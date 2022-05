Przed nami XIV Ogólnopolski Turniej Nalewek w Dworze Anna

Tegoroczny konkurs rozpocznie się 3 czerwca (piątek) o godz. 18. W poprzednich edycjach w turnieju brało udział ok. 100 nalewek, które pochodziły od kilkuset gości – twórców i smakoszy trunków z całej Polski.

XIV Ogólnopolski Turniej Nalewek. Jak się zgłosić?

Aby zaprezentować swoją nalewkę w konkursie, należy zgłosić do niego dwie butelki o pojemności 0,5 litra o tym samym smaku. Liczba zgłoszeń jest dowolna. Zgłoszone do turnieju trunki będą oceniane przez jurorów. Póki co organizatorzy nie zdradzają jeszcze, kto zasiądzie w tegorocznym jury, natomiast w poprzednich edycjach mogliśmy w nim zobaczyć m.in.: Roberta Makłowicza czy Magdę Gessler.

Szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania nalewek do turnieju są dostępne pod numerem: 500 020 187 lub mailowo pod adresem: [email protected]

Głównym celem organizowanego w Dworze Anna wydarzenia jest powrót do tradycji i przypomnienie dawnych smaków. Poza nalewkami, na uczestników czeka wiele atrakcji. To m.in.: pokazy walk rycerskich, strzelanie z łuku i koncerty. Podziwiac będzie można także prezentujących się w staropolskich strojach członków Lubelskiego Bractwa Kurkowego i Braci Kurkowych z innych miast. W trakcie wydarzenia zbierane będą także datki na cele charytatywne.