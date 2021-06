Przedsiębiorcze Dzieciaki poznawały tajniki biznesu. Zobacz zdjęcia

- To pokazuje, że nawet w tych trudnych czasach pandemii nasi organizatorzy, którzy chcą uczyć przedsiębiorczości również podołali temu wyzwaniu – powiedział prof. Andrzej Różański, dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS i dodał, że lubelska inicjatywa przypomina trochę szkołę Johna Dewey'a, amerykańskiego pedagoga, którego hasłem przewodnim była nauka poprzez działanie. - Bazując na tych naturalnych właściwościach dzieci, predyspozycjach do ciekawości poznawczej, kształtujemy ich zainteresowania, wzmacniamy ich zdolności, co później procentuje takimi wspaniałymi projektami. Ten projekt jest wyrazem wizji naszej przyszłości – powiedział profesor.