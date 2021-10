Prasówka 27.10.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 27.10: top 3 artykuły z wczoraj

Prawie 2 miliardy złotych trafi do samorządów województwa lubelskiego w ramach Programu Inwestycji Strategicznych, który jest częścią Polskiego Ładu. - To gigantyczne pieniądze. Nigdy w historii samorządy nie otrzymały tak dużych środków – ogłosił w poniedziałek, 25 października pełnomocnik rządu ds. rozwoju lokalnego Artur Soboń. Jakie kwoty wpłynęły do poszczególnych powiatów na Lubelszczyźnie i na co będą przeznaczone?