Prasówka 22.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Żółto-biało-niebiescy mieli okazję, by sprawdzić się na tle rywala, który jeszcze w ubiegłym sezonie grał w ekstraklasie. Podopieczni Marka Saganowskiego stanęli na wysokości zadania i zwyciężyli przed własną publicznością z Podbeskidziem Bielsko-Biała 1:0. Tym samym zespół z Lublina zagra w 1/16 Fortuna Pucharu Polski.

"Ranczo" to polski serial komediowy, pokazujący przemiany w Wilkowyjach - wiosce położonej na wschodnich krańcach Polski. Serial reżyserowany przez Wojciecha Adamczyka był hitem TVP przez wiele lat a świetni aktorzy grający w serialu "Ranczo" sprawili, że bił on rekordy oglądalności. I wciąż bije, bo mimo iż obecnie nie są emitowane nowe odcinki, widzowie chętnie oglądają powtórki.

Szczyt sezonu ślubnego za nami. Póki jednak koronawirus nie blokuje gospodarki, przyjęcia weselne nadal się odbywają. Imprezy weselne przybierają przeróżne formy, od eleganckich przyjęć, bo wiejskie przyjęcia w remizach. Bez względu na to, gdzie obywa się impreza, konieczny jest prezent, a z tym rodzi się problem. Od kilku lat zarówno pary młode jak i goście stawiają na gotówkę. Tylko ile wypada dać w kopercie? Sprawdzamy.

W 1954 roku ówczesne władze zdecydowały się na uporządkowanie tej części miasta– wcześniej od XVI wieku znajdowały się w tym miejscu zabudowania dzielnicy żydowskiej. Od drugiej połowy XX wieku miejsce to pełni funkcję reprezentacyjną stolicy województwa lubelskiego. Przejrzeliśmy zbiory archiwalnych zdjęć opublikowane na stronie internetowej www.fotopolska.eu. Jak w obiektywie prezentuje się historia placu Zamkowego, który jest jedną z najważniejszych wizytówek Lublina? Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Czy o mieszkańcach Zamościa można powiedzieć, że ubierają się modnie i stylowo? By odpowiedzieć na to pytanie wybraliśmy się na wirtualny spacer głównymi arteriami miasta w poszukiwaniu inspiracji. Jakie stylizacje uchwyciły kamery Google Street View? Zobacz. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Nie milkną echa tragicznego wypadku, do którego doszło przed tygodniem w Krężnicy Jarej. Zginął 9-letni chłopiec potrącony przez samochód. Mieszkańcy nie kryją oburzenia i zapowiadają walkę z piratami drogowymi przekraczającymi dozwoloną prędkość.

„Dopiero tu, w Lublinie, czuję, że jestem w Polsce”. Te słowa Józefa Piłsudskiego jednoznacznie określają wyjątkową atmosferę panującą w mieście. Mieszkańcy Lublina kochają jego historię. Turyści zaś ją doceniają i cenią to jak dziś prezentuje się stolica województwa lubelskiego. Dla miłośników przeszłości dziewiątego pod względem populacji miasta w Polsce wyjątkowe archiwalne zdjęcia są nie lada gratką. W tej galerii zamieściliśmy panoramy Lublina, które opublikowane zostały na stronie www.fotopolska.eu. Zobacz niezwykłe fotografie z pierwszej połowy XX wieku. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Przed nami druga połowa września, a to świetna okazja by kupić nieruchomość w okazjonalnej cenie. Dlaczego? Komornicy z województwa lubelskiego będą licytować domy i mieszkania. Szczęściu trzeba pomóc, a te „cztery ściany” mogą być Twoje za ułamek wartości rynkowej. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Co opłaca się bardziej mieszkanie prywatne wynajmowane przez grupę studentów czy akademik? To pytanie nurtuje co roku przyszłych studentów, a tym bardziej ich rodziców, na których często spada konieczność opłacania lokum swoich dzieci. Sprawdziliśmy, ile kosztuje mieszkanie w lubelskich akademikach w trakcie roku akademickiego. Aby zobaczyć, na jaki wydatek trzeba się przygotować, zamieszkując poszczególne domy studenta, kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.