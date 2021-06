Problemy z kontuzjami w zespole Betard Sparty Wrocław, najbliższego rywala Motoru Lublin

Patrząc na dyspozycję liderów Betard Sparty – Macieja Janowskiego (najskuteczniejszego w tym momencie żużlowca w PGE Ekstralidze), Artema Łaguty oraz Taja Woffindena (zajmują odpowiednio czwartą i piątą pozycję w klasyfikacji najlepszych zawodników ligi), łatwo zauważyć, że mają na to duże szanse.

Te plany wrocławianom mogą jednak pokrzyżować kontuzje. W czwartek, w meczu ligi szwedzkiej, groźny upadek zanotował Janowski. Upadł on na tor po kolizji z Oliverem Berntzonem i nie był w stanie kontynuować jazdy. Zawodnik był mocno poobijany i uskarżał się na ból nadgarstka.

„Czuje, że potrzebuje kilka dni na to aby opuchlizna zeszła, żebym mógł normalnie jeździć. Mam nadzieje, że to się szybko zmieni” - napisał w mediach społecznościowych. Popularny „Magic” zrezygnował później ze startów w Indywidualnych Międzynarodowych Mistrzostwach Ekstraligi oraz w finale Złotego Kasku.

W poniedziałkowych zawodach w Zielonej Górze pech nie opuszczał natomiast Gleba Czugunowa. 22-letni żużlowiec z polskim paszportem w tym sezonie jeździ ze skutecznością 1.822 pkt/bieg. W 16. biegu finału Złotego Kasku miał bardzo groźnie wyglądający upadek po zderzeniu się z Dominikiem Kuberą.

Zaraz po starcie żużlowcowi Motoru Lublin zdefektował motocykl przez co zahaczył o niego Czugunow. Zawodnika Sparty wyrzuciło do góry, po czym razem z motocyklem przekoziołkował i uderzył o tor. Służby medyczne długo go opatrywały, a stadion opuścił w karetce. Po dokładniejszych badaniach lekarze wykluczyli złamania, ale zawodnik potrzebuje kilku dni odpoczynku.