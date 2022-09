Przed Motorem liga, ale w iście sparingowej otoczce

Wystarczy spojrzeć w tabelę, aby przekonać się, z jakiego powodu. W sobotę zmierzą się ze sobą sąsiedzi. Poznaniacy zajmują 15., a lublinianie 16. miejsce w stawce. Bilans obu drużyn jest identyczny: 1-4-4. Identyczna jest też sytuacja, bo obie ekipy na ten moment znajdują się w strefie spadkowej.

O ile w przypadku zespołu z Wielkopolski nie jest to aż tak rażące (w końcu to drużyna rezerw), to w Lublinie wygląda trochę na to, że w niektórym zaczyna palić się grunt pod nogami.

Motor nie przegrał czterech ostatnich meczów (wygrana pucharowa, wygrana i dwa remisy ligowe), ale to znacząco nie wpływa na poprawę atmosfery wokół drużyny, która nadal okupuje dół tabeli. Żółto-biało-niebiescy zdobyli we wspomnianych czterech starciach cztery gole, tracąc przy tym tylko jednego, co jednak w porównaniu do początku sezonu może być pewnym powiewem optymizmu.