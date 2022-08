Produkcja melaminy w puławskich Azotach wstrzymana do odwołania

Władze spółki poinformowały również, że uwzględniając raportowane wcześniej ograniczenia i trwające prace remontowe, produkcja melaminy w Spółce od dnia 11 sierpnia 2022 roku zostaje całkowicie wstrzymana do odwołania. Zobowiązania wynikające z kontraktów handlowych, które w znaczącej części mają charakter krótkookresowy, będą realizowane w oparciu o bieżące zapasy.

Przypomnijmy, że na początku lipca puławska spółka informowała, że ze względu na rosnące ceny gazu zmuszona jest do czasowego ograniczenia produkcji melaminy. Tłumaczono wówczas, że aktualna sytuacja rynkowa spowodowała zatrzymanie jednej z instalacji produkcji melaminy (Melamina I) oraz ograniczenie - do 50 proc. zdolności produkcyjnych na kolejnej (Melamina II). W konsekwencji od zamiast nawet 270 ton melaminy na dobę, puławskie azoty wytwarzały ok. 50 ton tego produktu.

Rzecznik prasowy Grupy Azoty Puławy zapewnił wówczas, że czasowe ograniczenie produkcji melaminy nie wpłynie negatywnie na sytuację pracowników spółki.