i kąpaniu się!

📢 Wyprzedaż garażowa w Lublinie. Co sprzedawali mieszkańcy? Sami zobaczcie W niedzielę na Targu pod Zamkiem była wyprzedaż garażowa. Mieszkańcy mogli się pozbyć rzeczy, których już nie potrzebują. Można było znaleźć cuda! Rowery, porcelanę, czy obraz. Choć było w niedzielę bardzo gorąco to kupujących, jak i sprzedających to nie odstraszyło.

📢 Upał rozpieszczał lublinian. Bardzo gorąca galeria z centrum miasta. Zobaczcie Pierwszy upalny weekend tego roku bardzo ucieszył mieszkańców. Choć żar lał się nieba, a temperatury sięgały nawet 30 stopni to na lubelskich ulicach można było obserwować uśmiechnięte twarze i lody w rękach. Każdy szukał ochłody na swój sposób. Jak co roku dzieci wskakiwały do fontanny, a rodzice popijali w cieniu mrożone kawy. Prawdziwie letnia pogoda będzie nam towarzyszyć przez najbliższy tydzień. Niestety, po tak upalnych dniach będą nas czekały burze, a w następny weekend lekkie ochłodzenie.

Na razie możemy się cieszyć piękną pogodą! Zapraszamy do oglądania gorącej galerii z centrum Lublina!

Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Te osoby nie powinny korzystać z klimatyzacji. Oto lista objawów na które trzeba uważać! W takie upalne dni, jakie mamy w ostatnich dniach klimatyzacja okazuje się zbawienna. Zarówno w samochodzie, pracy, sklepie a czasem i w domu. Wysokie temperatury są męczące, więc jeśli tylko mamy możliwość włączamy klimatyzacje. Trzeba jednak pamiętać, że nie służy ona wszystkim. Jest kilka grup osób, które klimatyzacji powinny unikać. Zobaczcie kiedy koniecznie powinniśmy zrezygnować z klimatyzacji.

📢 Pożar w Nowej Białej. Skala zniszczeń jest ogromna. Na miejscu premier i wojewoda. Tak wygląda wieś kilkanaście godzin po pożodze [ZDJĘCIA] Potężny pożar 20 domów, a także zabudowań gospodarczych we wsi Nowa Biała (pow. nowotarski) jest już dogaszony. Zaczyna się liczenie strat. Część wsi, w której szalał ogień, jest zablokowana, wstęp mają tu tylko służby. Na miejsce przyjechali premier Mateusz Morawiecki i wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Rozpoczęły się też pierwsze internetowe zrzutki na pomoc dla poszkodowanych mieszkańców. Skala tego pożaru była niebywała. Dach na głową straciło 112 osób. Przyczyna tragedii nie jest na razie znana, prokuratura wszczęła śledztwo.

📢 "Biegnąca po falach" już po remoncie, w sobotę odbyło się wodowanie. Czy lublinianie też będą mogli wyruszyć nią w rejs? W sobotę, po dniach i nocach ciężkiej pracy, ''Biegnąca po falach" wyruszyła w swój rejs próbny po Zalewie Zemborzyckim. Wcześniej jacht pływał po Mazurach, ale wrócił, skąd pochodzi - czyli do Lublina. Niestety, nie na długo. 📢 Król disco polo urodził się w letniej kuchni na Podlasiu. Zobacz, jak wygląda rodzinny dom Zenka Martyniuka w Gredelach [20.06.2021] Oto rodzinny dom Zenka Martyniuka. Król disco polo to obecnie największa gwiazda polskiej muzyki rozrywkowej. Zawsze uśmiechnięty i choć ma na koncie mnóstwo hitów nigdy nie zadziera nosa. Nigdy też nie zapomniał skąd pochodzi i chętnie o tym opowiada nie tylko w piosence „Rodzinny dom”.

