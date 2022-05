Przed nami pięć dni zmagań na najwyższym poziomie. Lada chwila mistrzostwa Polski

Dla Lublina będą to już trzecie GMP od czasu, kiedy w 2015 roku do użytku oddany został basen olimpijski przy Alejach Zygmuntowskich 4. W tym czasie odbywały się w nim także mistrzostwa zimowe czy zawody z cyklu Arena Grand Prix Pucharu Polski. „Kozi Gród” na stałe zagościł na pływackiej mapie Polski.

– Organizacyjnie jest pewien przełom, bo dużą rolę odgrywa teraz Polski Związek Pływacki, który bardziej zaangażował się w organizację. Do tej pory raczej wszystko było po stronie Lublina. W tym momencie PZP mocno współuczestniczy. Stąd mamy choćby transmisję zawodów w TVP Sport. Ta będzie przeprowadzona z trzeciego, czwartego i piątego dnia finałów. Wcześniej to zbyt często się nie zdarzało. Wydaje się, że telewizja na stałe wpisała pływanie w kalendarz transmisji. Pływanie jest jedną z czterech najbardziej uprawianych dyscyplin w Polsce, a media nie zajmowały się nią zbyt chętnie. Chcemy to zmienić i cieszymy, że to się udaje – ocenia Piotr Kasperek.