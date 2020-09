Przedłuża się przetarg na budowę S19 między Lublinem a Lubartowem. To już trzecie przesunięcie terminu

S19 miedzy Lublinem a Lubartowem będzie miała ok. 23 km długości. Jej fragmentem będzie obwodnica Niemiec. Wstępny koszt inwestycji jest szacowany na ok. miliard złotych.

To już trzecia zmiana terminu. Poprzednie były związane z odpowiedziami na pytania ze strony zainteresowanymi robotami. Łącznie było ich 1169.

GDDKiA w warunkach przetargu ustalił, że firmy ubiegające się o kontrakt muszą się wykazać doświadczeniem w budowie m.in. przejść dla zwierząt. Ci, którzy go nie mają nie spełnią warunków uczestnictwa w przetargu. Ten zapis zakwestionował jedna ze spółek zainteresowanych budową fragmentu S19 między Lublinem a Lubartowem. GDDKiA musi teraz poczekać na rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej. Otwarcie ofert w przetargu a budowę ekspresówki przesunięto z 2 na 18 września.

Trasa będzie miała dwie jezdnie, na każdej kierowcy będą mieli do dyspozycji pod dwa pasy ruchu (zostanie zostawiona też rezerwa pod trzeci pas).

W miejscu obecnego skrzyżowania DK19 z drogą wojewódzką 815 powstanie węzeł Lubartów Północ, a na przecięciu z drogą powiatową prowadzącą do Kozłówki węzeł Lubartów Zachód. Dalej ekspresówka pobiegnie nowym śladem i od wschodu ominie Niemce. Na przecięciu z drogą wojewódzką do Jawidza powstanie węzeł Niemce Wschód, a w okolicy obecnego skrzyżowania z drogą powiatową prowadząca do Leonowa - Niemce Południe.

Zwycięzca przetargu będzie miał 39 miesięcy – od momentu podpisania umowy – na wykonanie dokumentacji projektowej i wybudowanie trasy. Przy czym w okresie wykonywania samych robót budowanych do tego terminu nie wylicza się okresy zimowy (od 16 grudnia do 15 marca).