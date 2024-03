Prasówka 26.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie.

Z czasów PRL wspomina się głównie kolejki do sklepów i brak podstawowych produktów, ale w latach 70. było nieco inaczej. Ta dekada przybliżyła nas nieco do Zachodu. Na przykład w modzie. Polki pragnęły ubierać się dobrze i nowocześnie. Chęć zdobycia czegoś modnego była tak silna, że czasem... rozbierano z ubrań manekiny sklepowe. Zobacz, co nosiły dziewczyny! Mamy dla was archiwalne zdjęcia.

18 marca Motor Lublin poinformował, że do dymisji podał się trener Gonçalo Feio, a na stanowisku zastąpił go jego dotychczasowy asystent, 31-letni Mateusz Stolarski (panowie wspólnie rozpoczęli pracę w Motorze we wrześniu 2022 roku). Jak odnalazł się w nowej roli? Zapraszamy do rozmowy.

W ostatnim czasie na całej ulicy Legionowej w Lublinie pojawiły się plakaty: "Stop, sąsiedzie! To dotyczy również ciebie!". Co konkretnie go dotyczy? Chodzi o planowane połączenie tej ulicy z terenami szpitala wojskowego, co nie wszystkim się podoba.

To pozostałości po starym zamku, które wyremontowano i nadbudowano. W przyszłości ma się tam znaleźć sala wystawowa, lapidarium oraz kawiarenka. Na szczycie budynku powstał natomiast taras widokowy z którego można oglądać piękny, rozległy widok. Turyści już to miejsce chętnie odwiedzają. Latem na pewno będzie wręcz oblegane. Wieża widokowa w Szczebrzeszynie to nowy punkt na mapie turystycznej regionu.

Na termometrach temperatury coraz wyższe, a słońce częściej przedziera się przez zachmurzone niebo. To zachęca do spacerów i obserwowania budzącej się do życia natury. Zapraszamy na relację z niedzielnego (i wczesnowiosennego) spaceru po Kozłowieckim Parku Krajobrazowym.

Widziany we śnie robak to nic przyjemnego, podobnie zresztą jak na jawie. Taki sen może nas nie tylko obrzydzić, ale także zaniepokoić, co z kolei będzie skłaniało nas do tego, by poznać jego znaczenie. Co na ten temat mówi sennik? Robaki to motyw, który może we śnie pojawiać się w różnych kontekstach. To nie pozostaje bez znaczenia dla interpretacji marzenia sennego. Jeśli miałeś sen o robakach, zobacz, co może on oznaczać.

Potrawy wielkanocne [LISTA] Co musi się znaleźć na wielkanocnym stole? Jajka, babka, kiełbasa i żurek to obowiązkowe dania. Jakie jeszcze potrawy powinniśmy przygotować na Wielkanoc, a także co możemy położyć na wielkanocny stół jako dekorację? Jeśli szukacie inspiracji, skorzystajcie z naszych porad. Oto lista potraw na Wielkanoc.