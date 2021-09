Prawie sto milionów zysku Bogdanki w pierwszej połowie roku

Ponad miliard złotych przychodu i blisko 91,5 mln zł zysku – to najważniejsze informacje dotyczące zaprezentowanych w piątek (17.09) wyników finansowych Lubelskiego Węgla Bogdanka. To oznacza, że zysk kopalni był w ciągu pierwszego półrocza większy niż przez cały ubiegły rok.

Władze spółki tłumaczą, że główny wpływ na te dane miała wysoka sprzedaż i produkcja węgla w porównaniu z rokiem 2020.

- Pierwsze półrocze tego roku cechowało się wzmożonym popytem na węgiel ze względu na chłodniejszą zimę i efekt ożywienia na rynku z uwagi na odbudowę gospodarki po pandemii – wyjaśnia Artur Wasil, prezes Bogdanki.

Odbicie widać niemal w każdym ze wskaźników. W pierwszym półroczu 2021 r. górnicy z podlubelskiej kopalni wykonali ponad dziesięć kilometrów wyrobisk. Produkcja węgla handlowego wyniosła w tym czasie prawie 5 mln ton, co oznacza wzrost o jedną trzecią w porównaniu do ubiegłego roku. W tym samym okresie sprzedaż węgla z Bogdanki ukształtowała się na poziomie 4,6 mln ton. To także o ponad 30 proc. więcej niż rok wcześniej.