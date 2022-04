Protest pod lubelskim Kuratorium Oświaty w obronie nauczycielki z Lublina. Za brak maseczki może stracić pracę

– Komisja Dyscyplinarna przy Wojewodzie Lubelskim jest instytucją, która zajmuje się bardzo poważnymi przypadkami. Kiedy nauczyciel przychodzi pijany do pracy albo występuje przypadek molestowania nieletnich, wtedy sprawa jest tu kierowana. Proszę to sobie porównać ze sprawą Małgosi, która po prostu nie założyła maski – mówi Agnieszka Pawlik-Regulska, prezeska Stowarzyszenia Nauczycieli i Pracowników Oświaty „Nauczyciele dla Wolności” .

Jak zapowiedziała komisja, szkoła zostanie poproszona o dodatkowe dokumenty. Jakie?

– Wszystkie procedury, zarządzenia dotyczące wprowadzania procedur covidowych, notatki z rozmów z niektórymi nauczycielami. Zastanowimy się także, czy wystąpić o księgę zastępstw – mówi przewodniczący.

Jak pisaliśmy w „Kurierze”, sprawa zaczęła się rok temu, kiedy Małgorzata Chodkowska, pracownica Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Vetterów dostała zakaz wstępu do placówki. Powodem była jej pisemna odmowa zakładania maski do czasu, aż dyrekcja nie odpowie na pytania o skuteczność i zasadność tej formy zabezpieczenia. Pismo do Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli złożyła dyrektorka szkoły. Zawiadomiła w nim, że Chodkowska mogła popełnić czyn naruszający prawa i dobro dziecka. Rzecznik zawnioskował do Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli o zwolnienie jej z pracy. W poniedziałek komisja spotkała się w tej sprawie po raz drugi. Przed posiedzeniem aktywiści i politycy sceptyczni wobec obostrzeń covidowych zorganizowali w Lublinie pikietę.