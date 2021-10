Profesor Mirosław Czuczwar: Wszystkie dostępne na rynku szczepionki są skuteczne i bezpieczne

Pamięta Pan Profesor swój najtrudniejszy dyżur w czasie pandemii?

Dni, w których trzeba było być świadkiem rozdzierających serce scen było dużo. A im więcej się tego cierpienia i śmierci widzi, tym bardziej to powszednieje. Ale trzeba też powiedzieć, że nikt nie był gotowy na to, co stało się naszym udziałem przez ostatnie półtora roku.

Przyszedł wirus i co?

I zaczął zbierać swoje żniwo. Na początku były puste ulice, robienie zapasów jak na wojnę i lęk przed nieznanym. Każdy się tego wirusa bał. I to także udzieliło się służbie zdrowia. Największy strach i dyscyplina w przestrzeganiu obostrzeń miały miejsce wtedy, kiedy jeszcze nic takiego się u nas nie działo. Ale wtedy też chyba był ten najtrudniejszy dla mnie moment.

Czyli sam początek?

Tak. Pojechaliśmy po pacjentkę do Janowa Lubelskiego. Miał to być ciężki przypadek grypy, a na miejscu okazało się, że jest ona zakażona koronawirusem. Nie należę do lękliwych osób, ale kiedy mój kolega, ordynator z Janowa Lubelskiego dr Piotr Sikorski, wyszedł i powiedział: „Słuchajcie, to chyba to”, to przyznam szczerze, że nie była to komfortowa sytuacja.

Jak zareagowaliście?

Przebraliśmy się w te „stroje covidowe”, podłączyliśmy ją do ECMO i zawieźliśmy do Lublina. To była pierwsza osoba z COVID-19, która będąc w tak ciężkim stanie przeżyła. Ale najcięższy moment przyszedł kiedy okazało się, że córka tej pani, która była świeżo upieczoną mamą, zmarła w tym czasie w Łańcucie. One zaraziły się od siebie. Jedna pojechała z nami do Lublina i przeżyła, druga trafiła do szpitala jednoimiennego w Łańcucie, gdzie niestety zmarła. Moment kiedy musieliśmy o tym powiedzieć jej matce był bardzo trudny.