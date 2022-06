Protest ostrzegawczy w Krasnymstawie. Mieszkańcy nie chcą CPK i szybkich kolei

– Wszystkie cztery warianty głęboko ingerują w miejską zabudowę i społeczną własność. Burzone będą nie tylko domy, ale też prowadzone od pokoleń firmy, w planach jest też zasypanie stawu, od którego pochodzi według legendy nazwa Krasnystaw, zniszczona będzie Aleja 100 dębów na terenie rekreacji mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości – mówi Mariusz Wrona, przewodniczący zgromadzenia Stop CPK Krasnystaw.

Wydarzenie będzie mieć miejsce na rynku w Krasnymstawie. To protest ostrzegawczy – mieszkańcy zapowiadają, że jeśli nadal będą ignorowani, to zorganizują blokadę krajowej 17.

Wśród zarzutów jest m.in. niewłaściwie prowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami terenów, przez które ma przebiegać linia KDP. Właściciele wielu działek na trasie planowanego przebiegu KDP do tej pory nie zostali powiadomieni o planowanej inwestycji, a także o samych konsultacjach.

Fragment linii kolejowej nr 54 (Trawniki–Krasnystaw) to skład tak zwanej szprychy nr 5 prowadzącej do Centralnego Portu Komunikacyjnego. W efekcie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa linii kolejowych: nr 54 Trawniki- Krasnystaw i nr 56 Wólka Orłowska- Zamość- Tomaszów Lubelski- Bełżec” Krasnystaw stanie się częścią sieci połączeń dalekobieżnych. Przejazd z Krasnegostawu do Warszawy powinien wynieść maksymalnie dwie godziny. Z Zamościa zajmie o kwadrans dłużej, gdzie obecnie podróż tymi trasami koleją zajmuje ponad pięć godzin. Skróci się także czas przejazdu kolejowego między Zamościem a Lublinem – do 50 minut i z Lublina do stolicy Polski – do półtorej godziny.