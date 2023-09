Prasówka 31.08.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. lubelskim (31.08.2023)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności”?

Prasówka 31.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie są utrudnienia w ruchu w woj. lubelskim (31.08.2023)? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić trudności Które drogi w województwie lubelskim 31.08.2023 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga S19d, Węzeł Lublin Węglin - Węzeł Strzeszkowice (10. km) zajęty prawy pas ruchu na jezdni w kierunku m. Rzeszów.

📢 Wyłączenia prądu w lubelskim. Gdzie 31.08 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie? Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w lubelskim 31.08? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 31.08 w lubelskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w lubelskim.

📢 Doszli do porozumienia. Zakończyły się negocjacje związkowców z zarządem Bogdanki Do późnego wieczora w środę (30 sierpnia) trwały rozmowy pomiędzy zarządem lubelskiej Bogdanki, a jej związkowcami. Strony w pełni porozumiały się co do zakresu i poziomu zabezpieczeń dla załogi w związku z nadchodzącym przejęciem Bogdanki przez Skarb Państwa.

Prasówka 31.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Bartłomiej Kowalski z Wrocławia mistrzem Polski, a 16-latek z Motoru na podium. Zdjęcia z finału MIMP w Lublinie Młodzieżowym indywidualnym mistrzem Polski został Bartłomiej Kowalski ze Sparty Wrocław. Tytuł wicemistrza wywalczył 16-letni Bartosz Bańbor z Motoru. W finale w Lublinie zabrakło głównego faworyta Mateusza Cierniaka, który z powodu urazu wycofał się z zawodów.

📢 Górnik Łęczna traci podstawowego piłkarza. Miłosz Kozak przenosi się do Chorzowa Miłosz Kozak, pomocnik Górnika Łęczna, został zawodnikiem Ruchu Chorzów. 26-letni piłkarz zmienił klub na zasadzie transferu definitywnego. Z nowym klubem podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny. 📢 Memy na koniec wakacji. Uczniowie płaczą, rodzice już nie mogą się doczekać. Zobacz W poniedziałek (4 września) rozpoczyna się nowy rok szkolny. W sieci z coraz większym natężeniem krążą memy na koniec wakacji. Internauci śmieją się i żalą na obrazkach i demotywatorach. Wybraliśmy najlepsze, aby koniec wakacji uczcić z przymrużeniem oka. 📢 Prezenterka piłkarska BBC protestuje przeciwko narzucaniu kobietom staników. Gdy pojawiła się na wizji radykalnie wzroła oglądalność piłki Prezenterka piłkarska brytyjskiej stacji telewizyjnej BBC, Emma Louise Jones, wyrobiła sobie wielką sławę w branży. Gdy pojawiła się na wizji w BBC radykalnie wzrosła oglądalność futbolu w kanale. Znając swoją największą wartość sprzeciwia się narzucaniu kobietom staników.

📢 Awans 330 nauczycieli z Lublina. Zobacz zdjęcia z uroczystości Nauczyciele z Lublina mają dziś powody do świętowania. We wtorek (29 sierpnia) 330 pedagogów odebrało akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego. 📢 Potrzebny sprawdzony weterynarz? Kogo polecają zadowoleni właściciele czworonogów? Sprawdź! Nie tylko ludzie potrzebują fachowej i specjalistycznej opieki medycznej. Aby nasz pupil mógł się cieszyć długim i szczęśliwym życiem, czasami musimy się wybrać z nim do weterynarza. 📢 Wieża widokowa na Białej Górze. Widoki są tam zachwycające, również wieczorami i nocą. Zdjęcia Widok jest piękny, rozległy. Z wieży widokowej na zwierzynieckiej Białej Górze zobaczymy wspaniałe lasy Roztocza, Bukową Górę (wraz z obszarem ochrony ścisłej) oraz m.in. dachy okolicznych miejscowości. Dostrzeżemy także m.in. Tartaczną Górę oraz dolinę rzeki Wieprz. Aby tam dotrzeć, wędrowcy muszą przejść wygrodzonym drewnianymi barierkami korytarzem przez obszerny teren ostoi konika polskiego i bydła białogrzbietego. Warto to zrobić. Bo wieża widokowa na Białej Górze to jeden z najciekawszych obiektów turystycznych Roztoczańskiego Parku Narodowego.

