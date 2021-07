Prasówka 23.07.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 23.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Budowę budynku, w którym znajduje się dworzec kolejowy w Lublinie ukończono w 1877 roku na granicy dwóch (obecnie) dzielnic: Za Cukrownią i Dziesiąta. Na początku XX wieku budynek przeszedł przebudowę, a jego kształt możemy podziwiać do dziś – w 2004 roku wybudowano wschodnie skrzydło i zmodernizowano gmach. Dworzec PKP w Lublinie od 1974 roku jest wpisany do rejestru zabytków, a od 2015 roku należy do klasy „Premium” Polskich Kolei Państwowych. „Lublin Główny” – bo taką nazwę nosi obecnie dworzec jest nie tylko ważnym punktem na mapie kolejowej kraju, ale i jedną z wizytówek architektonicznych miasta. Przejrzeliśmy zbiory archiwalnych zdjęć opublikowane na stronie internetowej www.fotopolska.eu. Jak prezentował się dworzec, co zmieniło się w jego otoczeniu? Zobacz unikalne zdjęcia z XX wieku. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.