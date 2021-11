Prezydent Zamościa będzie zarabiał znacznie więcej?

Jest to tylko jednak tyko jeden z elementów składowych wynagrodzenia Andrzeja Wnuka, prezydenta Zamościa. Przysługuje mu także dodatek funkcyjny. Obecnie wynosi on brutto 2100 zł. Ta kwota także ma wzrosnąć - do 2 tys. 760 zł. Ponadto prezydent Zamościa pobiera także dodatek specjalny w wysokości 2 tys. 840 zł (po zmianach ta kwota będzie wynosić 30 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego).

To nie wszystko. W uzasadnieniu do uchwały, która będzie głosowana na poniedziałkowej sesji RM wyszczególniony został także jeszcze jeden element wynagrodzenia prezydenta Zamościa. To „dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 18 proc. wynagrodzenia zasadniczego, który wzrastać będzie o 1 proc. za każdy dalszy rok pracy, poczynając od dnia 1 grudnia 2021 r., do wysokości maksymalnej 20 proc.”.