Prasówka 31.10.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Żywność na sklepowych półkach w Auchan, Lidlu, Żabce, Action i Biedronce często nie nadaje się do jedzenia. Podobnie jest z żywnością i różnymi używkami i suplementami diety w innych sklepach. Są skażone toksynami i bakteriami oraz zawierają niedozwolone substancje. Nasze zdrowie jest w niebezpieczeństwie. Potwierdziły to najnowsze badania Głównego Inspektoratu Sanitarnego, który natychmiast nakazał usunięcie tych produktów ze sklepowych półek i wysłał ostrzeżenie dla klientów. Absolutnie nie wolno ich jeść i trzeba je zutylizować, bo mogą bardzo zaszkodzić, zwłaszcza żywność przeznaczona dla dzieci. W popularnych produktach wykryte zostały bakterie, pleśń, a nawet szkoło. Zebraliśmy aktualne ostrzeżenia GIS w jednym miejscu. Główny Inspektor Sanitarny wydał nowe pilne decyzje wycofania ze sklepów żywności. Wyniki kontroli zostały upublicznione w aktualnym raporcie i podlegają natychmiastowej wykonalności. Wycofane artykuły to głównie żywność, napoje i używki.

W sobotę, 30 października po godzinie 19 mieszkańcy Lubelszczyzny mieli idealne warunki do podziwiania zorzy polarnej. Zjawisko to należy do rzadko występujących w naszym kraju ( i na pewno mniej spektakularnych niż w krajach skandynawskich) można je było obserwować przez zaledwie od kilku do kilkunastu minut. Aby udało się uchwycić zmiany na niebie, potrzebna była ekstremalna czujność. Dzięki uprzejmości naszego Czytelnika możemy Wam pokazać zdjęcia zorzy wykonane w okolicach Fajsławic (powiat krasnostawski). Zobacz te niezwykłe ujęcia! Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.