Prezes potwierdził. Bartosz Zmarzlik będzie jeździł w Motorze Lublin

- Ten sezon należał do Motoru Lublin. Udało się zdobyć pierwszy historyczny tytuł – mówił Jakub Kępa. - Spełniłem swoje marzenie i spełniam kolejne. Myślę, że w następnym sezonie Motor będzie jeszcze mocniejszy. Nad tym transferem pracowałem kilka lat i udało się. Mamy z Bartkiem dobre relacje – przyznał prezes klubu z Lublina.

Bartosz Zmarzlik jest wychowankiem Stali Gorzów. O odejściu ze swojego klubu poinformował już w lipcu i od tego czasu spekulowano, że trafi do Motoru. Oficjalne ogłoszenie tego transferu będzie jednak możliwe dopiero od 1 listopada, gdy otworzy się okienko transferowe.

Lider gorzowskiej drużyny nie ukrywał, że od kiedy powiedział o odejściu ze Stali, był podwójnie zmotywowany. - Chciałem wyjść z siebie, żeby nic mi nie zarzucano. Robiłem wszystko, co mogłem, żeby pomóc drużynie. Jestem profesjonalistą i miałem świadomość, że do końca sezonu jeżdżę dla Gorzowa i zrobię wszystko, żeby poprowadzić drużynę do jak najlepszego wyniku. Żużel to moja pasja, praca i miłość – podkreślił na antenie Canal+ Sport5 Bartosz Zmarzlik.