📢 Dożynki Wojewódzkie 2023. Lubelscy rolnicy podziękowali za plony. Zobacz zdjęcia Święto plonów w województwie lubelskim jak co roku było hucznie obchodzone. Zobaczyliśmy piękne wieńce dożynkowe, spróbowaliśmy regionalnych przysmaków, a na scenie pojawili się Zenon Martyniuk i Piotr Cugowski. 📢 Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show w Radomiu. Zobacz galerię Po pięciu latach przerwy do Radomia wróciły Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show. Około 100 tysięcy widzów oglądało zapierające dech w piersiach popisy pilotów. Zobacz naszą fotorelację z soboty (27 sierpnia). 📢 Lubelscy policjanci zatrzymali podejrzanych o rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem małoletnich Funkcjonariusze lubelskiego oddziału CBZC zatrzymali 4 osoby podejrzane o rozpowszechnianie w sieci treści przedstawiających seksualne wykorzystanie osób małoletnich na stworzonej przez siebie stronie internetowej. Decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani.

📢 Wypadek na drodze krajowej nr 2. Zobacz wideo Na drodze krajowej nr 2 w miejscowości Woroniec, leżącej w gminie Biała Podlaska około 11.00 doszło do poważnego zdarzenia drogowego. 📢 Oto najdroższe koty na sprzedaż w Polsce. Trzeba za nie zapłacić powyżej 10 tysięcy złotych Koty dodają kolorytu naszemu życiu. Są charakterne, indywidualistyczne, piękne. Potrafią rozbawić do łez, ale także przyprawić o zawrót głowy. Można śmiało zaryzykować stwierdzenie, że to najulubieńsze zwierzaki większej części osób. Jednak nie każdy zadowoli się uroczym dachowcem. Na wybrednych czekają przedstawiciele nietypowych ras, za które trzeba słono zapłacić... Sprawdziliśmy, ile kosztują najdroższe koty dostępne obecnie na sprzedaż w Polsce w serwisie OLX. 📢 Reprezentant kraju przekazał medal Centrum Historii Sportu w Lublinie Zbiory Centrum Historii Sportu w Lublinie wzbogaciły się o kolejny eksponat. Michał Szyba, były piłkarz ręczny m.in. Azotów Puławy oraz reprezentant Polski przekazał brązowy medal zdobyty na mistrzostwach świata w 2015 roku.

📢 Burzowy incydent ciągle trwa. IMGW wydaje kolejne alerty dla województwa lubelskiego Po burzowej nocy z wtorku na środę, dzień mija słonecznie. Jednak IMGW wydaje dla województwa lubelskiego kolejne alerty związane z burzami, intensywnymi opadami deszczu oraz gradem. 📢 Oryginalne ciasta z jabłkami, które zachwycą twoich gości. Oto 7 sprawdzonych przepisów na najlepsze domowe wypieki na specjalną okazję Masz ochotę na ciasto z jabłkami? Zebraliśmy dla ciebie 7 sprawdzonych przepisów na takie pyszności. Są wyśmienite i sprawdzą się na każdą okazję. To m.in. niezwykłą tarta z jabłkami i karmelem oraz przepyszne fale Dunaju z delikatnym kremem, jabłkami i polewą czekoladową. Sprawdź, jakie są wyśmienite i wypróbuj nasze słodkie przepisy na domowe wypieki. 📢 Miasto odczarowuje temat miesiączki. W szkołach pojawią się różowe skrzyneczki Szkolne łazienki się zaróżowią! Skrzyneczki z darmowymi środkami higienicznymi trafią do lubelskich placówek edukacyjnych.

📢 Nowi funkcjonariusze wstąpili w szeregi lubelskiej policji Do lubelskiej policji wstąpiło 67 nowych funkcjonariuszy. Mundurowi otrzymali z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie – nadinspektora Artura Bieleckiego - legitymacje służbowe. 📢 Groźne zderzenie z udziałem rowerzysty Rowerzystka została potrącona przez samochód osobowy. W wyniku zdarzenia kobieta trafiła do szpitala. 📢 Ulmowie – Samarytanie z Markowej Historia rodziny Ulmów, męczenników, którzy podczas II wojny światowej pomagali Żydom, to przykład heroicznego męstwa zwykłej rodziny – ludzi, którzy „bronili życia za cenę życia”. 10 września w Markowej odbędzie się bezprecedensowa dla Kościoła powszechnego beatyfikacja – beatyfikacja całej rodziny męczenników – małżeństwa i siedmiorga dzieci, w tym jednego będącego jeszcze w łonie swej brzemiennej matki.

📢 Tak mieszka Marzena Rogalska. Zobacz wyjątkowy dom dziennikarki. Różowe SPA, granatowa kuchnia i modna tapeta – oto zdjęcia Marzena Rogalska to lubiana dziennikarka radiowa i telewizyjna oraz autorka książek. Prezenterka jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie można zobaczyć kadry z jej przytulnego mieszkania. Zobacz, jak żyje na co dzień Marzena Rogalska i jak stylowo urządziła mieszkanie w sercu miasta.

