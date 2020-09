Prokurator chce surowszej kary dla sprawców pobicia w Bzitem. Skatowali mężczyznę, bo ochlapał jednego z nich błotem. Sprawa w apelacji

Tragedia we wsi Bzite pod Krasnymstawem: Mieszkańcy są w szoku. 38-latek ochlapał pieszych błotem. W odwecie pobili go na śmierć

- Sąd postanowił dopuścić dowód uzupełniający o opinię Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na okoliczności wskazane w apelacji prokuratora. Jeśli chodzi o wnioski dowodowe obrońcy, to odroczyć ich rozpoznanie do kolejnej rozprawy – mówił sędzia Wojciech Zaręba.

Sprawa dotyczy wydarzeń z 27 stycznia 2019 r. w miejscowości Bzite koło Krasnegostawu, kiedy 38-letni mężczyzna jadąc samochodem ochlapał błotem pośniegowym Patryka H. Chłopaka zdenerwowało zachowanie kierowcy, więc postanowił pojechać do swojego kolegi Pawła S. i razem z nim skierował się pod dom 38-latka, gdzie doszło do ostrej wymiany zdań. Ta doprowadziła do bójki, w wyniku której koledzy skatowali kierowcę na oczach jego konkubiny i córek, po czym odjechali. Bili go m.in. po głowie. Pobity mężczyzna trafił do szpitala, gdzie zmarł po kilku dniach, osierocając czwórkę dzieci.