📢 Nowa Biała. Monstrualny pożar w powiecie nowotarskim. Płonęło aż 20 domów! "Zniszczenia są ogromne". Akcja pomocy dla mieszkańców Ogromny pożar we wsi Nowa Biała w powiecie nowotarskim. Płonęło 20 budynków mieszkalnych i zabudowania gospodarcze przy nich. Stały w zwartej zabudowie, ściana przy ścianie, więc ogień rozprzestrzeniał się w błyskawicznym tempie. Na miejscu działało ponad 100 jednostek straży pożarnej i 400 strażaków. Zadysponowano też cztery Zespoły Ratownictwa Medycznego i śmigłowiec LPR. Pięć osób trafiło do szpitala, nie ma ofiar śmiertelnych. Akcja gaśnicza skończyła się tuż po północy. Na miejsce tragedii przyjechał wieczorem wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Wojewódzki Sztab Kryzysowy organizuje pomoc dla mieszkańców. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana.

📢 TOP 10 filmów kręconych w Lublinie. Czy wiesz, w których miejscach były kręcone? Sprawdź Wielu filmowców przyciąga stolica Lubelszczyzny. Szczególnie piękne Stare Miasto, historyczne budowle czy wyjątkowe miejsca, takie jak Państwowe Muzeum na Majdanku. W tym mieście powstało wiele filmów. Znasz je wszystkie?

📢 "Biała sobota" w Lublinie. Tym razem mieszkańcy mogli zbadać pieprzyki Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie zorganizował kolejną "Białą sobotę w SPSK 1". Tym razem mieszkańcy mogli się zbadać pieprzyki i znamiona pod względem czerniaka. Celem takich wydarzeń jest walka ze złośliwym nowotworem, który pojawia się na skórze. 📢 W sobotnim wypadku z ciągnikiem zginął lubartowski radny Robert Piętka Do tragicznego zdarzenia doszło popołudniu w sobotę. Jak podaje na swoim profilu OSP Wólka Rokicka, śmierć na miejscu poniósł członek ich jednostki Robert Piętka. 52-latek był też lubartowskim radnym. 📢 Gdzie wybrać się żeby popływać? TOP 10 największych jezior w województwie lubelskim TOP 10 największych jezior i zalewów województwa lubelskiego. Pewnie wiele razy wypoczywałeś nad "wielką wodą" w naszym regionie. Czy zastanawiałeś/łaś się które jezioro jest największe? Może spróbujesz odgadnąć? Oto ranking zbiorników wg powierzchni lustra wody (dane WUS).

📢 Makabryczne zabójstwo studentki w Lublinie. Zabójca odgryzł ofierze usta. O zbrodnię oskarżono „Wampira z Bytowa” Ciało 23-latki znaleziono w sąsiedztwie miasteczka uniwersyteckiego. Ofiara miała obgryzione usta. Padła ofiarą gwałtu. Na mieszkańców padł blady strach. Czy po ulicach Lublina grasuje wampir? - pytali zaniepokojeni. 📢 Nie wiesz, gdzie spędzić weekend na Lubelszczyźnie? Zobacz nasze propozycje Zastanawiasz się gdzie spędzić weekend wypad nie opuszczając Lubelszczyzny? Szukasz miejsc mniej popularnych, gdzie nie będziesz odpoczywać wśród tłumów? Wśród naszych propozycji możesz znaleźć coś dla siebie.

