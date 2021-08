Prasówka 3.08.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Vitinho dołączył do żółto-biało-niebieskich w trwającym wciąż oknie transferowym. Brazylijczyk ma pomóc lublinianom w wywalczeniu awansu na zaplecze ekstraklasy. Kciuki trzymać za niego będzie urocza, blondwłosa żona, Bruna. Wypatrujcie jej na trybunach lubelskiej Areny. By uruchomić i przeglądać galerię, należy kliknąć "NASTĘPNE", strzałką w prawo na klawiaturze lub gestem na ekranie smartfonu.

Już w najbliższą niedzielę na Arenie Lublin dojdzie do szlagierowego spotkania piłkarskiego, w którym lubelski Motor zmierzy się z Ruchem Chorzów. Mecz z 14-krotnym mistrzem Polski jest dla kibiców żółto-biało-niebieskich dużym wydarzeniem, dlatego jeszcze w lipcu w całym mieście zaczęły się pojawiać plakaty, banery i informacje mobilizujące lublinian do przyjścia na stadion. Na pięć dni przed pierwszym gwizdkiem fani Motoru ruszyli do centrum miasta, by wspólnie przejść deptakiem i poinformować mieszkańców, że w niedzielę szykuje się futbolowe święto. Zobacz zdjęcia i wideo.