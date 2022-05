Przed nami IX Wieczór z literaturą ukraińską w Lublinie

Wydarzenie odbędzie się już w najbliższą niedzielę (5 czerwca) o godz. 18 w filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego przy ul. Peowiaków 12. Tym razem na spotkaniu gościć będzie Ołeksandr Irwaneć z Irpienia. Ukraiński poeta i prozaik zaprezentuje m.in. wiersze z okresu wojny, które powstały po lutowej inwazji Rosji na Ukrainę. Spotkanie poprowadzi Andrij Saweneć, a całość odbędzie się w języku ukraińskim.

Twórczość Ołeksandra Irwaneć'a znalazła się w pojedynczych egzemplarzach m.in. na łamach takich polskich czasopism jak „Akcent” czy „Literatura na świecie”. Na polskim rynku ukazały się m.in. takie pozycje jego autorstwa, jak dramat „Recording i inne twory” (w tłumaczeniu Przemysława Tomanka) czy powieści „Riwne/Rowno” i „Choroba Libenkrafta” (w tłumaczeniu Natalii Bryżko-Zapór).

Cykl „Wieczorów z literaturą ukraińską w Lublinie” to spotkania literackie z wybitnymi współczesnymi pisarzami i poetami ukraińskimi. Organizowane w jego ramach wydarzenia dedykowane są zarówno do Ukraińców przebywających w Lublinie, jak i do wszystkich mieszkańców miasta, którzy interesują się ukraińską literaturą oraz znają lub rozumieją ten język.