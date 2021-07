Profilaktyka 40 plus. Pakiet badań profilaktycznych jest już dostępny dla każdego 40-latka. Skąd wziąć skierowanie i jak się zapisać? asz

Profilatyka 40 plus to program, w ramach którego każdy Polak, który ukończył 40. rok życia może wykonać badania profilaktyczne. Chinnapong/gettyimages.com

Profilaktyka 40 plus to program, którzy przedstawiciele rządu zapowiadali już od jakiegoś czasu. 1 lipca wystartował i już teraz każda osoba powyżej 40. roku życia może liczyć na tzw. bon zdrowotny, czyli pakiet badań profilaktycznych. Skąd wziąć na nie skierowanie i jak zapisać się na badania? Sprawdź, co musisz wiedzieć o programie Profilaktyka 40 plus!