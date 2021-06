Przed nami 8. PKO Półmaraton Solidarności oraz 28. Bieg Solidarności "Lubelski Lipiec 1980"

5 czerwca odbędzie się kolejna, ósma edycja PKO Półmaratonu Solidarności oraz dwudziesta ósma edycja Biegu Solidarności "Lubelski Lipiec 1980". Organizatorzy zapowiadają wiele atrakcji dla biegaczy, kibiców, ich rodzin oraz wszystkich miłośników zdrowego i aktywnego trybu życia.

Wzorem lat ubiegłych półmaraton rozpocznie się w Świdniku. Start będzie miał miejsce z ulicy Strażackiej nieopodal historycznej bramy zakładu WSK PZL Świdnik, natomiast linia mety została zorganizowana na stadionie lekkoatletycznym w Lublinie. Start 8. PKO Półmaratonu Solidarności został zaplanowany o godz. 9. O tej samej godzinie, wystartują na stadionie najmłodsi biegacze w biegach towarzyszących. Stąd hasło tegorocznej edycji #ŁĄCZYMY POKOLENIA – Warto być Polakiem. Tradycyjnie, młodzież i studenci o godz. 8 na ul. Królewskiej, otworzą wielkie bieganie w stolicy województwa. Ze względu na ograniczenia pandemiczne, organizator wprowadził limity startowe zawodników. W półmaratonie pobiegnie 500 biegaczy i tutaj zapisy już zostały zamknięte. – To nie jest trasa dla słabeuszy. Zróżnicowanie terenu, pofalowana trasa i czerwcowe słońce pozwolą biegaczom sprawdzić swoje możliwości. Dystans 21,097 km sam w sobie jest wymagający, do tego dochodzi suma podbiegów 1,4 km oraz zbiegów 2,55 km. Atutem zawodów jest atrakcyjność trasy i łącznik dwóch miast. W tym roku, już na tydzień przed zakończeniem zapisów, wyczerpał się limit miejsc, wielu zawodników było tą decyzją zaskoczonych, ale ich bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze – mówi Marek Wątorski, dyrektor PKO Półmaratonu Solidarności. – Natomiast do biegów dziecięcych i młodzieżowych, a także do biegu charytatywnego przyjmujemy jeszcze chętnych. Zapisy przyjmowane są poprzez stronę internetową regionu: www.solidarnosc.org.pl/lublin – dodaje.

– Bieg Solidarności to, jak co roku, nasze święto. Cieszymy się, że ponownie spotykamy się na trasie, a jednocześnie oddajemy hołd naszym lokalnym bohaterom. Nie możemy bowiem zapominać jaka jest idea naszej imprezy – przypominamy wydarzenia Lubelskiego Lipca 1980 roku. To bezprecedensowe wydarzenie, które dało początek naszej drodze do wolności. Cieszymy się, że możemy w ten sposób uczyć historii nasze dzieci i młodzież. Poprzez wysiłek półmaratończyków ważna historia wydarzeń lipcowych jest poniesiona w Polskę i świat – podkreśla z kolei Marian Król, Przewodniczący Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność".

– Cieszymy się, że co roku możemy liczyć na biegaczy, wiernych nam od lat. Są wśród nich prawdziwe gwiazdy polskiej elity biegów półmaratońskich. W bieżącej edycji, ze względu na pandemię, nie zobaczymy natomiast zawodników z zagranicy – dodaje.

