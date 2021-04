Przedłuża się remont dworca i wiaduktów w Lublinie. Wszystko przez zimę i pandemię. Zobacz zdjęcia

Od 2018 roku PKP PLK remontuje też wiadukty nad ulicami Janowską, Diamentową oraz Drogą Męczenników Majdanka. Deklarowany termin zakończenia prac był już kilkakrotnie przesuwany. We wrześniu ub. r. spółka informowała, że będzie to marzec 2021 r.

– Wszystkie perony na stacji Lublin Główny są wyższe, co ułatwia wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Jasne oświetlenie zapewnia bezpieczny dostęp do wagonów także po zmroku. Osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się mają zapewniony dostęp na perony dzięki windom – zachwala efekty prac Mirosław Siemieniec. I dodaje: – Zakończenie prac na stacji Lublin Główny planowane jest w czerwcu br. – zapowiada.

W tym roku kolej wystąpiła do ratusza o wydłużenie terminu w którym, w związku z wykonywanymi pracami w okolicy wiaduktów, obowiązuje czasowa organizacja ruchu. Oznacza to, że dłużej potrwają związane z remontami utrudnienia dla kierowców . Miasto zgodziło się przesunąć termin na koniec lipca.

– Wykonawca uzasadnił zmianę terminu zakończenia prac przy wiaduktach kolejowych trudnymi warunkami zimowymi, które ograniczyły możliwości wykonywania robót według założonej technologii – wyjaśnia Mirosław Siemieniec. I dodaje, że zaważyły także problemy z dostawami materiałów, na co miała wpływ sytuacja epidemiczna.

Mirosław Siemieniec zapowiada zaś, że modernizacja wszystkich obiektów inżynieryjnych w Lublinie zakończy się do połowy czerwca. Skąd opóźnienie?

Wielki remont

Wszystkie wymienione prace to element wielkiego remontu linii kolejowej nr 7 między Lublinem a Warszawą, który rozpoczął się na początku 2017 roku. Miał potrwać dwa lata, ale włoska firma Astaldi budująca jeden z odcinków trasy, z powodu problemów finansowych zeszła z placu budowy. Jako ostateczny termin zakończenia wszystkich prac PKP PLK podaje rok 2022. Koszt prac to 3,5 mld zł (2,9 mld to pieniądze z UE).