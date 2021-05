Prokuratura: kości znalezione na górkach czechowskich były zwierzęce

O fragmentach kostnych znalezionych w pobliżu ścieżki rekreacyjnej budowanej na terenie górek czechowskich na zlecenie TBV Investment radni miejscy PiS poinformowali w marcu. – To duże kości, prawdopodobnie piszczelowa i miednicowa – oceniał wówczas Piotr Breś, podkreślając, że o teren powinny zbadać odpowiednie służby. Radny oceniał, że mogą to być szczątki ofiar zarówno niemieckich egzekucji z okresu II wojny światowej, jak i ofiar komunistów z lat powojennych. Radny Piotr Derwenda mówił, że powinno się wydobyć wszystkie szczątki z tego terenu i dokonać ich pochówku.

Znalezione fragmenty kości zostały zabezpieczone przez policję i przekazane do Zakładu Medycyny Sądowej, gdzie zbadano ich pochodzenie. - To kości zwierzęce – poinformowała w piątek Agnieszka Kępka, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Potwierdza to opinię archeologa Rafała Niedźwiadka, który na zlecenie TBV Investment prowadzi nadzór nad pracami. „Wśród możliwych do zdiagnozowania szczątków, można było wyróżnić kości długie i stępu bydła oraz świni” - pisał w komunikacie rozesłanym w marcu do mediów.