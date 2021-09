Prezes Stali Gorzów oskarża sędziego po porażce z Motorem Lublin w półfinale PGE Ekstraligi

„Wszyscy to widzimy. Raz się odezwałem o dru… to dostałem karę, mogę dostać drugą…!!! Sędzia wygrał mecz” – grzmiał na gorąco po meczu Marek Grzyb. To nie pierwszy emocjonalny wpis prezesa Stali. Przed rokiem za swój komentarz został ukarany przez Komisję Orzekającą Ligi kwotą 10 tys. zł.

W niedzielę, w pierwszym meczu półfinału PGE Ekstraligi, żużlowcy Motoru Lublin wygrali w Gorzowie z MojeBermudy Stalą 49:41 i są w komfortowej sytuacji przed rewanżem przy Al. Zygmuntowskich. Miejscowi kibice mieli pretensje do sędziego, Artura Kuśmierza o decyzje dotyczące trzech sytuacji.

Do pierwszej kontrowersji doszło w 5. biegu. Po wyjściu z pierwszego łuku Marcus Birkemose zaczął wyprzedzać Krzysztofa Buczkowskiego. Gdy zawodnicy zaczęli wchodzić w drugi wiraż, Duńczyk był już wyraźnie przed żużlowcem Motoru i wtedy doszło do kontaktu między tylnym kołem Birkemose, a przednim Buczkowskiego. Skończyło się upadkiem „Buczka”. Sędzia z powtórki wykluczył reprezentanta gospodarzy.