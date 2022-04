Prawie 2 miliardy za 49 kilometrów ekspresówki. Trasa S17 idzie na wschód Artur Jurkowski

Osiem firm chce budować 17,5 kilometrowej długości odcinek S17 od obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego do Hrebennego. Różnica między najtańszą a najdroższą ofertą to 140 mln zł. Na budowę trzech odcinków ekspresówki od Zamościa do granicy GDDKiA wyda prawie 2 mld zł.