📢 Wszczęto śledztwo w sprawie zamiany ciał dwóch ofiar wypadku w Chodlu Zostanie przeprowadzone postępowanie w celu wyjaśnienia szczegółowych okoliczności pomyłki w oznaczeniu ciał dwóch kobiet, ofiar wypadku w Chodlu. Odbyła się już ekshumacja zwłok jednej z kobiet.

📢 Podsumowali oazowe lato. Za nami piknik pielgrzymkowy w parafii św. Andrzeja Boboli. Zdjęcia Ciepła sobota (26 sierpnia) to idealny dzień na spotkanie - na Placu Boboli w parafii św. Andrzeja Boboli w Lublinie odbył się Piknik Pielgrzymkowy połączony z podsumowaniem oaz wakacyjnych. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia. 📢 Upał nie powstrzymał wielbicieli antyków. Zobacz zdjęcia z sierpniowej giełdy staroci To stały punkt w kalendarzu wszystkich mieszkańców i mieszkanek Lublina. Ostatni niedziela miesiąca to czas, kiedy na placu Zamkowym można wypatrzeć wszelkiej maści "perełki".

📢 Burze narobiły szkód. Ponad 400 interwencji straży pożarnej w województwie lubelskim Przez województwo lubelskie przeszły potężne burze. Strażacy przez całą noc usuwali ich skutki, a to jeszcze nie koniec, ponieważ zgłoszenia cały czas spływają.

📢 Oni są najlepszymi mężami! Z mężczyznami o tych imionach będziesz szczęśliwa! Oni są wierni, czuli i troskliwi. Sprawdź listę! 30.08.2023 Mężczyźni o tych imionach są najlepszymi mężami! Zastanawialiście się kiedyś, czy nasze imię może mieć wpływ na nasze codzienne życie, chociażby w związku? Okazuje się, że imię, które nosimy może wiele mówić o naszych cechach charakteru. Z tymi mężczyznami będziesz szczęśliwa i będą z Tobą na całe życie. Mężczyźni o jakich imionach są uważani za szczerych i wiernych? Partnera o jakim imieniu wybrać? Sprawdźcie listę! 📢 Strefa płatnego parkowania na LSM? Ratusz chce, ale większość jest przeciwna Ratusz planuje by na dzielnicy Rury utworzyć strefę płatnego parkowania (SPP) i wskazuje na plusy tego rozwiązania. Ale po drugiej stronie są mieszkańcy, Rada Dzielnicy i politycy – oni widzą głównie minusy.

📢 Dom Piotra Żyły. Tak mieszka skoczek na co dzień z ukochaną Marceliną Ziętek Tak mieszka i żyje na co dzień Piotr Żyła, jeden z naszych najlepszych skoczków w historii i aktualny mistrz świata. Wkrótce może zostać gwiazdą MMA, bo ma propozycję freakfight ze Sławomirem Peszko. Popularny sportowiec urządził się z ukochaną Marceliną Ziętek w Ustroniu. Jasna kuchnia, basen, specjalny pokój na sportowe trofea skoczka - taki jest nowy dom Piotr Żyły - zobaczcie zdjęcia ze środka! 📢 Uwaga Kierowcy! Zmiany w organizacji ruchu na obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego To już prawie koniec budowy drugiej jezdni obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Obecnie trwają prace związane z dostosowaniem obu jezdni do parametrów drogi ekspresowej. Z tego powodu zostały wprowadzone zmiany w organizacji ruchu.

📢 Wojewódzki Dzień Rodzin. Marszałek uhonorował tych najbardziej aktywnych. Zobacz zdjęcia We wtorek (29 sierpnia) w plenerach Muzeum Wsi Lubelskiej obchodzono Wojewódzki Dzień Rodzin. Jego celem jest integracja międzypokoleniowa.

📢 15. Europejski Festiwal Smaku. Mieszkańcy znajdą coś dla duszy, ucha oraz brzucha W Lublinie już po raz 15. odbędzie się Europejski Festiwal Smaku, na którym zaprezentują się wystawcy z Polski i Europy. Tegoroczna edycja rozpocznie się 4 września i potrwa do 10. Będą koncerty, warsztaty, pokazy kucharskie i jarmarki w samym sercu Lublina. 📢 Wysyp grzybów w lasach – rekordowe ilości kani, borowików, kurek i maślaków. Gdzie ich szukać? Zobacz aktualną mapę grzybów w Polsce Ogromny wysyp grzybów w lasach. Sierpień to dobra pora na zbieranie grzybów. W lasach znajdziemy teraz m.in. kurki, kanie, borowiki i maślaki. Takie grzyby są świetne na domowe przetwory na zimę. Pamiętajmy jednak, by zbierać tylko te okazy, które znamy i co do których mamy pewność, że są jadalne. Zobaczcie, jakich grzybów jest najwięcej i gdzie najlepiej ich teraz szukać.

