Przeciwnikiem Motoru Lublin pierwszoligowa Stal Rzeszów

Będzie to najciekawsze starcie 32. kolejki rozgrywek eWinner 2. Ligi, a przynajmniej na takie się zapowiada. Prowadzona przez trenera Daniela Myśliwca Stal awansu jest już pewna. Spotkaniem z Motorem będzie mogła natomiast zapewnić sobie mistrzostwo 2. ligi. Na trzy kolejki przed zakończeniem rozgrywek rzeszowianie mają osiem punktów przewagi nad drugą Chojniczanką. Lublinianie nie mogą zatem chyba liczyć na żadną taryfę ulgową, bo rywale, mimo że pewni promocji, to cały czas mają o co grać.

– Nie spodziewam się, aby trener rywali dokonał zmian, które w jakimś stopniu osłabią zespół. Wręcz przeciwnie. Myślę, że przeciwko Motorowi każdy będzie chciał się pokazać z dobrej strony. Z tego co słyszymy to Stal meczem z nami będzie chciała przypieczętować awans. Rywale grają u siebie, więc na pewno nie będzie to łatwa potyczka – mówi trener Motoru Lublin, Marek Saganowski.