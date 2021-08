Prasówka 6.08.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Bartosz Zmarzlik po dwóch zwycięstwach przed tygodniem we Wrocławiu, również w piątkowej rundzie Grand Prix w Lublinie okazał się najlepszy. W zawodach znakomicie zaprezentował się startujący z „dziką kartą” Dominik Kubera, 22-letni żużlowiec Motoru, który zajął drugie miejsce. Był to pierwszy w historii turniej cyklu Grand Prix rozgrywany na lubelskim torze. W sobotę najlepsi żużlowcy świata pod raz drugi przystąpią do walki przy Al. Zygmuntowskich.