📢 Zapachowe wspomnienia. Pamiętacie takie perfumy? Sentyment został do dziś... Zapachowe wspomnienia są trwalsze niż jakiekolwiek inne. Choć jesteś dziś kobietą, świetnie pamiętasz zapachy, które używała mama. Pierwsze własne doświadczenia z perfumami też zostają na zawsze zakodowane w pamięci. Zapach perfum jest przecież marzeniem, fantazją, naszą małą tajemnicą... Wybierzcie się z nami w sentymentalną podróż do zapachowych lat 90. 📢 Śmiertelny wypadek w Tarnogrodzie. Sprawca usłyszał zarzuty 35-latek najbliższe trzy miesiące spędzie w areszcie. Mężczyzna w sobotę (26 sierpnia) potrącił busem pieszego, a następnie odjechał z miejsca wypadku. W wyniku obrażeń 86-latek zmarł.

📢 Tak kiedyś wyglądała codzienność uczniów! Oto archiwalne szkolne zdjęcia z XX wieku Do końca wakacji nie zostało za wiele dni. Wkrótce rozpocznie się nowy rok szkolny, a uczniowie wypełnią klasy i korytarze w budynkach. Jak kiedyś wyglądała szkolna rzeczywistość? Czy sporo się zmieniło w ostatnich kilkudziesięciu latach? Prezentujemy stare zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego.

📢 Ryk silników w Świdniku! To 15. Zlot Motocykli WSK i Innych. Zobacz zdjęcia Od piątku (25 sierpnia) trwa XV już Zlot Motocykli WSK i Innych w Świdniku. Za nami główna atrakcja - sobotnia (26 sierpnia) wielka parada motocykli i zdjęcia grupowe na Placu Konstytucji 3 Maja. Zobacz zdjęcia z tego niezwykłego wydarzenia! 📢 Pierwszy przypadek zakażenia legionellą w województwie lubelskim. "Proszę nie ulegać nadmiernym emocjom" W sobotę (26 sierpnia) Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Rzeszowie wydał nowy komunikat dotyczący ogniska wywołanego zakażeniem bakterią Legionella pneumophila. Według niego potwierdzono łącznie 14 nowych zachorowań, w tym jedno w województwie lubelskim, w powiecie opolskim. Pacjent jest hospitalizowany. 📢 Za nimi ślubowanie adwokackie w Wirydarzu CK. Teraz będą bronić prawa. Zobacz zdjęcia W piątkowy (25 sierpnia) wieczór odbyła się niezwykła uroczystości - 31 młodych adwokatów dokonało zaprzysiężenia. Ślubowanie adwokackie lubelskiej Izby Adwokackiej w tym roku miało miejsce w Wirydarzu Centrum Kultury.

📢 Świdnicka Noc Kultury przyciągnęła tłumy! Zobacz jak się bawili. Zdjęcia Za nami Świdnicka Noc Kultury, która odbyła się w nocy z soboty na niedzielę (26/27 sierpnia). Uczestnicy mogli wziąć udział w licznych atrakcjach zorganizowanych m. in. na placu Konstytucji 3 maja, w Parku Avia i Muszli CUS oraz na licznych skwerach. 📢 Kiedy na urlop w 2024? Sprawdź jak zaplanować wakacje by długo odpocząć, a stracić mało urlopu Wakacje 2023 już się kończą, niektórzy myślą już o następnych. Przychodzimy z pomocą i podpowiadamy jak zaplanować wypoczynek w przyszłym roku, tak by wykorzystać jak najmniej dni urlopowych, a odpocząć jak najdłużej. 📢 Rywalizowali obok hali sportowej Globus w 3. Lubelskim Duathlonie im. Jerzego Hillera. Zobacz zdjęcia W niedzielę na terenach obok hali Globus odbył się 3. Lubelski Duathlon im. Jerzego Hillera. Triumfatorami zostali Natalia Zych (UKS 51 Lublin) wśród kobiet oraz Mateusz Polski (UKS G-8 Bielany Warszawa) w rywalizacji mężczyzn.