📢 TOP 10 miejsc na wycieczkę niedaleko Lublina. Dotrzesz tam

📢 Sylwia Włodarczyk - żona nowego zawodnika LUK Politechniki Lublin. Zobacz zdjęcia Lubelscy siatkarze szykują się do debiutanckiego sezonu w PlusLidze. Nowym przyjmującym beniaminka został sprowadzony prosto z włoskiej SerieA Wojciech Włodarczyk. Byłego reprezentanta Polski na co dzień wspiera piękna żona. Sylwia jest modelką o zjawiskowej urodzie. Zobacz jej zdjęcia. Uruchom i przeglądaj galerię, klikając "NASTĘPNE", strzałką w prawo na klawiaturze lub gestem na ekranie smartfonu. 📢 Lubartów: To miała być jego „ostatnia szansa”. Kolejny wybuch agresji skończył się tragedią Ojciec latami miał znęcać się nad synem. Wyzwiska były na porządku dziennym. - Tym razem zabiję – miał krzyknąć feralnego dnia i ruszył na syna z pięściami. Wtedy Kamil M. chwycił nóż. Proces 32-latka i jego 57-letniej matki ruszył w piątek. 📢 Tak mieszka Olga Kalicka. Gwiazda serialu rodzinka.pl ma przepiękne mieszkanie [zdjęcia] Dużo kwiatów, złote dodatki, nowoczesna kuchnia - tak mieszka Olga Kalicka. Wnętrza jej mieszkania robią ogromne wrażenie. Pastelowe barwy w pokoju dziecięcym wyglądają bardzo uroczo. Na uwagę zasługują salonowe meble w intensywnych kolorach. Sprawdź w naszej galerii, jak mieszka Olga Kalicka z rodziną.

📢 Wielokrotni laureaci konkursów przedmiotowych z lubelskich szkół podstawowych odebrali nagrody i dyplomy W czwartek w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nagrodzono laureatów wielokrotnych konkursów przedmiotowych i tematycznych, organizowanych dla uczniów szkół podstawowych z województwa lubelskiego. Podczas uroczystości zostali uhonorowani również dyrektorzy placówek i nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursów i olimpiad.

📢 Dostaną swoje „M” od miasta w nowym bloku przy Składowej. Kto na liście szczęśliwców, a ile rodzin jeszcze czeka w kolejce? Zakończyła się budowa dwóch bloków przy ul. Składowej. Powstały 84 mieszkania. TBS „Nowy Dom” wydał na inwestycje 17 milionów złotych. Jeden z budynków zasiedla miasto. 📢 Słoneczne popołudnie w Parku Ludowym w Lublinie. Zobacz zdjęcia Na rolkach, na rowerze albo pieszo. Mieszkańcy Lublina chętnie odwiedzają Park Ludowy. To miejsce cieszy się szczególnym zainteresowaniem podczas ciepłych, słonecznych dni. Nie inaczej było w środę. Zobacz zdjęcia z popołudniowego spaceru po Parku Ludowym! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Trwa remont jednej z najważniejszych drogowych arterii w Lublinie. Zobacz, jak kiedyś wyglądały Aleje Racławickie [16.06] Aleje Racławickie, które doczekały się swojej modernizacji i od maja ubiegłego roku zmieniają swoje oblicze, są jedną z najważniejszych drogowych arterii w stolicy województwa lubelskiego. Przejrzeliśmy zbiory archiwalnych zdjęć, które zostały opublikowane na stronie internetowej www.fotopolska.eu. Najstarsze zdjęcie, które ukazuje fragment tej ulicy zostało wykonane w 1900 roku. Zobacz koniecznie, jak w XX wieku wyglądały Al. Racławickie i kliknij w przycisk „zobacz galerię” przesuwając zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Szumy nad Tanwią. Magiczne wodospady w województwie lubelskim. Zobacz zdjęcia Rezerwat nad Tanwią to jeden z najpopularniejszych i najbardziej charakterystycznych rezerwatów przyrody w województwie lubelskim. Wyróżnia się małymi wodospadami, które można podziwiać wędrując wzdłuż rzeki Tanwi. Rezerwat w przeważającej części jest położony na terenie gminy Susiec. Zobacz, jak magicznie się prezentuje! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Połamane gałęzie, zalane drogi: oberwanie chmury nad województwem lubelskim. Zobacz zdjęcia i wideo od Czytelników! Weekend kończy się gwałtowną zmianą pogody nad regionem. W niedzielę (13 czerwca) przeszły silne burze z gradem nad województwem lubelskim. - Na szczęście nie mamy zgłoszeń o osobach poszkodowanych - informuje dyżurny PSP w Lublinie. 📢 Tak dawniej odpoczywaliśmy nad wodą w województwie lubelskim. Zobacz archiwalne zdjęcia Tereny nad Wisłą w Kazimierzu Dolnym, jezioro Białe, a może Zalew Zemborzycki? Jedno jest pewne: mieszkańcy województwa lubelskiego od zawsze kochali spędzać czas nad wodą. Przekonajcie się sami! Aby zobaczyć archiwalne zdjęcia, kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Te domy w województwie lubelskim kupisz w cenie kawalerki! Sprawdź najlepsze oferty Marzysz o własnym domu z ogrodem w rozsądnej cenie? Te nieruchomości kupisz już w cenie kawalerki! Zobacz najlepsze oferty, zamieszczone przez mieszkańców woj. lubelskiego i znajdź swój wymarzony dom. Aby sprawdzić oferty sprzedaży, kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Słoneczna pogoda przyciągnęła setki turystów nad Jezioro Białe. Zobacz zdjęcia W niedzielę, na zakończenie długiego weekendu, zajrzeliśmy do Okuninki nad Jeziorem Białym. W centrum trudno było zaparkować samochód. Miasteczko zaczęło tętnić życiem, chociaż do wakacji jeszcze trzy tygodnie. Otwarte były knajpki i restauracje. Na plaży spotkaliśmy tłumy turystów. Jedni się opalali, inni pływali na rowerach wodnych oraz żaglówkach. Dużo osób po prostu spacerowało. Byli też amatorzy kąpieli w jeziorze. Zobacz zdjęcia w naszej galerii. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Jak wyglądały mieszkania w PRL? Czy ich wystrój wciąż jest modny? Zobacz wyjątkowe zdjęcia Wystrój mieszkań w PRL dla przeciętnego Polaka nie był sprawą najważniejszą. Przede wszystkim ważne było, aby mieć własne cztery kąty. Później dopiero można było martwić się o wyposażenie, którego zakup też nie był taki łatwy. Zobaczcie, jak się mieszkało w latach 60. i 70. Niektórzy współcześni specjaliści od aranżacji wnętrz wciąż się inspirują tamtymi trendami.

