Przed nami sobotnia Noc Muzeów w Lublinie. Zobacz, jakie atrakcje przyszykowały lubelskie placówki

W ciągu dnia zwiedzający będą mogli obejrzeć wystawy stałe Zamku Lubelskiego oraz Kaplicę Trójcy Świętej (w godzinach od 10 do 17) oraz romański donżon (od godz. 10 do 19), z kolei od godz. 17 muzeum zaprasza zwiedzających przed komputery na oglądanie opowieści o zabytkach w wersji online.

- Tegoroczna Noc Muzeów będzie inna niż wszystkie dotychczasowe. Wracamy do prowadzenia muzealnej działalności, ale wracamy bezpiecznie! - informuje Muzeum Narodowe w Lublinie, które kulturalne atrakcje przygotowało tym razem nie na jedną noc, a na cały weekend.

Noc Muzeów w Lublinie to święto, które od wielu lat przyciąga tłumy mieszkańców i turystów odwiedzających nasze miasto .

Tradycyjnie w obchody Nocy Muzeów włączyło się Muzeum Wsi Lubelskiej, które w sobotę zaprasza na bezpłatne wieczorne zwiedzanie wraz z przewodnikiem wybranych ekspozycji Skansenu w małych 15-osobowych grupkach. Pierwszy spacer rozpocznie się o godz. 18, kolejne grupy będą wchodzić, co 15 minut, aż do godz. 19.45. Nie obowiązują zapisy, a po prostu kolejność przyjścia, oprowadzanie każdej grupy potrwa ok. 1 godziny.