📢 Kierowca TIR-a zasnął na leżance i już się nie obudził. Znalazła go obsługa stacji w Markuszowie Pracownicy stacji MOP w Markuszowie w niedzielę (27 sierpnia) dokonali tragicznego odkrycia. Jeden z kierowców TIR-ów, który położył się spać na leżance już się nie obudził. Policja wstępnie wyklucza udział osób trzecich. 📢 Kultowe gadżety z PRL-u warte są dzisiaj fortunę! Niektórym zakręci się łezka w oku. Sprawdź czy masz je w domu 27.08.2023 Wiele osób wspomina lata 70., 80., i 90. z wielkim sentymentem i znowu sięga po przedmioty, które królowały w Polskich domach. Niektóre z nich możemy zdobyć jeszcze na aukcjach internetowych, a część kultowych przedmiotów z PRL-u osiąga zawrotne ceny. Przypomnij sobie lub poznaj te niepowtarzalne gadżety z czasów słusznie minionych.

📢 Uśmiechy na twarzach kibiców Motoru. Oto radość z awansu lubelskich żużlowców do półfinału. Zdjęcia Mecz z Apatorem Toruń w pierwszej jego fazie okazał się trudniejszym zadaniem dla żużlowców Platinum Motoru, niż można było przewidywać. Gdy goście w połowie zawodów prowadzili różnicą sześciu punktów lubelska publiczności z niedowierzaniem patrzyła na wydarzenia na torze. Na szczęście w następnych biegach gospodarze zaczęli już przeważać i fani "Koziołków" mogli cieszyć się z awansu do półfinału.

📢 Poleski Park Narodowy zachwyca mieszkańców regionu i turystów. Zdjęcia instagramerów Poleski Park Narodowy to niewątpliwie wyjątkowe miejsce na mapie Polski. Jego uroki co roku przyciągają na spacery nie tylko mieszkańców Lubelszczyzny, ale także turystów z całej Polski. Zobacz jak Poleski Park Narodowy i jego okolice prezentują się na zdjęciach Instagramerów. 📢 Niezwykłe odkrycie średniowiecznej wieży w Lublinie. Znalezisko ma być udostępnione turystom. Zobacz zdjęcia Podczas prac termomodernizacji w kościele Nawrócenia św. Pawła i dawnych zabudowaniach klasztoru pracownicy natrafili na jedno z najważniejszych archeologicznych odkryć. Prace w budynku nadal trwają, ale już są plany na udostępnienie do oglądania znalezisk. 📢 Oto najseksowniejsze stewardesy! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA 23.08.2023 Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata.

📢 Cerkwie Zamojszczyzny. Nasza propozycja na wakacyjny wypad. Po takiej wyprawie długo pozostaniemy pod jej urokiem Jeśli nie masz pomysłu na wakacyjną wyprawę, a lubisz unikatowe zabytki, rozległe krajobrazy oraz wschodnią aurę i mistykę, koniecznie wybierz się na wschodnie rubieże Zamojszczyzny. Można tam m.in. zobaczyć niezwykle piękne cerkwie, także drewniane. Najwięcej istnieje ich na wschodzie tego regionu, przy granicy z Ukrainą. 📢 Święto Chmielarzy i Piwowarów, czyli popularne Chmielaki Krasnostawskie. Zobacz zdjęcia Po raz 52. Krasnystaw stał się piwną stolicą Polski. Od piątku na wydarzenie zjechali się piwowarzy oraz amatorzy tego trunku z całej Polski i świata i pozostaną aż do niedzieli. 📢 Wypoczynek nad jeziorem Firlej. Chętnych do chłodnej kąpieli nie brakowało. Zobacz zdjęcia z lotu ptaka Od kilku dni w woj. lubelskim z nieba leje się żar. Nic więc dziwnego, że mieszkańcy regionu tłumnie odwiedzają zlokalizowane w naszym regionie jeziora. Miłośników kąpieli słonecznych i wodnych można spotkać m.in. nad Firlejem.

📢 To prawdziwy powrót do przeszłości. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Muzeum Wsi Lubelskiej. Zobacz zdjęcia Muzeum Wsi Lubelskiej przypomniało jak wyglądało święto Matki Boskiej Zielnej. Nie zabrakło robienia bukietów, jedzenia i dobrej muzyki. Podczas odpustu można było obejrzeć wystawy.

📢 Ślubowanie nowych policjantów. Lubelski garnizon ma 31 nowych funkcjonariuszy. Zobacz fotorelację z wydarzenia 31 nowych stróżów prawa zasiliło szeregi lubelskiego garnizonu policji. Legitymacje służbowe nowym funkcjonariuszom wręczył Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki.