📢 Kończy się budowa hali sportowej dla medyków. Otwarcie wraz z nowym rokiem akademickim Studenci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie już jesienią skorzystają z nowej hali sportowej. Na trybunach będzie mogło zasiąść 800 widzów. 📢 Egzamin zawodowy 2021. Tutaj znajdziesz klucze odpowiedzi Zobacz prawidłowe odpowiedzi z egzaminu zawodowego. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także egzamin zawodowy są przeprowadzone zgodnie z harmonogramem, mimo że ich rozpoczęcie wypada podczas ferii, bo 11 stycznia 2021. W naszej galerii prezentujemy odpowiedzi z 2020 i będziemy dodawać też sukcesywnie odpowiedzi z 12 stycznia 2021, gdy tylko zostaną oficjalnie ogłoszone przez CKE. 📢 Sennik - wypadające zęby. Co oznaczają sny o wypadających zębach? Sennik: wypadające zęby we śnie kojarzą nam się źle, ale czy słusznie? Sny o zepsutych zębach mogą oznaczać niepowodzenia w życiu, problemy zdrowotne, jak również zaburzać poczucie własnej wartości. Takie sny mogą stanowić również prezentację odczuć na temat twoich dotychczasowych osiągnięć i skłaniać do refleksji na ich temat. Miałeś sen o wypadających zębach? Sprawdź, co to dla ciebie oznacza.

📢 Rumień po kleszczu. Jak wygląda ślad po ugryzieniu i czym grozi rumień od kleszcza? Rumień po kleszczu to częsty ślad po ugryzieniu. Warto jednak dokładnie go obserwować, ponieważ może być pierwszym objawem boreliozy. Jeśli masz za sobą ukąszenie kleszcza, sprawdź, kiedy rumień powinien cię zaniepokoić.

📢 Jedyna w Polsce rodzina amiszów mieszka pod Janowem Lubelskim Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Nie mają radia i telewizji, ale korzystają z auta i 500 plus. Jak się im żyje niedaleko Janowa Lubelskiego? Zobacz wyjątkowe zdjęcia.