Tradycyjnie, w 8. PKO Półmaratonie Solidarności, będzie można pomóc, tym razem małej Nince. – Doczekaliśmy się! Imprezy biegowe wracają w tradycyjnej formule. A w najbliższą sobotę na trasie między Świdnikiem a Lublinem odbędzie się 8.PKO Półmaraton Solidarności, którego sponsorem już od kilku lat jest PKO Bank Polski. To wyjątkowa impreza upamiętniająca ważne dla nas wszystkich wydarzenie, jakim jest „Lubelski Lipiec”. Kibicujemy mocno zawodnikom i zachęcamy ich do udziału w akcji charytatywnej. Aby pomóc 2-letniej Ninie chorej na rdzeniowy zanik mięśni, wystarczy pobiec z przypiętą do koszulki kartką z napisem "biegnę dla Niny" – mówi Jan Karwański, dyrektor Regionu Bankowości Detalicznej PKO Banku Polskiego w Lublinie. Organizacja tak dużej wielopokoleniowej imprezy biegowej nie byłaby możliwa bez wsparcia partnerów i sponsorów. Sponsorem tytularnym 8.PKO Półmaratonu Solidarności jest Bank PKO BP. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Lubelskiego w ramach programu "Warto być Polakiem". Patronat honorowy nad imprezą objęli: Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Marszałek Województwa Lubelskiego, Wojewoda Lubelski, Prezydent Miasta Lublin, Burmistrz Miasta Świdnik. Z okazji 40. rocznicy "Lubelskiego Lipca 1980", wśród biegaczy będą rozlosowane cenne nagrody.

UTRUDNIENIA W RUCHU I ZMIANY TRAS KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

8. PKO Półmaraton Solidarności, to także czasowe utrudnienia w ruchu w Świdniku, Lublinie i trasach dojazdowych (serwisowych S17) do tych miast. Organizatorzy zachęcają użytkowników dróg do zmiany trasy lub wyjazdu w innych godzinach.

Całkowite zamknięcie dla ruchu pojazdów na trasie biegu w Świdniku i Lublinie: ŚWIDNIK - od godz. 8:50 w Świdniku: Strażacka, Szkolna , Lotników Polskich, Niepodległości, Kosynierów, Gen Maczka, Armii Krajowej, Kusocińskiego, Klonowa, Wyszyńskiego, Piasecka (droga serwisowa) dojazd do węzła S17 na wysokości Lotników Polskich i ul. Chmielnej. Utrudnienia potrwają do godz. 9:45. - węzeł Świdnik S-17 Lotników Polskich – ulica Chmielna, droga serwisowa S17 ul. Piasecka w kierunku Lublina - Kalinówka. Utrudnienia potrwają w godz. 9:00 – 10:30. LUBLIN - w godz. od 9:00 do godz. 12:00 zamknięte będą dla ruchu ulice Piasecka droga serwisowa S17, Kalinówka, J. Franczaka „Lalka”, Dr. M. Majdanka, Fabryczna, Rondo Lubelskiego Lipca 80, al. Zygmuntowskie. Otwarcie dróg nastąpi niezwłocznie po zakończeniu biegu. LUBLIN - od godz. 7:00 do godz. 9:00 zamknięte będą ul. Królewska, Wyszyńskiego, Zamojska, Unii Lubelskiej, Rondo Lubelskiego Lipca 80, al. Zygmuntowskie. LUBLIN - dojazd do cmentarza na Majdanku tylko z kierunku ronda Dekutowskiego. Komunikacja miejska kursuje w jednym kierunku od ronda Lubelskiego Lipca 80” do dzielnicy Felin. Trasy powrotne objazdami.

- dojazd do parkingów Aqua Lublin – MOSiR jednym wjazdem tylko z kierunku Plac Bychawski – Piłsudskiego. Wyjazd z parkingu jednym wyjazdem najbliższym ronda Lubelskiego Lipca 80 z nakazem ruchu w lewo/prawo. Wznowienie ruchu pojazdów nastąpi niezwłocznie po zakończeniu biegu. Organizatorzy proszą mieszkańców Lublina i Świdnika o wyrozumiałość i włączenie się w kibicowanie na trasach 28. Biegu Solidarności "Lubelski Lipiec 1980". Jednocześnie przepraszają za utrudnienia wszystkich użytkowników dróg, w tym przedsiębiorców i turystów. ZOBACZ TAKŻE:

Wraca branża fitness. Czy będzie szturm klientów?