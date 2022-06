Prezes Rafał Walczyk po sukcesie w Suwałkach : „Czy jestem zaskoczony? Myślę, że nie”

98. PZLA Mistrzostwa Polski zakończone sukcesem. Wygrane zarówno w klasyfikacji medalowej jak i punktowej to coś, czego prezes się spodziewał? Rozmawiając z kierownictwem sekcji wiedziałem, że te zawody na pewno będą dobre w naszym wykonaniu. I tak było. Udowodniliśmy, że na ten moment jesteśmy najlepszą drużyną lekkoatletyczną w Polsce. Czy jestem zaskoczony takim wynikiem? Myślę, że nie. Ci, którzy mieli zdobyć medale, to je zdobyli. Dodatkowo przydarzyło się kilka miłych niespodzianek, jak finał Łukasza Żaka w rywalizacji na 100 metrów (7. miejsce) czy srebro sztafety 4x100 metrów panów (w niej też Łukasz Żak pobiegł – red.). Budujące jest to, że robimy krok do przodu w tych konkurencjach, w których do tej pory nie byliśmy wiodącym klubem. Także dzięki temu możemy dziś świętować, że jesteśmy najlepsi w kraju.

Powodów do zadowolenia po zawodach jest zapewne dużo więcej.

Bardzo cieszy, że osoby wracające po kontuzji pokazały, że warto na nie czekać i dać im trochę czasu. Mam tu na myśli choćby postawę Sofii Ennaoui, którą sięgnęła po mistrzostwo Polski na dystansie 1500 metrów.

W ostatnim czasie można było się nieco martwić, że do Wisły Puławy przeszła Malwina Kopron, a karierę zakończył Marcin Lewandowski...

To prawda, że nie ma z nami Malwiny Kopron czy Marcina Lewandowskiego. Jednak od początku powtarzałem, że to było pewne koło zamachowe, mające napędzić cały system szkolenia. Tak, aby przychodziły do nas młode osoby czy studenci.

I chyba to się udało. W miejsce gwiazd wskakują zawodnicy, którzy wypełniają tę lukę. Wystarczy tu przywołać złotych medalistów z Suwałk: Oskara Stachnika (rzut dyskiem) czy Krzysztofa Hołuba (400 metrów przez płotki). Przed klubem dobre lata?

Przede wszystkim kluczowy w tym aspekcie jest program Akademickiego Centrum Szkolenia Sportowego, który zabezpiecza nam finansowanie zawodników, będących w etapie przejściowym między pierwsza klasą sportową, a mistrzowską. Dzięki temu mamy możliwość wspierać rozwój takich osób, jak chociażby Krzysiek czy Oskar. Kolejnym beneficjentem ACSS są biegacze: Adrianna Czapla i Szymon Żywko. Podsumowując: ci zawodnicy może nieco mniej znani, którzy tak świetnie pokazali się w Poznaniu, są objęci właśnie programem ACSS. To pokazuje, że Lublin jest świetnym miejscem do rozwoju.