Przed nami VIII Charytatywny Bieg Mikołajkowy w Świdniku. Mikołajowie w tym roku pobiegną dla Lenki

VIII Charytatywny Bieg Mikołajkowy wystartuje w niedzielę (5.12) o godz. 10.00, sprzed budynku Miejskiego Ośrodka Kultury. Uczestnicy wyjątkowej imprezy sportowej wystartują w dwóch kategoriach; bieg oraz marsz Nordic Walking. Jak podają organizatorzy, limit miejsc w tym roku wynosi 600 osób, obecnie zapisało się już około 300 biegaczy. Oznacza to, że impreza mimo rocznej przerwy spowodowanej wybuchem pandemii cieszy się ogromnym zainteresowaniem, a czasu na to by zapisać się na listę startową pozostaje coraz mniej. Wpisowe wynosi 55 złotych, a dochód uzyskany z tych wpłat zostanie przeznaczony na rehabilitację chorej na mózgowe porażenie dziecięce Lenki.

Informacje o zapisach i szczegółach biegu można znaleźć na stronie biegajacyswidnik.pl.