Premier Mateusz Morawiecki ruszył w objazd po kraju z Polskim Ładem. Co mówił w Rykach i Stężycy?

Co o Polskim Ładzie myślą ekonomiści? – Jak w każdym tego typu programie są plusy i minusy – ocenia prof. Zbigniew Pastuszak, ekonomista z UMCS. I wyjaśnia: – Plusem - i to dużym - jest to, że rząd zapowiada kompleksowe działania. Jednocześnie jest to duży minus, bo poprzedni tak duży program rządu, czyli Strategia Odpowiedzialnego Rozwoju został zrealizowany tylko w 20-30 procentach: nie ma istotnych osiągnięć w: „Mieszkaniu plus”, nie ma Centralnego Portu Komunikacyjnego czy miliona samochodów elektrycznych. Wszystko co w programie Polski Ład wiąże się z podnoszeniem podatków, zwiększaniem obciążeń dla przedsiębiorców należy odbierać jako negatywne sygnały.