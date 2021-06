Prasówka 25.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przybyli na noc świętojańską do Muzeum Wsi Lubelskiej nie zawiedli się. Poznali zwyczaje i wierzenia związane z wigilią św. Jana. Poszerzyli swoją wiedzę z zakresu medycyny ludowej i ziołolecznictwa. Nie zabrakło również tradycyjnej symboliki wody i ognia oraz legend o cudownym kwiecie paproci.

Na terenie województwa lubelskiego trwa szacowanie strat po czwartkowych gwałtownych burzach. Bilans strat po nocnych nawałnicach jest ogromny. Obecnie to prawie 600 interwencji, a liczba ciągle rośnie. – Nie ma gospodarstwa, które by nie ucierpiało – mówi Hanna Figiel ze wsi Żmijowiska w gminie gm. Wilków w pow. opolskim.

Podziękowania dla nauczyciela - to doskonały sposób by wyrazić wdzięczność za trud, jaki wychowawcy wkładają w swoją pracę. Nie wiesz, jaki powinien być tekst podziękowania dla nauczyciela? Skorzystaj z naszych podpowiedzi. Poniżej znajdziesz treść podziękowań, a także wierszyki i okolicznościowe rymowanki. Życzenia dla nauczyciela na koniec roku mogą być naprawdę piękne i wzruszające. Sprawdź, jak napisać podziękowanie dla nauczyciela, wychowawcy. Tekst możesz też lekko zmienić do swoich potrzeb.