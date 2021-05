Pride of Poland 2021. Znamy pierwsze szczegóły dotyczące tegorocznej imprezy w Janowie Podlaskim

z SK Janów Podlaski - BIGAMIA, AMIGA, ALSARA, ENDORFINA, BEMOLA, ELICJA, ALDONZA, TATRA, PASIONATA, PRIMADORIA, BRODNICA, POMIAN;

- BIGAMIA, AMIGA, ALSARA, ENDORFINA, BEMOLA, ELICJA, ALDONZA, TATRA, PASIONATA, PRIMADORIA, BRODNICA, POMIAN; z SK Białka - CEFRENA, APPIANA, BINELLA, PENTARION;

- CEFRENA, APPIANA, BINELLA, PENTARION; z SK Michałów - EBIRA, EL MADERA, EMANDORISSA, ENDOBARIA, PUSTYNNA NOC, ERMIATGE, EQUATOR, CHERONEA, DYPLOMACJA, EL AZJA, ELLENA, EMESTA, POINTER, WORONIN, EMILIONA.

Zgłoszenia koni do Pokazu Narodowego można wysyłać mailowo na adres zgłoszenia@pkwk.org w terminach od 19 maja do 2 lipca. Z kolei konie, które będą wystawione na aukcji Pride of Poland i Summer Sale należy zgłosić do 18 czerwca 2021 r.