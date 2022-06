Prokuratura domaga się surowszej kary dla Beaty Kozidrak. Jest apelacja od wyroku AR

Anna Kaczmarz / Polska Press

Do Sądu Okręgowego w Warszawie skierowano apelację do wyroku skazującego Beatę Kozidrak. Według prokuratury kara, jaką otrzymała wokalista jest zbyt niska oraz niewspółmierna do stopnia szkodliwości czynu. Artystka pochodząca z woj. lubelskiego została skazana za jazdę po alkoholu.